Gemini Rashifal 9 January 2026: मिथुन राशि को पारिवारिक चिंता, आर्थिक दबाव और करियर में उतार-चढ़ाव

Gemini Horoscope 9 January 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Jan 2026 05:15 PM (IST)
Mithun Rashifal 9 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके चौथे भाव में स्थित है, जिससे घर–परिवार और भावनात्मक पक्ष अधिक सक्रिय रहेगा. माता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, इसलिए उनके खान–पान और आराम का विशेष ध्यान रखें. घरेलू माहौल में हल्की अशांति रह सकती है, लेकिन समझदारी से काम लेंगे तो स्थिति संभल जाएगी.

करियर और नौकरी

ऑफिस में प्रमोशन या जिम्मेदारियों से जुड़ी स्थिति अचानक बदल सकती है, जिससे मन में असमंजस और तनाव रहेगा. जो लोग हायर पोस्ट पर हैं, उन्हें अधीनस्थों से विवाद से बचना चाहिए. बातचीत में संयम और धैर्य आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है. आज किसी भी तरह का जल्दबाजी भरा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस

बिजनेस में उतार–चढ़ाव बना रहेगा. कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हर सौदे और कागजात पर ध्यान दें. साझेदारी या निवेश से पहले पूरी जांच जरूरी है. फिलहाल जोखिम लेने से बेहतर है कि आप अपनी मौजूदा स्थिति को मजबूत करें.

फाइनेंस

आर्थिक तंगी से बचने के लिए खर्चों पर नियंत्रण बेहद जरूरी है. अनावश्यक खरीदारी से बचें और भविष्य की योजनाओं के लिए बचत बढ़ाने पर ध्यान दें. आज उधार देने या लेने से बचना बेहतर रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

लव और लाइफ पार्टनर के साथ शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, वरना छोटी बात भी बड़ी बहस का रूप ले सकती है. परिवार में आपकी बातों को शायद उतनी अहमियत न मिले, जिससे आप थोड़े भावुक हो सकते हैं. धैर्य और संवाद से रिश्तों में संतुलन बनाए रखें.

स्वास्थ्य

जॉइंट पेन या शरीर में दर्द की समस्या रह सकती है. भारी वजन उठाने या ज्यादा शारीरिक मेहनत से दूरी रखें. हल्का व्यायाम और गर्म पानी से सेक लाभ देगा.

शिक्षा और विद्यार्थी

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, लेकिन सकारात्मक सोच और नियमित अभ्यास से आप परिस्थितियों पर जीत पा सकते हैं.

शुभ रंग: व्हाइट
शुभ अंक: 7 
 अशुभ अंक: 1
उपाय: आज माता दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ दुं दुर्गायै नमः” का 11 बार जाप करें.

FAQs

1. क्या आज कोई बड़ा फैसला लेना सही रहेगा?
नहीं, आज बड़े फैसलों को टालना ही बेहतर रहेगा.

2. परिवार में तनाव कैसे कम होगा?
शांत रहकर संवाद करें और किसी की भावनाओं को नजरअंदाज न करें.

3. सेहत सुधारने के लिए क्या करें?
आराम, हल्का भोजन और दर्द वाले हिस्सों को आराम देना फायदेमंद रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Jan 2026 05:15 PM (IST)
Gemini Horoscope Mithun Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
Embed widget