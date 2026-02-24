करियर और जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों को आज काम का दबाव ज्यादा महसूस हो सकता है. किसी महत्वपूर्ण डेडलाइन को मिस करने का खतरा है, इसलिए प्राथमिकता तय करके काम करें. गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखें, वरना कार्यस्थल पर विवाद हो सकता है. बीच-बीच में छोटा ब्रेक लेना मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा.
बिजनेस और वित्त राशिफल:
व्यापार में ग्राहकों के साथ पेमेंट या डिस्काउंट को लेकर बहस हो सकती है. बातचीत में संयम रखें और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें. यात्रा से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें. कॉर्पोरेट मीटिंग में अपनी उपलब्धियों का जरूरत से ज्यादा दिखावा न करें, इससे ईर्ष्या बढ़ सकती है. आर्थिक मामलों में सतर्क रहना जरूरी है.
स्वास्थ्य राशिफल:
कंधों में जकड़न, बदन दर्द या कमजोरी महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और हल्की स्ट्रेचिंग या योग लाभकारी रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम संबंधों में गलतफहमियों से बचने की जरूरत है. अहंकार को दूर रखकर बातचीत करेंगे तो रिश्ते मजबूत रहेंगे. परिवार का सहयोग आपको भावनात्मक सहारा देगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को आज थकान और ध्यान की कमी महसूस हो सकती है. नियमित अभ्यास और अनुशासन से स्थिति बेहतर होगी.
- लकी नंबर: 7
- लकी कलर: ग्रे
- उपाय: आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे बाधाएँ दूर होंगी.
FAQs
1. क्या आज मिथुन राशि वालों को आर्थिक नुकसान हो सकता है?
संभावना है, इसलिए लेन-देन में सावधानी रखें.
2. नौकरी में तनाव से कैसे बचें?
काम को प्राथमिकता अनुसार करें और गुस्से पर नियंत्रण रखें.
3. क्या प्रेम संबंधों में समस्या आ सकती है?
गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन बातचीत से समाधान संभव है.