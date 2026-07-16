Aaj ka Mithun Rashifal 16 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 8:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी.

आश्लेषा नक्षत्र शाम 7:52 बजे तक रहेगा, फिर मघा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. द्वितीय भाव में चंद्रमा तथा सिद्धि और गजकेसरी योग के प्रभाव से व्यापार में सम्मान और लाभ दोनों मिलने के संकेत हैं. कठिन परिस्थितियों में भी आपका शांत और संतुलित व्यवहार नई पहचान दिलाएगा. यदि कारोबार के विस्तार के लिए बैंक लोन का इंतजार कर रहे हैं, तो कम ब्याज दर पर स्वीकृति मिलने की अच्छी संभावना है. नए व्यापारिक अवसरों और प्रभावशाली लोगों से संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित होंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. मार्केटिंग और क्लाइंट हैंडलिंग से जुड़े लोगों का व्यवहार ग्राहकों को प्रभावित करेगा, जिससे लंबे समय के प्रोजेक्ट मिलने के योग हैं. सहकर्मियों और जूनियर कर्मचारियों का सहयोग कठिन कार्यों को भी आसान बना देगा. वरिष्ठ अधिकारी आपको नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जो भविष्य में प्रमोशन और करियर ग्रोथ का आधार बनेगी. इसे अपनी क्षमता दिखाने के अवसर के रूप में देखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत रहेगा. आय में वृद्धि के साथ बैंकिंग और निवेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं. यदि किसी वित्तीय योजना पर काम कर रहे हैं, तो आज प्रगति होने की संभावना है. अनावश्यक खर्चों से बचते हुए बचत और निवेश पर ध्यान देना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी या आयोजन होने से मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण शरीर में पानी की कमी न होने दें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और हल्का, पौष्टिक भोजन करें. नियमित योग और व्यायाम से आप पूरे दिन ऊर्जावान बने रहेंगे. अधिक काम के बीच आराम के लिए भी समय निकालें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. मित्रों के सहयोग से कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी. समूह में पढ़ाई करना लाभदायक साबित हो सकता है. नियमित अभ्यास और शिक्षकों के मार्गदर्शन से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 9

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल या पीले फल का दान करें. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, व्यापार में उन्नति मिलेगी और कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा.

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