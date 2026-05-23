Aaj ka Mithun Rashifal 23 May 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है. इस सप्ताहांत मिथुन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा तीसरे भाव (साहस, पराक्रम, संवाद और भाई-बहनों के स्थान) में गोचर कर रहे हैं.

ग्रहों की इस सुंदर जुगलबंदी के बीच आज आपको ध्रुव योग, बुधादित्य योग, वाशि योग और सुनफा योग का पूरा सहयोग मिल रहा है, जो आपकी आंतरिक ऊर्जा, निर्णय क्षमता और सामाजिक प्रभाव को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा.

व्यापार और वित्त: नए ऑर्डर्स की बहार और 'कस्टमर फर्स्ट' अप्रोच

वर्तमान बाजार के बदलते दौर में आज का दिन मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए बेहद भाग्यशाली और आर्थिक मजबूती लेकर आने वाला साबित होगा. ध्रुव और व्याघात योग के शुभ प्रभाव से आज आपके बिजनेस में कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं, जो सीधे तौर पर आपकी कमाई के ग्राफ को ऊपर ले जाएगा.

बाजार में आज आपके प्रतिष्ठान पर ग्राहकों (Customers) की लगातार आवाजाही बनी रहेगी. ऐसी व्यस्त स्थिति में आपको एक सफल बिजनेसमैन की तरह पूरी तरह 'कूल और कंपोज्ड' रहना होगा. शांत दिमाग से ग्राहकों की मांग और उनकी जरूरतों को समझकर पूरा करें; आज का यह व्यावहारिक बर्ताव आपकी ब्रांड वैल्यू को लंबे समय के लिए मजबूत कर देगा.

नौकरी और करियर: शानदार प्रेजेंटेशन और मल्टीटास्किंग की चुनौती

कार्यक्षेत्र के मोर्चे पर आज आपकी प्रतिभा और बौद्धिक क्षमता का लोहा सभी मानेंगे. यदि आज दफ्तर में आपको किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को सबके सामने रखना है, तो आपका प्रेजेंटेशन (Presentation) इतना प्रभावी रहेगा कि आपके सहकर्मी और उच्च अधिकारी आपकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे.

आज का दिन आपसे थोड़े अतिरिक्त श्रम की मांग करता है. एंप्लॉयड पर्सन को आज दफ्तर में 'मल्टीटास्किंग' (एक साथ कई मोर्चों पर काम करना) के लिए तैयार रहना होगा. सप्ताहांत होने के कारण दफ्तर के साथ-साथ घर की भी कई जिम्मेदारियां एक साथ आपके सामने आ सकती हैं. घबराने के बजाय अपनी प्राथमिकताओं को तय करें; आपके पास आज वह साहस और क्षमता है जो इन दोनों क्षेत्रों में संतुलन बना सके. अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आज आपको बेहतरीन अवसर मिलेंगे, जिनका आपको जमकर फायदा उठाना चाहिए.

खेल और उत्साह: ट्रैक पर पसीना बहाने का समय

खिलाड़ियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का शनिवार नई ऊर्जा और उत्साह से सराबोर रहने वाला है. तीसरे भाव का चंद्रमा आपके भीतर गजब का करेज और शारीरिक क्षमता पैदा करेगा. इस सकारात्मक ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें और पूरे आनंद के साथ अपने खेल की प्रैक्टिस करते हुए ट्रैक या मैदान पर समय बिताएं. आज की गई मेहनत आपकी तकनीक में बड़ा सुधार लाएगी.

पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य: बुजुर्गों की देखभाल और सामान्य सेहत

पारिवारिक मोर्चे पर आज आपको थोड़ा सा संवेदनशील होना पड़ेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों की सेहत में अचानक कुछ गिरावट आने की सूचना मिल सकती है, जिससे आपका शेड्यूल थोड़ा प्रभावित हो सकता है. इस भीषण गर्मी के मौसम में उनके खानपान और दवाइयों का विशेष ध्यान रखें; आपका थोड़ा सा वक्त उन्हें मानसिक संबल देगा. जहां तक आपकी अपनी सेहत का सवाल है, आज का दिन सामान्य रहने वाला है, किसी बड़ी चिंता की बात नहीं है.

सकारात्मक रंग: सिल्वर (यह रंग आज आपकी मानसिक स्पष्टता, शांति और तार्किक क्षमता को निखारेगा)

सिल्वर (यह रंग आज आपकी मानसिक स्पष्टता, शांति और तार्किक क्षमता को निखारेगा) सहायक अंक: 4 (जो आपके संकल्पों को मजबूती और कार्यों में निरंतरता देगा)

4 (जो आपके संकल्पों को मजबूती और कार्यों में निरंतरता देगा) असंतुलन का अंक: 1 (आज अति-उत्साह में आकर दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में दखल देने से बचें)





1 (आज अति-उत्साह में आकर दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में दखल देने से बचें) आज का व्यावहारिक उपाय: शनिवार के दिन सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा और दोपहर 04:41 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. इन समयों को छोड़कर ही महत्वपूर्ण कार्य करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाना और जरूरतमंदों की मदद करना पारिवारिक शांति बढ़ाएगा. पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए फलदायी रहेगी.

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