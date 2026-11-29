Aaj Ka Mithun Rashifal 29 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 2रे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, पैतृक संपत्ति, संचित कोष, वाणी व कुटुंब स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. साथ ही ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का अत्यंत फलदायी संयोग बन रहा है, जिसके प्रभाव से आज आपको पैतृक धन की प्राप्ति होगी और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 November 2026)

दिनांक: 29 नवंबर 2026, रविवार

29 नवंबर 2026, रविवार तिथि: पूरे दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: सुबह 11:00 बजे तक पुष्य नक्षत्र, तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा

सुबह 11:00 बजे तक पुष्य नक्षत्र, तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कर्क राशि (आपकी राशि से 2रे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, अटका हुआ धन और अनुभवी सलाह (Business Windfall & Expert Direction)

अचानक मिलेगा अटका हुआ धन, बिजनेस मीटिंग में हासिल करेंगे खास उपलब्धि: ब्रह्म और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आज आपको सडनली (अचानक) ही अपना अटका हुआ धन प्राप्त होगा. बिजनेस मीटिंग में आज आपके अंदर कुछ खास उपलब्धि हासिल करने का जज्बा रहेगा, और आप इसमें काफी हद तक सफल भी होंगे.

पॉलिटिकल या अनुभवी व्यक्ति की सलाह देगी नई दिशा: किसी पॉलिटिकल (राजनीतिक) या एक्सपीरियंस्ड पर्सन (अनुभवी व्यक्ति) की एडवाइस आज आपके बिजनेस को एक नई और लाभकारी डायरेक्शन देगी. आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अतीत की कड़वाहट को भी मीठी यादों में बदल देगा.

2. करियर, मार्केटिंग-सेल्स लाभ और शारीरिक ऊर्जा (Career Marketing Boom & Energy)

मार्केटिंग, सेल्स व कमीशन वालों के लिए वरदान जैसा समय: विशेष रूप से मार्केटिंग, सेल्स और कमीशन पर काम करने वाले जातकों के लिए आज का यह समय किसी वरदान से कम नहीं है. मार्केटिंग एंप्लॉयड पर्सन (Marketing Employees) आज मार्केट में स्वयं को शारीरिक रूप से भी बेहद तंदुरुस्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

करियर में मिलाजुला रहेगा दिन: सामान्य एंप्लॉयड पर्सन (Employed Persons) के लिए आज करियर के फील्ड में दिन मिलाजुला रहने वाला है—धैर्य और निरंतरता बनाए रखें.

3. वैवाहिक जीवन, पारिवारिक सहयोग, छात्र व स्वास्थ्य (Spouse Support, Student Discipline & Wellness)

लाइफ पार्टनर के सपोर्ट से संपन्न होगा रुका हुआ कार्य: पारिवारिक और निजी जीवन में आज उत्साह व सौहार्द बना रहेगा; लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के सपोर्ट से आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होगा. मार्ग में कुछ व्यवधान भी रहेंगे, फिर भी आपका उत्साह और आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाने में सहायक होगा. अपने प्रियजनों की मुश्किल समय में मदद करना आज आपको हार्दिक खुशी देगा. लव लाइफ में भी मधुर संवाद बना रहेगा.

अनुशासन सीखें प्रतियोगी व सामान्य छात्र: कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स (Students) को आज समय प्रबंधन और डिसिप्लिन (अनुशासन) सीखना होगा, अन्यथा दिनचर्या का असंतुलन आपके लिए कई समस्याएं खड़ी कर सकता है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वितीय भाव में चंद्रमा के शुभ प्रभाव से शारीरिक ऊर्जा और तंदुरुस्ती बनी रहेगी. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 8

रविवार विशेष अचूक उपाय: आज रविवार, मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी, सर्वार्थ सिद्धि योग, ब्रह्म योग और द्वितीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण का विधिवत पूजन करें. तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तथा 'आदित्य हृदय स्तोत्र' या 'सूर्य अष्टकम' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को गुड़, गेहूं, हरी मूंग, चावल या लाल फलों का दान करें तथा गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं. इससे रुका हुआ व पैतृक धन शीघ्र प्राप्त होगा, व्यापारिक व मार्केटिंग कार्यों में सफलता मिलेगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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