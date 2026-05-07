Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पारिवारिक सुख में वृद्धि, संतान से संतुष्टि मिलेगी।

Aaj ka Mithun Rashifal: मिथुन राशि वालों के लिए खुशियों और उपलब्धियों की सौगात लेकर आया है. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रमा आपके 7वें भाव (साझेदारी और व्यापार भाव) में विराजमान हैं, जो आपके व्यावसायिक रिश्तों और मुनाफे में बड़ी वृद्धि का संकेत दे रहे हैं.

आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि लगेगी. ग्रहों से बनने वाले साध्य योग और बुधादित्य योग का पूरा लाभ आपको मिलेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय उत्तम है, हालांकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल में सावधानी बरतें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत शुभ है. साध्य योग के प्रभाव से बैंक से जुड़ी आपकी पुरानी कानूनी बाधाएं आज पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी, जिससे आप बिना किसी तनाव के बिजनेस पर ध्यान दे पाएंगे. सरकारी नियमों का ईमानदारी से पालन करना आज आपको किसी बड़ी पेनल्टी से बचाएगा. धन का आगमन निरंतर बना रहेगा और आपके व्यावसायिक संबंधों में मजबूती आएगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी तकनीक और कार्यशैली की चर्चा होगी. ऑफिस में नए डिजिटल टूल्स का उपयोग आपके काम को न केवल पारदर्शी बनाएगा बल्कि उसे गति भी देगा. आपके आईटी हेड और सीनियर अधिकारी आपकी इस कार्यकुशलता की प्रशंसा करेंगे. आज आप ऑफिस के काम और निजी जीवन (Work-Life Balance) के बीच बेहतरीन तालमेल बिठा पाएंगे, जिससे आप फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन यादगार साबित हो सकता है. यदि आप खेलकूद या किसी कलात्मक प्रतियोगिता से जुड़े हैं, तो आज आपको कोई बड़ा सम्मान, स्वर्ण पदक या ट्रॉफी मिलने की प्रबल संभावना है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और शिक्षण संस्थान में आपका नाम रोशन होगा. एकाग्रता के साथ किए गए प्रयास आपको लक्ष्य के करीब ले जाएंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक सुखों में आज वृद्धि होगी. संतान का आज्ञाकारी व्यवहार और उनकी सफलता आपको मानसिक संतुष्टि प्रदान करेगी. बच्चे आज घर के कार्यों में आपका हाथ बंटाएंगे, जिससे पारिवारिक बंधन और भी मजबूत होंगे. घर में किसी उत्सव जैसा माहौल रहेगा और जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को बहुत संतुलित महसूस करेंगे. काम की व्यस्तता के बावजूद आप अपनी फिटनेस के लिए समय निकाल पाएंगे. मानसिक शांति के कारण आप दिनभर सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे. संतुलित आहार और नियमित व्यायाम का लाभ आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रखेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: येलो (पीला).

भाग्यशाली अंक: 9.

अशुभ अंक: 7.

उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और केले के वृक्ष की पूजा करें. दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए मंगलकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.