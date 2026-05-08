हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 8 May 2026: मिथुन राशि बिजनेस में आर्थिक दबाव और ऑफिस की राजनीति बढ़ाएगी तनाव

Aaj ka Mithun Rashifal 8 May 2026: मिथुन राशि बिजनेस में आर्थिक दबाव और ऑफिस की राजनीति बढ़ाएगी तनाव

Gemini Horoscope 8 May 2026: मिथुन राशिफल वाले आज रहें सावधान, क्या काम का बोझ बढ़ाएगा आपकी परेशानी? जानिए मिथुन राशि के लोगों के लिए शुक्रवार का दिन सेहत और करियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है ?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 08 May 2026 03:10 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Mithun Rashifal 8 May 2026: मिथुन राशि के लोगों के लिए संभलकर चलने वाला रहेगा. आज 'विश्व रेडक्रॉस दिवस' है और सितारों की चाल संकेत दे रही है कि आज आपको धैर्य और संयम से काम लेना होगा. चन्द्रमा के आठवें भाव में होने से मानसिक तनाव और पारिवारिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है. ग्रहों का गोचर आज आपके पक्ष में थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, इसलिए किसी भी बड़े बदलाव से बचना ही बेहतर होगा.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. बिजनेस में आय की गति धीमी रहने के संकेत हैं, जिससे आपके दैनिक खर्चों और पेमेंट मैनेजमेंट पर दबाव बढ़ सकता है. कॉर्पोरेट मीटिंग्स में आपकी बातचीत तो होगी, लेकिन फिलहाल किसी बड़े अवसर में बदलने की संभावना कम है. प्रभावशाली लोगों से जुड़ने की कोशिश जरूर करें, लेकिन जल्दबाजी में कोई निवेश न करें. धैर्य रखना ही आज आपकी सबसे बड़ी जीत होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी कार्यशैली पर ध्यान देने की जरूरत है. नई तकनीक के ज्ञान में कमी के कारण आपको ऑफिस की मीटिंग में असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उच्चाधिकारियों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है. को-वर्कर्स और जूनियर्स का सहयोग न मिलने की वजह से काम का पूरा बोझ आपके कंधों पर आ सकता है. आज अपनी स्किल को अपडेट करने का संकल्प लें ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न आए.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन कुछ अशांत रह सकता है. चन्द्रमा की स्थिति के कारण ददिहाल के किसी व्यक्ति से अनबन होने की आशंका है. संतान की किसी जिद या उनकी संगति को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है. रिश्तों में कड़वाहट न आए, इसके लिए वाणी पर नियंत्रण रखें और विवादों को बढ़ाने के बजाय उन्हें सुलझाने का प्रयास करें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. यदि आप कोई नया हुनर या नई भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज अपेक्षित सफलता मिलने में देरी हो सकती है. मानसिक तनाव आपकी सीखने की क्षमता पर हावी रह सकता है. एकाग्रता बनाए रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें. हार मानने के बजाय अपनी कमियों पर काम करें, सफलता अवश्य मिलेगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
काम का बढ़ता दबाव और घर की अनबन आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है. आज आपको अनिद्रा और स्वभाव में चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें. भरपूर नींद लें और नकारात्मक विचारों से दूर रहने की कोशिश करें. शाम के समय थोड़ा समय एकांत में बिताने या संगीत सुनने से आपको शांति महसूस होगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की चालीसा का पाठ करें और गाय को गुड़ व चना खिलाएं. इससे आर्थिक और मानसिक परेशानियों में कमी आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 08 May 2026 03:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today

Frequently Asked Questions

8 मई 2026 को मिथुन राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

8 मई 2026 को मिथुन राशि वालों के लिए दिन संभलकर चलने वाला रहेगा. आज धैर्य और संयम से काम लेना होगा, क्योंकि मानसिक तनाव और पारिवारिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है.

8 मई 2026 को मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है. बिजनेस में आय की गति धीमी रहने के संकेत हैं, जिससे दैनिक खर्चों और पेमेंट मैनेजमेंट पर दबाव बढ़ सकता है. जल्दबाजी में कोई निवेश न करें.

8 मई 2026 को मिथुन राशि वालों को नौकरी और करियर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

कार्यक्षेत्र में अपनी कार्यशैली पर ध्यान देने की जरूरत है. नई तकनीक के ज्ञान में कमी के कारण आपको असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. को-वर्कर्स और जूनियर्स का सहयोग कम मिल सकता है, इसलिए अपनी स्किल्स अपडेट करें.

8 मई 2026 को मिथुन राशि वालों के प्रेम और परिवार के लिए क्या सलाह है?

पारिवारिक मोर्चे पर दिन अशांत रह सकता है. ददिहाल के किसी व्यक्ति से अनबन हो सकती है और संतान की किसी जिद को लेकर चिंता बनी रहेगी. रिश्तों में कड़वाहट न आए, इसके लिए वाणी पर नियंत्रण रखें.

