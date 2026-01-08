Mithun Rashifal 9 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके चौथे भाव में स्थित है, जिससे घर–परिवार और भावनात्मक पक्ष अधिक सक्रिय रहेगा. माता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, इसलिए उनके खान–पान और आराम का विशेष ध्यान रखें. घरेलू माहौल में हल्की अशांति रह सकती है, लेकिन समझदारी से काम लेंगे तो स्थिति संभल जाएगी.

करियर और नौकरी

ऑफिस में प्रमोशन या जिम्मेदारियों से जुड़ी स्थिति अचानक बदल सकती है, जिससे मन में असमंजस और तनाव रहेगा. जो लोग हायर पोस्ट पर हैं, उन्हें अधीनस्थों से विवाद से बचना चाहिए. बातचीत में संयम और धैर्य आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है. आज किसी भी तरह का जल्दबाजी भरा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस

बिजनेस में उतार–चढ़ाव बना रहेगा. कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हर सौदे और कागजात पर ध्यान दें. साझेदारी या निवेश से पहले पूरी जांच जरूरी है. फिलहाल जोखिम लेने से बेहतर है कि आप अपनी मौजूदा स्थिति को मजबूत करें.

फाइनेंस

आर्थिक तंगी से बचने के लिए खर्चों पर नियंत्रण बेहद जरूरी है. अनावश्यक खरीदारी से बचें और भविष्य की योजनाओं के लिए बचत बढ़ाने पर ध्यान दें. आज उधार देने या लेने से बचना बेहतर रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

लव और लाइफ पार्टनर के साथ शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, वरना छोटी बात भी बड़ी बहस का रूप ले सकती है. परिवार में आपकी बातों को शायद उतनी अहमियत न मिले, जिससे आप थोड़े भावुक हो सकते हैं. धैर्य और संवाद से रिश्तों में संतुलन बनाए रखें.

स्वास्थ्य

जॉइंट पेन या शरीर में दर्द की समस्या रह सकती है. भारी वजन उठाने या ज्यादा शारीरिक मेहनत से दूरी रखें. हल्का व्यायाम और गर्म पानी से सेक लाभ देगा.

शिक्षा और विद्यार्थी

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, लेकिन सकारात्मक सोच और नियमित अभ्यास से आप परिस्थितियों पर जीत पा सकते हैं.

शुभ रंग: व्हाइट

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 1

उपाय: आज माता दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ दुं दुर्गायै नमः” का 11 बार जाप करें.

FAQs

1. क्या आज कोई बड़ा फैसला लेना सही रहेगा?

नहीं, आज बड़े फैसलों को टालना ही बेहतर रहेगा.

2. परिवार में तनाव कैसे कम होगा?

शांत रहकर संवाद करें और किसी की भावनाओं को नजरअंदाज न करें.

3. सेहत सुधारने के लिए क्या करें?

आराम, हल्का भोजन और दर्द वाले हिस्सों को आराम देना फायदेमंद रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.