Aaj Ka Vrishabh Rashifal 23 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शुभ योग जैसे मंगलकारी संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा शाम 7:01 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन प्रगति के संकेत लेकर आया है. शुभ योग के प्रभाव से व्यापार में नए संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में लाभ और विस्तार का आधार बन सकते हैं. यदि कारोबार बढ़ाने के लिए लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे रखें, इससे प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सकती है. रुके हुए सरकारी कार्यों को पूरा कराने का भी अच्छा अवसर मिलेगा. अपने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाते रहें, क्योंकि टीमवर्क ही सफलता की कुंजी साबित होगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों का आत्मविश्वास और ऊर्जा आज उच्च स्तर पर रहेगी. कार्यस्थल पर आप समय से पहले अपने कार्य पूरे करने में सफल रहेंगे. यदि वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं, तो महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है, जिसे आप कुशलता से निभाएंगे. आपके निर्णयों और कार्यशैली की सराहना होगी, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक रहेगा. व्यापार विस्तार के लिए वित्तीय योजनाएं सफल हो सकती हैं. खर्चों में बढ़ोतरी होने के बावजूद आय के अच्छे स्रोत बने रहने से अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं होगी. निवेश या लोन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामान्य और संतुलित रहेगा. छोटे भाई-बहनों का उदासीन व्यवहार आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन धैर्य से स्थिति संभल जाएगी. माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपके लिए लाभदायक साबित होगा तथा परिवार का साथ मानसिक संतुलन बनाए रखेगा.

हेल्थ राशिफल

षष्ठ भाव का चंद्रमा स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भावुक होकर निर्णय लेने से बचने की सलाह दे रहा है. किसी भी उपचार या दवा से जुड़ा फैसला डॉक्टर की सलाह से ही लें. नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान आपके लिए लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए दिन व्यस्त लेकिन फलदायी रहेगा. अपने-अपने क्षेत्र में लगातार मेहनत करने का लाभ मिलेगा. एकाग्रता बनाए रखें, क्योंकि वर्तमान प्रयास भविष्य की सफलता की मजबूत नींव रखेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 5

उपाय

आज भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को बैंगनी रंग का वस्त्र, चना दाल या भोजन का दान करें. इससे रुके हुए कार्य पूरे होंगे, व्यापार में उन्नति मिलेगी और कार्यक्षेत्र में सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे.

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