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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 16 July 2026: द्वितीय भाव का चंद्रमा, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, व्यापार और करियर में मिलेगा सम्मान

Aaj ka Mithun Rashifal 16 July 2026: द्वितीय भाव का चंद्रमा, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, व्यापार और करियर में मिलेगा सम्मान

Gemini Horoscope: क्या 16 जुलाई 2026 को मिथुन राशि वालों को व्यापार में सफलता, नौकरी में नई जिम्मेदारी और परिवार में शुभ समाचार मिलेगा? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 16 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 16 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 8:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी. 

आश्लेषा नक्षत्र शाम 7:52 बजे तक रहेगा, फिर मघा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. द्वितीय भाव में चंद्रमा तथा सिद्धि और गजकेसरी योग के प्रभाव से व्यापार में सम्मान और लाभ दोनों मिलने के संकेत हैं. कठिन परिस्थितियों में भी आपका शांत और संतुलित व्यवहार नई पहचान दिलाएगा. यदि कारोबार के विस्तार के लिए बैंक लोन का इंतजार कर रहे हैं, तो कम ब्याज दर पर स्वीकृति मिलने की अच्छी संभावना है. नए व्यापारिक अवसरों और प्रभावशाली लोगों से संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित होंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. मार्केटिंग और क्लाइंट हैंडलिंग से जुड़े लोगों का व्यवहार ग्राहकों को प्रभावित करेगा, जिससे लंबे समय के प्रोजेक्ट मिलने के योग हैं. सहकर्मियों और जूनियर कर्मचारियों का सहयोग कठिन कार्यों को भी आसान बना देगा. वरिष्ठ अधिकारी आपको नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जो भविष्य में प्रमोशन और करियर ग्रोथ का आधार बनेगी. इसे अपनी क्षमता दिखाने के अवसर के रूप में देखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत रहेगा. आय में वृद्धि के साथ बैंकिंग और निवेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं. यदि किसी वित्तीय योजना पर काम कर रहे हैं, तो आज प्रगति होने की संभावना है. अनावश्यक खर्चों से बचते हुए बचत और निवेश पर ध्यान देना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी या आयोजन होने से मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण शरीर में पानी की कमी न होने दें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और हल्का, पौष्टिक भोजन करें. नियमित योग और व्यायाम से आप पूरे दिन ऊर्जावान बने रहेंगे. अधिक काम के बीच आराम के लिए भी समय निकालें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. मित्रों के सहयोग से कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी. समूह में पढ़ाई करना लाभदायक साबित हो सकता है. नियमित अभ्यास और शिक्षकों के मार्गदर्शन से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 9

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल या पीले फल का दान करें. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, व्यापार में उन्नति मिलेगी और कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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