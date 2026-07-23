Aaj Ka Mesh Rashifal 23 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शुभ योग जैसे मंगलकारी संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा शाम 7:01 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

मेष राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं से भरा रहेगा. शुभ योग के प्रभाव से व्यापार में आपकी इच्छा के अनुसार सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. यदि नए निवेश या किसी नई योजना की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सुबह 7:00 से 8:00 बजे और शाम 5:00 से 6:00 बजे का समय शुभ रहेगा. कारोबार में सफलता पाने के लिए मेहनत बढ़ानी होगी. निरंतर प्रयास और सही रणनीति आपको अच्छे परिणाम दिला सकती है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिश्रित रहेगा. कार्यस्थल पर शुरुआत में कुछ जटिल समस्याएं और तनावपूर्ण परिस्थितियां बन सकती हैं, लेकिन दोपहर के बाद समय आपके पक्ष में रहेगा और अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे. आपको दूसरों की गलतियों को सुधारने की जिम्मेदारी भी मिल सकती है. नए कर्मचारियों को सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य आसानी से पूरे होंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सोच-समझकर कदम उठाना लाभदायक रहेगा. यदि निवेश की योजना बना रहे हैं, तो शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें. मेहनत के अनुपात में लाभ मिलने की संभावना है, इसलिए जल्दबाजी में कोई आर्थिक निर्णय न लें.

लव और फैमिली राशिफल

सप्तम भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद करा सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से स्थिति संभल जाएगी. परिवार का माहौल सामान्य से बेहतर रहेगा और माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा. किसी धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति के संपर्क में आने से आपकी सोच सकारात्मक होगी. प्रेम संबंधों में चल रहा मनमुटाव भी दूर होने की संभावना है.

हेल्थ राशिफल

मार्केटिंग या फील्ड जॉब करने वाले लोगों को बदलते मौसम के कारण अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए. खानपान संतुलित रखें और पर्याप्त पानी पिएं. छोटी लापरवाही भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ा सकती है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और अपने-अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा. आत्मविश्वास बनाए रखें और नियमित अभ्यास जारी रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान शिव की पूजा करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद को गुलाबी रंग का वस्त्र या मिठाई दान करें. इससे दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी, व्यापार में उन्नति होगी और कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

