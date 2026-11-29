Aaj Ka Vrishabh Rashifal 29 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 3रे भाव यानी तृतीय भाव (साहस, पराक्रम, भाई-बहन, संवाद, आत्मविश्वास व यात्रा स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. साथ ही ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी अत्यंत शुभ साथ मिल रहा है. तृतीय भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आप अपने भाइयों की अच्छी देखभाल करेंगे और पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 November 2026)

दिनांक: 29 नवंबर 2026, रविवार

29 नवंबर 2026, रविवार तिथि: पूरे दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: सुबह 11:00 बजे तक पुष्य नक्षत्र, तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा

सुबह 11:00 बजे तक पुष्य नक्षत्र, तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कर्क राशि (आपकी राशि से 3रे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, ग्राहक प्रबंधन और कार्यशैली में बदलाव (Business Demand & Customer Handling)

खास कस्टमर से स्वयं करें डील, काम करने के तरीके में बदलाव से होगा फायदा: बिजनेस के नजरिए से आज का समय पूरी तरह अनुकूल है—बाजार की बढ़ती डिमांड को देखते हुए अपने काम करने के तरीके में कुछ सकारात्मक चेंज करने से आपको काफी फायदा हो सकता है. संडे के दिन कुछ खास कस्टमर से स्वयं डील करें और अपने स्टाफ को पास खड़े रहकर सिखाएं कि आप किस कुशलता से कस्टमर को हैंडल करते हैं.

भय और डर छोड़कर आत्मविश्वास से काम लें नए उद्यमी: न्यू बिजनेसमैन (New Businessmen) को आज किसी भी प्रकार के भय और डर को छोड़कर पूरे आत्मविश्वास से काम लेना चाहिए, तभी सफलता कदम चूमेगी.

2. करियर, सही गाइडेंस और दोपहर बाद सतर्कता (Career Guidance & Afternoon Project Alert)

करियर से जुड़ी मिलेगी सही गाइडेंस, दोपहर बाद प्रोजेक्ट में आ सकती है परेशानी: एंप्लॉयड पर्सन (Employed Persons) को आज अपने करियर से रिलेटेड कोई सही गाइडेंस और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन दोपहर बाद किसी प्रोजेक्ट को लेकर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है—धैर्य रखें. वहीं, न्यू जॉब जॉइन किए हुए एंप्लॉयड पर्सन सीनियर से उचित डायरेक्शन लेकर ही कार्य करें.

तनाव को खुद पर हावी न होने दें मार्केटिंग एम्प्लॉई: मार्केटिंग एंप्लॉयड पर्सन (Marketing Employees) को आज तनाव और टेंशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए—इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

3. पारिवारिक जीवन, प्रतियोगी छात्र व स्वास्थ्य (Sunday Outing, Exam Timetable & Wellness)

संडे पर फ्रेंड्स व फैमिली संग घूमने-फिरने में बीतेगा समय: पारिवारिक और निजी जीवन में आज उत्साह व आनंद बना रहेगा; संडे पर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ घूमने-फिरने और मनोरंजन में सुखद समय व्यतीत होगा. लव और वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी.

टाइम-टेबल के अनुसार पढ़ाई शुरू करें प्रतियोगी छात्र: कॉम्पिटिटिव एग्जाम (Competitive Exam) की तैयारी कर रहे कॉम्पिटिटर को आज अपना लक्ष्य पाने के लिए एक सटीक टाइम-टेबल के अनुसार स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तनाव से दूर रहने पर आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान रहेंगे. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: स्काई ब्लू (आसमानी)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 5

रविवार विशेष अचूक उपाय: आज रविवार, मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी, ब्रह्म योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और तृतीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण का विधिवत पूजन करें. तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तथा 'आदित्य हृदय स्तोत्र' या 'सूर्य अष्टकम' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को गुड़, गेहूं, चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें तथा गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं. इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, व्यापारिक व करियर के प्रोजेक्ट्स निर्विघ्न पूरे होंगे और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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