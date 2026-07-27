Aaj Ka Mesh Rashifal 27 July 2026: भाग्य का मिलेगा साथ, करियर और बिजनेस में आएगी तरक्की

Aaj Ka Mesh Rashifal 27 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 4:15 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी.

मूला नक्षत्र सुबह 10:29 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मेष राशि के व्यापारियों के लिए सोमवार का दिन सकारात्मक संकेत लेकर आया है. चंद्रमा नवम भाव में होने से भाग्य का अच्छा सहयोग मिलेगा और लंबे समय से अटके कार्य गति पकड़ सकते हैं. यदि आपने व्यापार के विस्तार के लिए बैंक लोन या किसी वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया था, तो उसकी स्वीकृति से जुड़ी शुभ सूचना मिलने की संभावना है.

किसी बड़ी डील को लेकर मन में असमंजस रह सकता है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय शांत मन से स्थिति का आकलन करें. ध्यान और मेडिटेशन से मानसिक स्पष्टता मिलेगी. खाली समय का सदुपयोग करते हुए अधूरे कार्य पूरे करें, इससे भविष्य की योजनाओं को गति मिलेगी और कारोबार में स्थिरता आएगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उन्नति के अवसर लेकर आएगा. कार्य की शुरुआत करने से पहले पूरी योजना बना लें और किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचें. आलस्य छोड़कर पूरी ऊर्जा के साथ काम करने पर वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से प्रभावित होंगे.

कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिलने के संकेत हैं. यदि हाल ही में नया पद मिला है, तो उसकी गरिमा बनाए रखते हुए जिम्मेदारी से काम करें. कार्यस्थल पर नए संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में करियर के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा. रुके हुए कार्य पूरे होने से आय के नए स्रोत बन सकते हैं. यदि व्यापार के लिए वित्तीय सहायता या निवेश की आवश्यकता थी, तो सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए भविष्य के लिए बचत की योजना बनाना लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और घर में सुविधाओं में वृद्धि होने के संकेत हैं. विवाह योग्य जातकों को किसी परिचित के माध्यम से अच्छा रिश्ता या विवाह प्रस्ताव मिल सकता है. परिवार के साथ समय बिताने, घर का भोजन करने और अपनों के साथ बातचीत करने से मन प्रसन्न रहेगा. नए सामाजिक संबंध भी भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन गले में खराश या हल्की मौसमी परेशानी हो सकती है. ठंडी चीजों से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. नियमित योग और ध्यान मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

खिलाड़ी और कलाकार नए एवं पुराने मित्रों से जुड़े रहेंगे, जिससे उन्हें नए अवसर और प्रेरणा मिल सकती है. विद्यार्थियों को भी अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखते हुए अनुशासित तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए. निरंतर प्रयास भविष्य में अच्छे परिणाम दिलाएंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्लू (नीला)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 3

उपाय

आज भगवान हनुमान को चमेली के तेल का दीपक जलाकर सिंदूर अर्पित करें और "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को नीले रंग का वस्त्र या छाता दान करें. यह उपाय भाग्य को मजबूत करने, करियर में उन्नति और कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने में शुभ माना जाता है.

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