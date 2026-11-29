Aaj Ka Mesh Rashifal 29 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 4थे भाव यानी चतुर्थ भाव (सुख, माता, गृहस्थी, घरेलू सुविधाएं, मानसिक शांति व संपत्ति स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आज घर में अच्छी-खासी घरेलू सुविधाओं में कुछ कमी महसूस हो सकती है या घर के रखरखाव से जुड़ी अड़चनें आ सकती हैं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 November 2026)

दिनांक: 29 नवंबर 2026, रविवार

29 नवंबर 2026, रविवार तिथि: पूरे दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: सुबह 11:00 बजे तक पुष्य नक्षत्र, तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा

सुबह 11:00 बजे तक पुष्य नक्षत्र, तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, ब्रह्म योग , सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि के लिए विशेष मालव्य राजयोग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, , और आपकी राशि के लिए विशेष चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कर्क राशि (आपकी राशि से 4थे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, एडवर्टाइजमेंट और पेंडिंग पेमेंट (Business Afternoon Alert & Marketing Focus)

दोपहर बाद बिजनेस में नुकसान का अलर्ट, पेमेंट कलेक्ट करने पर लगाएं एनर्जी: आज बिजनेस में दिन के दूसरे पक्ष (दोपहर बाद) में सिचुएशन कुछ अपॉजिट (विपरीत) भी हो सकती हैं और आपको किसी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. बिजनेसमैन की बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी आज थोड़ी स्लो रहेगी तथा धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा—इसलिए आप अपनी पूरी एनर्जी मार्केटिंग रिलेटेड काम, मार्केट से रुकी हुई पेमेंट कलेक्ट करने और पेंडिंग काम निपटाने में लगाएं.

अलग-अलग मार्केट में करें एडवर्टाइजमेंट: बिजनेस एक्सटेंड (विस्तार) करने के लिए अपने ब्रांड का डिफरेंट-डिफरेंट मार्केट में एडवर्टाइजमेंट (विज्ञापन) करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल सके.

2. करियर और गुप्त शत्रुओं से सतर्कता (Career Hidden Rivals & Image Protection)

ईर्ष्यालु विरोधियों व गुप्त शत्रुओं से रहें विशेष सतर्क: एंप्लॉयड पर्सन (Employed Persons) आज ऑफिस में ईर्ष्यालु एनिमी की एक्टिविटी पर भी एक पैनी नजर बनाए रखें, क्योंकि वे आपके काम को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं. ऑफिस में अपने गुप्त शत्रुओं और विरोधियों से विशेष सतर्क रहें, क्योंकि वे आपके काम में बाधा डालने और आपकी छवि बिगाड़ने का षड्यंत्र रच सकते हैं—इसलिए अपने कामकाज में पारदर्शिता रखें और किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

3. पारिवारिक जीवन, छात्र व स्वास्थ्य (Elders Health, Student Vigilance & Wellness)

घर के बड़े-बुजुर्गों की सेहत की सताएगी चिंता: पारिवारिक मोर्चे पर आज घर के बड़े-बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी चिंता रहेगी; उनकी समय पर देखभाल और जांच का ध्यान रखें. लव और वैवाहिक जीवन में भी धैर्य व शांत संवाद बनाए रखें.

पढ़ाई में ढिलाई न बरतें छात्र: विद्यार्थी वर्ग (Students) के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय है—स्टडी में बिल्कुल ढिलाई न बरतें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहें, संभलकर रहें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चतुर्थ भाव के चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक तनाव या मौसमी थकान महसूस हो सकती है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 4

रविवार विशेष अचूक उपाय: आज रविवार, मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी, सर्वार्थ सिद्धि योग, ब्रह्म योग, मालव्य राजयोग और चतुर्थ भाव के चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को शांत कर पारिवारिक व व्यावसायिक सुरक्षा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण का विधिवत पूजन करें. तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तथा 'आदित्य हृदय स्तोत्र' या 'सूर्य अष्टकम' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को गुड़, गेहूं, लाल मसूर की दाल, चावल या तांबे के पात्र का दान करें तथा गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं. इससे गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र विफल होंगे, धन व पेमेंट संबंधी अड़चनें दूर होंगी और घर के बड़े-बुजुर्गों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

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