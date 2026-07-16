Aaj ka Kark Rashifal 16 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 8:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी.

आश्लेषा नक्षत्र शाम 7:52 बजे तक रहेगा, फिर मघा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. आपकी राशि में चंद्रमा होने से निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी और ग्रहों का सहयोग व्यापार में सफलता दिलाएगा. देश-विदेश से जुड़े कारोबार में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं और कारोबार का टर्नओवर उम्मीद से बेहतर रहने की संभावना है. सिद्धि और गजकेसरी योग के प्रभाव से व्यापारिक दस्तावेज मजबूत रहेंगे, जिससे कानूनी मामलों में भी आपका पक्ष मजबूत रहेगा. नए व्यापारिक अवसरों का लाभ उठाने का यह अच्छा समय है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज उन्नति के योग बन रहे हैं. कार्यस्थल पर आपके किसी नए आइडिया को वरिष्ठ अधिकारियों की स्वीकृति मिल सकती है, जिसके बाद आपको किसी महत्वपूर्ण टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. नई तकनीक सीखने और अपने कौशल को बेहतर बनाने का प्रयास भविष्य में बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने में मदद करेगा. मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर आप अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में अच्छी आय होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि भविष्य के लिए निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आज सोच-समझकर लिया गया फैसला लाभदायक साबित हो सकता है. खर्चों और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह से जुड़ी सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ सकती है. परिवार के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी और संतान के भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिया जा सकता है. जीवनसाथी का सहयोग और परिवार का स्नेह आपको मानसिक शांति देगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील होने के कारण छोटी-छोटी बातों को दिल से लगाने से बचें. पर्याप्त आराम करें, संतुलित भोजन लें और योग या ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. इससे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बेहतर महसूस करेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. नई तकनीक, नए विषय या रचनात्मक कार्यों को सीखने में रुचि बढ़ेगी. कला, डिजाइन और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है. नियमित अभ्यास और शिक्षकों के मार्गदर्शन से सफलता मिलने की संभावना रहेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: रेड (Red)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. लाल रंग के फल या वस्त्र का दान करें. इससे व्यापार में सफलता, करियर में उन्नति और परिवार में सुख-समृद्धि के योग मजबूत होंगे.

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