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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 28 June 2026: शुभ योग से व्यावसायिक गतिविधियों में आएगी तेजी, विरोधियों से रहें पूरी तरह अलर्ट

Mithun Rashifal 28 June 2026: शुभ योग से व्यावसायिक गतिविधियों में आएगी तेजी, विरोधियों से रहें पूरी तरह अलर्ट

Gemini Horoscope: क्या न्यू बिजनेसमैन को आज मिलने वाला है जबरदस्त मुनाफा और दोपहर बाद बदलेगी नौकरी की स्थिति? जानिए 28 जून 2026 को आपकी नौकरी, सेहत और पारिवारिक जीवन में क्या बदलाव होने जा रहे हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 28 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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Mithun Rashifal 28 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुभ योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपको चुनौतियों से लड़ने और व्यापार में बढ़त बनाने की अद्भुत क्षमता प्रदान करेगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन मिलाजुला लेकिन अंततः बेहद लाभकारी रहने वाला है. बाजार में कड़े कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद आपकी व्यावसायिक गतिविधियां बहुत बेहतर रहेंगी और आप अच्छा मुनाफा कमाने में कामयाब होंगे. इस संडे को किसी भी सरकारी काम को आगे बढ़ाने या करने से पहले उसके बारे में पूरी और उचित जानकारी जरूर ले लें. आज कुछ कार्यों में आपको अपने विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उनसे पूरी तरह अलर्ट रहें.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने का है. कुंडली में शुभ योग बनने से विशेषकर न्यू बिजनेसमैन (नए व्यापारियों) को बिजनेस में जबरदस्त मुनाफा हाथ लगेगा, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. आपकी किस्मत आज पूरी तरह आपके साथ है, जो आपके लंबे समय से लंबित और अटके हुए वित्तीय कार्यों को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम रहेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा या एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन धैर्य रखने का है. करियर को लेकर दोपहर तक स्थितियां थोड़ी कमजोर या धीमी रह सकती हैं, जिससे काम में मन कम लगेगा. लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोपहर के बाद परिस्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी और आपके काम सुचारू रूप से बनने लगेंगे. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन थोड़ा सचेत रहने का है. आज आप घर में अपने बच्चे के साथ उसकी स्टडी या करियर के किसी विषय को लेकर बहस में पड़ सकते हैं. बेहतर होगा कि गुस्से की बजाय शांति और प्यार से समझाकर बातचीत को हल करें, ताकि घर का माहौल सकारात्मक बना रहे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और मैरिड लाइफ के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद और रोमांटिक रहने वाला है. इस संडे पर आप अपने लाइफपार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने या शॉपिंग करने की बेहतरीन प्लानिंग बना सकते हैं. इस खूबसूरत वक्त को साथ बिताने से आपकी मैरिड लाइफ में आपसी प्यार, समझ और नजदीकी काफी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
आज चंद्रमा के छठे भाव में होने से आपको शारीरिक तनाव या थकान का सामना करना पड़ सकता है. काम के उतार-चढ़ाव के बीच अपने शरीर को पर्याप्त आराम देना न भूलें. स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी भी लापरवाही न बरतें, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Creamक्रीम
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं. इसके साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. घर से निकलते समय माता-पिता और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें, इससे आपके रास्ते की हर बाधा दूर होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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