Aaj ka Mithun Rashifal 8 May 2026: मिथुन राशि के लोगों के लिए संभलकर चलने वाला रहेगा. आज 'विश्व रेडक्रॉस दिवस' है और सितारों की चाल संकेत दे रही है कि आज आपको धैर्य और संयम से काम लेना होगा. चन्द्रमा के आठवें भाव में होने से मानसिक तनाव और पारिवारिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है. ग्रहों का गोचर आज आपके पक्ष में थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, इसलिए किसी भी बड़े बदलाव से बचना ही बेहतर होगा.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. बिजनेस में आय की गति धीमी रहने के संकेत हैं, जिससे आपके दैनिक खर्चों और पेमेंट मैनेजमेंट पर दबाव बढ़ सकता है. कॉर्पोरेट मीटिंग्स में आपकी बातचीत तो होगी, लेकिन फिलहाल किसी बड़े अवसर में बदलने की संभावना कम है. प्रभावशाली लोगों से जुड़ने की कोशिश जरूर करें, लेकिन जल्दबाजी में कोई निवेश न करें. धैर्य रखना ही आज आपकी सबसे बड़ी जीत होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी कार्यशैली पर ध्यान देने की जरूरत है. नई तकनीक के ज्ञान में कमी के कारण आपको ऑफिस की मीटिंग में असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उच्चाधिकारियों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है. को-वर्कर्स और जूनियर्स का सहयोग न मिलने की वजह से काम का पूरा बोझ आपके कंधों पर आ सकता है. आज अपनी स्किल को अपडेट करने का संकल्प लें ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न आए.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन कुछ अशांत रह सकता है. चन्द्रमा की स्थिति के कारण ददिहाल के किसी व्यक्ति से अनबन होने की आशंका है. संतान की किसी जिद या उनकी संगति को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है. रिश्तों में कड़वाहट न आए, इसके लिए वाणी पर नियंत्रण रखें और विवादों को बढ़ाने के बजाय उन्हें सुलझाने का प्रयास करें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. यदि आप कोई नया हुनर या नई भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज अपेक्षित सफलता मिलने में देरी हो सकती है. मानसिक तनाव आपकी सीखने की क्षमता पर हावी रह सकता है. एकाग्रता बनाए रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें. हार मानने के बजाय अपनी कमियों पर काम करें, सफलता अवश्य मिलेगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

काम का बढ़ता दबाव और घर की अनबन आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है. आज आपको अनिद्रा और स्वभाव में चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें. भरपूर नींद लें और नकारात्मक विचारों से दूर रहने की कोशिश करें. शाम के समय थोड़ा समय एकांत में बिताने या संगीत सुनने से आपको शांति महसूस होगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की चालीसा का पाठ करें और गाय को गुड़ व चना खिलाएं. इससे आर्थिक और मानसिक परेशानियों में कमी आएगी.

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