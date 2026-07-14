Aaj ka Mithun Rashifal 14 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की देवपितृकार्य भौमवती अमावस्या दोपहर 3:14 बजे तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का संयोग बन रहा है. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पूरे दिन ऊर्जा बनी रहेगी. यात्रा के दौरान खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें. नियमित योग, हल्का व्यायाम और पर्याप्त नींद आपको मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय बनाए रखेगी. तनाव कम रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ रहेगा. किसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट मीटिंग की अध्यक्षता करने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. यदि नया व्यापार या नई परियोजना शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो परिवार के सहयोग और शुभ मुहूर्त में शुरुआत करना भविष्य में बड़े लाभ का कारण बन सकता है. टैक्स और सरकारी मामलों में राहत मिलने के साथ बैंक लोन की प्रक्रिया भी पूरी होने की संभावना है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. नए कर्मचारियों को वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे काम आसान और व्यवस्थित रहेगा. आधिकारिक यात्रा नए अवसर और महत्वपूर्ण संपर्क दिला सकती है, जो भविष्य में करियर को नई दिशा देंगे. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और व्यवहार की सराहना होगी.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक जीवन में लंबे समय से चल रहे मतभेद समाप्त होंगे और रिश्तों में मधुरता आएगी. ससुराल पक्ष से किसी मांगलिक कार्यक्रम का निमंत्रण मिल सकता है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ बेहतर तालमेल और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. बैंक लोन की स्वीकृति, सरकारी मामलों में राहत और व्यापारिक प्रगति से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. निवेश और भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर काम करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. खर्च और बचत के बीच अच्छा संतुलन बना रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कला, संगीत और खेल से जुड़े छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा अवसर मिलेगा. प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने के योग हैं. नई स्किल सीखने और उच्च शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयास सकारात्मक परिणाम देंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 7.

भाग्यशाली रंग: ऑफ-व्हाइट(Off-White)

अशुभ अंक: 4.

उपाय:

सुबह भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को कॉपी, पेन या अध्ययन सामग्री का दान करें. इससे बुद्धि, आत्मविश्वास, व्यापार में सफलता, करियर में उन्नति और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.

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