Aaj Ka Vrishabh Rashifal 27 July 2026: खर्च बढ़ाएंगे तनाव, संभलकर लें हर बड़ा फैसला

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 27 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 4:15 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी.

मूला नक्षत्र सुबह 10:29 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए सोमवार का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है. चंद्रमा अष्टम भाव में होने से भावनात्मक उतार-चढ़ाव का असर आपके निर्णयों पर पड़ सकता है. किसी भी व्यावसायिक फैसले में जल्दबाजी या आवेश से बचें. जोश में लिया गया निर्णय आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं.

कारोबार से जुड़ी कोई अप्रत्याशित खबर मन को विचलित कर सकती है, लेकिन नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी न होने दें. आज आपका अधिकतर समय स्टॉक, सामान के रखरखाव और प्रबंधन में बीत सकता है, जिससे कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य टल सकते हैं. धैर्य और सही योजना के साथ काम करने पर स्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर कुछ जटिल और रुके हुए कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी मिल सकती है. इन कार्यों को पूरा करने के लिए सूझबूझ और धैर्य दोनों की आवश्यकता होगी. यदि किसी कारण अचानक छुट्टी लेनी पड़े, तो पहले से अपने जरूरी कार्य पूरे करने का प्रयास करें.

ऑफिस में अपनी छोटी-छोटी गलतियों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि लापरवाही के कारण जांच या जवाबदेही की स्थिति बन सकती है. राजनीतिक या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में संयम रखना जरूरी होगा. अनावश्यक खर्चों से बचें और किसी भी बड़े निवेश या खरीदारी को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. धन के प्रबंधन में सावधानी बरतने से भविष्य की परेशानियों से बचा जा सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है, जिससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. रिश्तों में भावुक होकर कोई निर्णय लेने से बचें. परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत करें और छोटी-छोटी बातों को विवाद का कारण न बनने दें.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है. थकान, कमजोरी या ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है. संतुलित आहार, पर्याप्त आराम और नियमित योग या ध्यान आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद करेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लग सकता है और शारीरिक कमजोरी भी महसूस हो सकती है. नियमित दिनचर्या अपनाएं, पर्याप्त नींद लें और पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें. निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी बनेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान शिव का कच्चे दूध और जल से अभिषेक करें तथा "ॐ त्र्यम्बकं यजामहे" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को गुड़ और चने का दान करें. यह उपाय मानसिक तनाव कम करने, नकारात्मकता दूर करने और कार्यों में आने वाली बाधाओं को कम करने में शुभ माना जाता है.

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