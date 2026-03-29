Gemini Horoscope 29 March 2026: मिथुन राशि वालों के लिए तरक्की और नए अवसरों का दिन, जानिए कैसा रहेगा रविवार. आज चन्द्रमा आपके द्वितीय भाव में स्थित है, जिससे धन, वाणी और पारिवारिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है और पुराने विवाद सुलझने के संकेत हैं. आज का दिन आपके लिए संतुलन और समझदारी से आगे बढ़ने का है.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उन्नति भरा रहेगा. आपकी लीडरशिप क्वालिटी सामने आएगी और आपको नई टीम का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है. ऑफिस में आपकी कार्यशैली और निर्णय लेने की क्षमता बॉस को प्रभावित करेगी. किसी पुरानी बिगड़ी हुई डील को दोबारा हासिल करने में आप सफल रहेंगे, जिससे आपकी छवि मजबूत होगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज राहत भरा दिन रहेगा. पुराने ऑडिट या कानूनी मामलों से छुटकारा मिल सकता है, जिससे मानसिक तनाव कम होगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई डील या फ्रेंचाइजी मिलने के योग हैं, जिससे व्यापार में विस्तार होगा. मार्केट के उतार-चढ़ाव के बावजूद आप अपने बिजनेस को संतुलित रखने में सफल रहेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज आप अच्छा महसूस करेंगे. चेहरे पर चमक और ऊर्जा बनी रहेगी. त्वचा और आंखों में निखार आएगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. फिर भी संतुलित आहार और पर्याप्त पानी पीना जरूरी है, ताकि यह ऊर्जा पूरे दिन बनी रहे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

लव लाइफ में आज रोमांस और नजदीकियां बढ़ेंगी. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. परिवार के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है, जो भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगी. रिश्तों में विश्वास और समझदारी बढ़ेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. पढ़ाई में ध्यान बना रहेगा और परिणाम भी संतोषजनक मिलेंगे. स्पोर्ट्स से जुड़े छात्रों को अपने कोच की सलाह माननी चाहिए, इससे उनके करियर को नई दिशा मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन सकारात्मक है.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 6

लकी रंग: सफेद

अनलकी नंबर: 9

उपाय (Remedy)

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें. इससे धन और करियर में स्थिरता आएगी.

FAQs

Q1. क्या आज मिथुन राशि वालों को करियर में अवसर मिलेंगे?

हाँ, आज आपको नई जिम्मेदारी और लीडरशिप का मौका मिल सकता है.

Q2. क्या बिजनेस में लाभ होगा?

जी हाँ, कानूनी मामलों से राहत और नई डील मिलने के संकेत हैं.

Q3. लव लाइफ कैसी रहेगी?

आज लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा और रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.

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