8 मई 2026 को मिथुन राशि के विद्यार्थियों का दिन कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों के लिए दिन मिला-जुला रहेगा. नया हुनर या भाषा सीखने में देरी हो सकती है और मानसिक तनाव एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है. ध्यान और योग का सहारा लें और अपनी कमियों पर काम करें.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 8 May 2026: मिथुन राशि बिजनेस में आर्थिक दबाव और ऑफिस की राजनीति बढ़ाएगी तनाव
मिथुन राशिफल 8 मई 2026 बिजनेस में आर्थिक दबाव और ऑफिस की राजनीति बढ़ाएगी तनाव
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 8 May 2026: वृषभ राशि कानूनी मामलों में मिलेगी बड़ी जीत और मान-सम्मान में होगी वृद्धि, नौकरी में बढ़ेगा रुतबा
वृषभ राशिफल 8 मई 2026 कानूनी मामलों में मिलेगी बड़ी जीत और मान-सम्मान में होगी वृद्धि, नौकरी में बढ़ेगा रुतबा
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 8 May 2026: मेष राशि बिजनेस में बड़ी डील और करियर में ऊंचाइयों का योग, जानें क्या कहते हैं आपके सितारे
मेष राशिफल 8 मई 2026 बिजनेस में बड़ी डील और करियर में ऊंचाइयों का योग, जानें क्या कहते हैं आपके सितारे
राशिफल
Gen-Z राशिफल 8 मई 2026: मेष और वृष राशि वालों का होगा 'Major Flex', क्या कर्क राशि को चाहिए 'Financial Caution'?
शुक्रवार का 'Vibe Check' मालव्य योग से आज इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 8 मई 2026 का Gen-Z राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैदी और जेलर की लव स्टोरी ! | Crime News |
Mahadangal | Suvendu's PA Murder: बंगाल में आखिर कब रुकेगी हिंसा? | TMC | BJP | Chitra Tripathi
Janhit | Thalapathy Vijay | Tamil Nadu Election: विजय का 'अग्निपथ', नहीं बनेंगे CM? | TVK | DMK
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का ममता को साथ!| TMC | BJP
Suvendu PA Murder | Sandeep Chaudhary: PA हत्याकांड का सबसे सटीक विश्लेषण | West Bengal | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल में हंटावायरस के पहले मरीज की हुई पुष्टि, डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा इलाज, हालत स्थिर
इजरायल में हंटावायरस के पहले मरीज की हुई पुष्टि, डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा इलाज, हालत स्थिर
महाराष्ट्र
शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर वारिस पठान ने केंद्र से कर दी ये बड़ी मांग, 'किसी भी पार्टी...'
शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर वारिस पठान ने केंद्र से कर दी ये बड़ी मांग, 'किसी भी पार्टी...'
क्रिकेट
मिचेल मार्श का तूफानी शतक, लखनऊ ने RCB को दिया 213 का लक्ष्य; 19-19 ओवर का है मैच
मिचेल मार्श का तूफानी शतक, लखनऊ ने RCB को दिया 213 का लक्ष्य; 19-19 ओवर का है मैच
बॉलीवुड
'आपकी अपनी इच्छा है कि...', 8 घंटे काम करने की बहस पर बोले 'गदर 2' फेम एक्टर मनीष वाधवा | Exclusive Interview
इंटरव्यू: 'आपकी अपनी इच्छा है कि...', 8 घंटे काम करने की बहस पर बोले 'गदर 2' फेम एक्टर मनीष वाधवा
नौकरी
10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट युवाओं के लिए शानदार मौका, बिना इंटरव्यू मिलेगी FRI में नौकरी, जानें पूरी प्रक्रिया
10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट युवाओं के लिए शानदार मौका, बिना इंटरव्यू मिलेगी FRI में नौकरी, जानें पूरी प्रक्रिया
यूटिलिटी
PM Bijli Yojana: 300 यूनिट फ्री बिजली दे रही सरकार, आज ही करें आवेदन, झुलसाती गर्मी में भी चलेंगे पंखें-कूलर
300 यूनिट फ्री बिजली दे रही सरकार, आज ही करें आवेदन, झुलसाती गर्मी में भी चलेंगे पंखें-कूलर
इंडिया
केरल में कांग्रेस की महिला विधायक को जबरन गले लगा रहा था सीनियर नेता, धक्का देकर हटाया दूर, Video हुआ वायरल
केरल में कांग्रेस की महिला विधायक को जबरन गले लगा रहा था सीनियर नेता, धक्का देकर हटाया दूर, Video वायरल
जनरल नॉलेज
Supreme Court Lawyer Fees: कितनी फीस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील? पार्किंग में रोज लगता है लग्जरी गाड़ियों का जमावड़ा
कितनी फीस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील? पार्किंग में रोज लगता है लग्जरी गाड़ियों का जमावड़ा
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget