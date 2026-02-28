स्वास्थ्य राशिफल

किसी प्रकार का इंफेक्शन या गले-सर्दी की समस्या हो सकती है. साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें और बाहर का भोजन कम करें. पर्याप्त पानी पिएं और इम्युनिटी बढ़ाने वाले आहार लें.

बिजनेस और वित्त राशिफल

व्यापारियों के लिए नेगोशिएशन में लाभ के संकेत हैं. वेंडर्स से अच्छी डील क्लोज हो सकती है और अर्ली पेमेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है. कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए बातचीत करें, शर्तें आपके पक्ष में रह सकती हैं. यदि तुरंत लाभ न दिखे तो निराश न हों, सौभाग्य योग के प्रभाव से भविष्य में लाभ अवश्य मिलेगा. निवेश की योजना सोच-समझकर बनाएं.

जॉब और करियर राशिफल

आज बोर्ड या सीनियर लीडरशिप के सामने प्रेजेंटेशन का अवसर मिल सकता है. एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशन स्किल्स प्रभावशाली रहेंगी. डेटा और तथ्यों के साथ अपनी बात रखें. नौकरी या व्यवसाय से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखें, अचानक आवश्यकता पड़ सकती है.

प्रेम और परिवार राशिफल

पारिवारिक सदस्यों से बात करते समय संयम रखें. आपकी बातों को महत्व मिलेगा, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. सप्ताहांत पर मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. वित्त या प्रबंधन से जुड़े विषयों में विशेष रुचि बढ़ सकती है. ध्यान केंद्रित रखकर अध्ययन करें.

भाग्यशाली अंक और रंग

लकी नंबर 1

अनलकी नंबर 3

लकी कलर स्काई ब्लू

उपाय

शनिवार के दिन काले या गहरे नीले वस्त्र धारण करें. पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि देव को तिल व तेल अर्पित करें.

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज निवेश करना सही रहेगा?

हाँ, योजना बनाना शुभ है, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें.

प्रश्न 2: नौकरी में क्या अवसर मिल सकता है?

सीनियर के सामने प्रेजेंटेशन या जिम्मेदारी मिलने के योग हैं.

प्रश्न 3: स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखें?

इंफेक्शन से बचाव करें और साफ-सफाई का ध्यान रखें.