Aaj ka Kanya Rashifal 16 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 8:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी.

आश्लेषा नक्षत्र शाम 7:52 बजे तक रहेगा, फिर मघा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन शुभ और प्रगति देने वाला रहेगा. एकादश भाव में चंद्रमा तथा सिद्धि और गजकेसरी योग के प्रभाव से रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी. ई-कॉमर्स, सप्लाई चेन या ऑनलाइन कारोबार से जुड़े लोगों को कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है, जिससे बाजार में आपकी विश्वसनीयता और साख बढ़ेगी. यदि किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आपकी सतर्कता और मजबूत सिस्टम के कारण प्रतिस्पर्धी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे. व्यापार विस्तार के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन नए अवसर लेकर आएगा. घर से दूर रहकर काम करने वालों को कंपनी की ओर से बेहतर सुविधाएं या अतिरिक्त लाभ मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर किसी बड़े क्लाइंट के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग होने की संभावना है, जिसमें आपकी प्रस्तुति और कार्यशैली वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. यह समय अपने अनुभव और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए अनुकूल रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना मामला आपके पक्ष में आ सकता है, जिससे उम्मीद से अधिक धन लाभ हो सकता है. आय के नए स्रोत बनने के भी संकेत हैं. निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें और भविष्य के लिए बचत पर ध्यान दें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और लंबे समय से चल रहे किसी पारिवारिक मामले का समाधान निकल सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. घर के बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक साबित होगा और परिवार में सकारात्मक माहौल बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. काम की व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन का ध्यान रखें. नियमित व्यायाम और योग आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे. मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें और पर्याप्त पानी का सेवन करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा. अपनी रिसर्च और तैयारी को निरंतर जारी रखें, क्योंकि यही मेहनत भविष्य में बड़ी सफलता का आधार बनेगी. किसी अनुभवी शिक्षक या मेंटर का मार्गदर्शन आपके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान श्रीगणेश की पूजा करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या हल्दी का दान करें. इससे व्यापार में सफलता, आर्थिक लाभ और करियर में उन्नति के योग मजबूत होंगे.

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