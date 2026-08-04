Aaj Ka Mithun Rashifal 4 August 2026: करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, निवेश से होगा शानदार लाभ

Aaj Ka Mithun Rashifal 4 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 10:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र रात्रि 9:54 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, धृति योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा रात्रि 9:54 बजे के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मिथुन राशि के जातकों के लिए 4 अगस्त 2026 का दिन व्यापार और आर्थिक मामलों में बेहद शुभ रहने वाला है. चंद्रमा दशम भाव में होने से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी. धृति और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से किसी विदेशी कंपनी के साथ व्यापारिक साझेदारी या नया ऑफर मिलने की प्रबल संभावना है. इससे आपके कारोबार को नई पहचान मिलेगी और बाजार में विस्तार के अवसर बढ़ेंगे.

आज निवेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. पहले किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. व्यापारियों को लाभ मिलने के पूरे योग बन रहे हैं, इसलिए नए अवसरों का समझदारी से लाभ उठाएं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आप अपने लक्ष्यों की ओर व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे और कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली की सराहना होगी. बेरोजगार लोगों को अपनी नौकरी की तलाश तेज करने के लिए नेटवर्किंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए. सही लोगों से संपर्क आपको मनचाही नौकरी दिलाने में मदद कर सकता है.

आज करियर को प्राथमिकता देना आपके भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा. मौज-मस्ती की बजाय अपने प्रोफेशनल लक्ष्यों पर फोकस करें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन काफी मजबूत रहेगा. निवेश से अच्छा लाभ मिलने के योग हैं और आय के नए अवसर भी सामने आ सकते हैं. भविष्य की वित्तीय योजनाओं के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

आपका विनम्र और मधुर व्यवहार जीवनसाथी के साथ रिश्तों को और मजबूत बनाएगा. परिवार और करीबी लोगों के साथ भी आपसी तालमेल बेहतर रहेगा. रिश्तों में विश्वास और सम्मान बढ़ेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हालांकि, काम की व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्पोर्ट्स से जुड़े विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को नियमों और अनुशासन का विशेष ध्यान रखना होगा. किसी भी नियम का उल्लंघन भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है. वहीं अन्य विद्यार्थियों के लिए भी अनुशासित दिनचर्या सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 9

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें. इससे करियर में उन्नति, व्यापार में लाभ और आर्थिक समृद्धि के योग मजबूत होंगे.

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