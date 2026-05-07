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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 7 May 2026: मिथुन राशि बिजनेस में आएगी जबरदस्त तेजी, सफलता और सम्मान से बढ़ेगा आपका मान-सम्मान

Aaj Ka Mithun Rashifal 7 May 2026: मिथुन राशि बिजनेस में आएगी जबरदस्त तेजी, सफलता और सम्मान से बढ़ेगा आपका मान-सम्मान

Gemini Horoscope: मिथुन राशिफल 7 मई 2026 बिजनेस में तेजी आएगी और बैंक से जुड़ी परेशानियां खत्म होंगी. कला और खेल में सफलता के योग हैं. पढ़ें आज का मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 07 May 2026 03:05 AM (IST)
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  • पारिवारिक सुख में वृद्धि, संतान से संतुष्टि मिलेगी।

Aaj ka Mithun Rashifal: मिथुन राशि वालों के लिए खुशियों और उपलब्धियों की सौगात लेकर आया है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपके 7वें भाव (साझेदारी और व्यापार भाव) में विराजमान हैं, जो आपके व्यावसायिक रिश्तों और मुनाफे में बड़ी वृद्धि का संकेत दे रहे हैं.

आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि लगेगी. ग्रहों से बनने वाले साध्य योग और बुधादित्य योग का पूरा लाभ आपको मिलेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय उत्तम है, हालांकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल में सावधानी बरतें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत शुभ है. साध्य योग के प्रभाव से बैंक से जुड़ी आपकी पुरानी कानूनी बाधाएं आज पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी, जिससे आप बिना किसी तनाव के बिजनेस पर ध्यान दे पाएंगे. सरकारी नियमों का ईमानदारी से पालन करना आज आपको किसी बड़ी पेनल्टी से बचाएगा. धन का आगमन निरंतर बना रहेगा और आपके व्यावसायिक संबंधों में मजबूती आएगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी तकनीक और कार्यशैली की चर्चा होगी. ऑफिस में नए डिजिटल टूल्स का उपयोग आपके काम को न केवल पारदर्शी बनाएगा बल्कि उसे गति भी देगा. आपके आईटी हेड और सीनियर अधिकारी आपकी इस कार्यकुशलता की प्रशंसा करेंगे. आज आप ऑफिस के काम और निजी जीवन (Work-Life Balance) के बीच बेहतरीन तालमेल बिठा पाएंगे, जिससे आप फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन यादगार साबित हो सकता है. यदि आप खेलकूद या किसी कलात्मक प्रतियोगिता से जुड़े हैं, तो आज आपको कोई बड़ा सम्मान, स्वर्ण पदक या ट्रॉफी मिलने की प्रबल संभावना है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और शिक्षण संस्थान में आपका नाम रोशन होगा. एकाग्रता के साथ किए गए प्रयास आपको लक्ष्य के करीब ले जाएंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक सुखों में आज वृद्धि होगी. संतान का आज्ञाकारी व्यवहार और उनकी सफलता आपको मानसिक संतुष्टि प्रदान करेगी. बच्चे आज घर के कार्यों में आपका हाथ बंटाएंगे, जिससे पारिवारिक बंधन और भी मजबूत होंगे. घर में किसी उत्सव जैसा माहौल रहेगा और जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को बहुत संतुलित महसूस करेंगे. काम की व्यस्तता के बावजूद आप अपनी फिटनेस के लिए समय निकाल पाएंगे. मानसिक शांति के कारण आप दिनभर सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे. संतुलित आहार और नियमित व्यायाम का लाभ आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रखेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: येलो (पीला).
भाग्यशाली अंक: 9.
अशुभ अंक: 7.

उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और केले के वृक्ष की पूजा करें. दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए मंगलकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 May 2026 03:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज मिथुन राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए खुशियों और उपलब्धियों से भरा रहेगा। चंद्रमा के 7वें भाव में होने से व्यावसायिक रिश्तों और मुनाफे में वृद्धि होगी।

व्यापार और धन के मामले में आज का दिन कैसा है?

आज का दिन व्यापार के लिए अत्यंत शुभ है। साध्य योग से बैंक संबंधी बाधाएं दूर होंगी और धन का आगमन बना रहेगा।

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

कार्यक्षेत्र में आपकी तकनीक और कार्यशैली की प्रशंसा होगी। नए डिजिटल टूल्स से काम में पारदर्शिता और गति आएगी।

छात्रों के लिए आज कौन सी खुशखबरी मिल सकती है?

छात्रों के लिए आज का दिन यादगार हो सकता है। खेलकूद या कलात्मक प्रतियोगिता में आपको बड़ा सम्मान, स्वर्ण पदक या ट्रॉफी मिलने की संभावना है।

आज स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

आज आप खुद को संतुलित महसूस करेंगे। काम की व्यस्तता के बावजूद फिटनेस के लिए समय निकाल पाएंगे और मानसिक शांति बनी रहेगी।

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