धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 16 July 2026: चंद्रमा आपकी राशि में, व्यापार में रिकॉर्ड लाभ, करियर में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

Aaj ka Kark Rashifal 16 July 2026: चंद्रमा आपकी राशि में, व्यापार में रिकॉर्ड लाभ, करियर में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

Cancer Horoscope: क्या 16 जुलाई 2026 को कर्क राशि वालों को बिजनेस में बड़ा मुनाफा, नौकरी में नई जिम्मेदारी और परिवार में शुभ समाचार मिलेगा? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 16 Jul 2026 03:15 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Kark Rashifal 16 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 8:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी. 

आश्लेषा नक्षत्र शाम 7:52 बजे तक रहेगा, फिर मघा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. आपकी राशि में चंद्रमा होने से निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी और ग्रहों का सहयोग व्यापार में सफलता दिलाएगा. देश-विदेश से जुड़े कारोबार में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं और कारोबार का टर्नओवर उम्मीद से बेहतर रहने की संभावना है. सिद्धि और गजकेसरी योग के प्रभाव से व्यापारिक दस्तावेज मजबूत रहेंगे, जिससे कानूनी मामलों में भी आपका पक्ष मजबूत रहेगा. नए व्यापारिक अवसरों का लाभ उठाने का यह अच्छा समय है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज उन्नति के योग बन रहे हैं. कार्यस्थल पर आपके किसी नए आइडिया को वरिष्ठ अधिकारियों की स्वीकृति मिल सकती है, जिसके बाद आपको किसी महत्वपूर्ण टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. नई तकनीक सीखने और अपने कौशल को बेहतर बनाने का प्रयास भविष्य में बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने में मदद करेगा. मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर आप अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में अच्छी आय होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि भविष्य के लिए निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आज सोच-समझकर लिया गया फैसला लाभदायक साबित हो सकता है. खर्चों और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह से जुड़ी सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ सकती है. परिवार के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी और संतान के भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिया जा सकता है. जीवनसाथी का सहयोग और परिवार का स्नेह आपको मानसिक शांति देगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील होने के कारण छोटी-छोटी बातों को दिल से लगाने से बचें. पर्याप्त आराम करें, संतुलित भोजन लें और योग या ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. इससे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बेहतर महसूस करेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. नई तकनीक, नए विषय या रचनात्मक कार्यों को सीखने में रुचि बढ़ेगी. कला, डिजाइन और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है. नियमित अभ्यास और शिक्षकों के मार्गदर्शन से सफलता मिलने की संभावना रहेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: रेड (Red)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. लाल रंग के फल या वस्त्र का दान करें. इससे व्यापार में सफलता, करियर में उन्नति और परिवार में सुख-समृद्धि के योग मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 16 Jul 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 16 July 2026: चंद्रमा आपकी राशि में, व्यापार में रिकॉर्ड लाभ, करियर में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
चंद्रमा आपकी राशि में, व्यापार में रिकॉर्ड लाभ, करियर में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 16 July 2026: द्वितीय भाव का चंद्रमा, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, व्यापार और करियर में मिलेगा सम्मान
द्वितीय भाव का चंद्रमा, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, व्यापार और करियर में मिलेगा सम्मान
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 16 July 2026: तृतीय भाव का चंद्रमा, मेहनत दिलाएगी सफलता, व्यापार और करियर में बनेंगे नए अवसर
तृतीय भाव का चंद्रमा, मेहनत दिलाएगी सफलता, व्यापार और करियर में बनेंगे नए अवसर
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 16 July 2026: चतुर्थ भाव का चंद्रमा, कारोबार और नौकरी में बढ़ेगी चुनौती, धैर्य से लें हर फैसला
चतुर्थ भाव का चंद्रमा, कारोबार और नौकरी में बढ़ेगी चुनौती, धैर्य से लें हर फैसला
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill की 'Ishqnama' का ट्रेलर रिलीज़, Jai Randhhawa की दमदार परफॉर्मेंस ने लूटी महफिल
Shehnaaz Gill की Ishqnama का ट्रेलर दमदार, Jai Randhhawa की इंटेंसिटी ने जीता दिल
Mathew VanDyke और अब Jordan Brown! Indian borders के पास बड़ी साजिश? |ABPLIVE
रिपोर्ट्स: Deepika Padukone और Ranveer Singh के घर फिर आ सकती है खुशखबरी
Middle East: भारतीय नाविक की मौत पर भारतका बदला शुरू! हिलेगा मिडिल ईस्ट? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तनाव के बीच यूएस की बमबारी से कितना पहुंचा नुकसान? तेहरान ने दिए ये चौंकने वाले आंकड़े
तनाव के बीच यूएस की बमबारी से कितना पहुंचा नुकसान? तेहरान ने दिए ये चौंकने वाले आंकड़े
इंडिया
'कल जितने भी समर्थक हैं वो सब...', सोनम वांगचुक के अनशन के बीच अभिजीत दीपके ने की ये अपील
'कल जितने भी समर्थक हैं वो सब...', सोनम वांगचुक के अनशन के बीच अभिजीत दीपके ने की ये अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के लिए तैयार, 15 दिनों की मिली मोहलत
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के लिए तैयार, 15 दिनों की मिली मोहलत
क्रिकेट
Tom Cruise से IShowSpeed तक, FIFA वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी में दिखेगा इन ग्लोबल स्टार्स का जलवा
Tom Cruise से IShowSpeed तक, FIFA वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी में दिखेंगे ये ग्लोबल स्टार्स
बॉलीवुड
आमिर खान की तीसरी शादी में क्यों नहीं पहुंचीं रीना दत्ता और किरण राव? दोस्त अमीन हाजी ने खोला राज
आमिर खान की तीसरी शादी में क्यों नहीं पहुंचीं रीना दत्ता और किरण राव? दोस्त अमीन हाजी ने खोला राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: 'सनातन ही समाजवादी' या 'चुनावी नाटक' का खेल! PDA से हटकर 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की ओर क्यों बढ़े अखिलेश यादव?
'सनातन ही समाजवादी' या 'चुनावी नाटक', PDA से हटकर सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर क्यों बढ़े अखिलेश यादव?
इंडिया
परिसीमन और महिला आरक्षण पर बदल गया नंबर गेम? मानसून सत्र में फिर बिल पेश करने की तैयारी
परिसीमन और महिला आरक्षण पर बदल गया नंबर गेम? मानसून सत्र में फिर बिल लाने करने की तैयारी
ट्रेंडिंग
Video: पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर! जबड़ों में दबोचकर अजगर को जिंदा चबा गया खूंखार दरिंदा
पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर! जबड़ों में दबोचकर अजगर को जिंदा चबा गया खूंखार दरिंदा
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
ENT LIVE
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Embed widget