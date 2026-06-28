Mithun Rashifal 28 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुभ योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपको चुनौतियों से लड़ने और व्यापार में बढ़त बनाने की अद्भुत क्षमता प्रदान करेगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिलाजुला लेकिन अंततः बेहद लाभकारी रहने वाला है. बाजार में कड़े कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद आपकी व्यावसायिक गतिविधियां बहुत बेहतर रहेंगी और आप अच्छा मुनाफा कमाने में कामयाब होंगे. इस संडे को किसी भी सरकारी काम को आगे बढ़ाने या करने से पहले उसके बारे में पूरी और उचित जानकारी जरूर ले लें. आज कुछ कार्यों में आपको अपने विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उनसे पूरी तरह अलर्ट रहें.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने का है. कुंडली में शुभ योग बनने से विशेषकर न्यू बिजनेसमैन (नए व्यापारियों) को बिजनेस में जबरदस्त मुनाफा हाथ लगेगा, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. आपकी किस्मत आज पूरी तरह आपके साथ है, जो आपके लंबे समय से लंबित और अटके हुए वित्तीय कार्यों को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम रहेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा या एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन धैर्य रखने का है. करियर को लेकर दोपहर तक स्थितियां थोड़ी कमजोर या धीमी रह सकती हैं, जिससे काम में मन कम लगेगा. लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोपहर के बाद परिस्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी और आपके काम सुचारू रूप से बनने लगेंगे. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन थोड़ा सचेत रहने का है. आज आप घर में अपने बच्चे के साथ उसकी स्टडी या करियर के किसी विषय को लेकर बहस में पड़ सकते हैं. बेहतर होगा कि गुस्से की बजाय शांति और प्यार से समझाकर बातचीत को हल करें, ताकि घर का माहौल सकारात्मक बना रहे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक और मैरिड लाइफ के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद और रोमांटिक रहने वाला है. इस संडे पर आप अपने लाइफपार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने या शॉपिंग करने की बेहतरीन प्लानिंग बना सकते हैं. इस खूबसूरत वक्त को साथ बिताने से आपकी मैरिड लाइफ में आपसी प्यार, समझ और नजदीकी काफी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

आज चंद्रमा के छठे भाव में होने से आपको शारीरिक तनाव या थकान का सामना करना पड़ सकता है. काम के उतार-चढ़ाव के बीच अपने शरीर को पर्याप्त आराम देना न भूलें. स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी भी लापरवाही न बरतें, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: Creamक्रीम

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं. इसके साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. घर से निकलते समय माता-पिता और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें, इससे आपके रास्ते की हर बाधा दूर होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

