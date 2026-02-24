हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 24 February 2026: मिथुन राशिफल पैसों के लेन-देन में बरतें सावधानी, गुस्से और अहंकार से बिगड़ सकता है काम

Gemini Horoscope 24 February 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Feb 2026 02:10 AM (IST)
Mithun Rashifal 24 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा बारहवें भाव में होने से खर्च, मानसिक तनाव और कानूनी मामलों को लेकर थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है. दिन चुनौतियों वाला हो सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप परिस्थितियों को संभाल लेंगे.

करियर और जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों को आज काम का दबाव ज्यादा महसूस हो सकता है. किसी महत्वपूर्ण डेडलाइन को मिस करने का खतरा है, इसलिए प्राथमिकता तय करके काम करें. गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखें, वरना कार्यस्थल पर विवाद हो सकता है. बीच-बीच में छोटा ब्रेक लेना मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा.

बिजनेस और वित्त राशिफल:
व्यापार में ग्राहकों के साथ पेमेंट या डिस्काउंट को लेकर बहस हो सकती है. बातचीत में संयम रखें और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें. यात्रा से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें. कॉर्पोरेट मीटिंग में अपनी उपलब्धियों का जरूरत से ज्यादा दिखावा न करें, इससे ईर्ष्या बढ़ सकती है. आर्थिक मामलों में सतर्क रहना जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल:
कंधों में जकड़न, बदन दर्द या कमजोरी महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और हल्की स्ट्रेचिंग या योग लाभकारी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम संबंधों में गलतफहमियों से बचने की जरूरत है. अहंकार को दूर रखकर बातचीत करेंगे तो रिश्ते मजबूत रहेंगे. परिवार का सहयोग आपको भावनात्मक सहारा देगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को आज थकान और ध्यान की कमी महसूस हो सकती है. नियमित अभ्यास और अनुशासन से स्थिति बेहतर होगी.

  • लकी नंबर: 7
  • लकी कलर: ग्रे
  • उपाय: आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे बाधाएँ दूर होंगी.

FAQs

1. क्या आज मिथुन राशि वालों को आर्थिक नुकसान हो सकता है?
संभावना है, इसलिए लेन-देन में सावधानी रखें.

2. नौकरी में तनाव से कैसे बचें?
काम को प्राथमिकता अनुसार करें और गुस्से पर नियंत्रण रखें.

3. क्या प्रेम संबंधों में समस्या आ सकती है?
गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन बातचीत से समाधान संभव है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 24 Feb 2026 02:10 AM (IST)
Daily Horoscope Gemini Horoscope Mithun Rashifal #mithun
