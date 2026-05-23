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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal: मिथुन राशि ध्रुव योग से बढ़ेगी आमदनी, लेकिन सप्ताहांत पर घर के बुजुर्गों की सेहत को लेकर रहना होगा अलर्ट

Aaj Ka Mithun Rashifal: मिथुन राशि ध्रुव योग से बढ़ेगी आमदनी, लेकिन सप्ताहांत पर घर के बुजुर्गों की सेहत को लेकर रहना होगा अलर्ट

Gemini Horoscope 23 May 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आज का शनिवार लाया है साहस और सफलता का कॉम्बो! बिजनेस में मिलेगा बड़ा ऑर्डर और चमकेगी कमाई. पढ़ें मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 May 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 23 May 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है. इस सप्ताहांत मिथुन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा तीसरे भाव (साहस, पराक्रम, संवाद और भाई-बहनों के स्थान) में गोचर कर रहे हैं.

ग्रहों की इस सुंदर जुगलबंदी के बीच आज आपको ध्रुव योग, बुधादित्य योग, वाशि योग और सुनफा योग का पूरा सहयोग मिल रहा है, जो आपकी आंतरिक ऊर्जा, निर्णय क्षमता और सामाजिक प्रभाव को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा.

व्यापार और वित्त: नए ऑर्डर्स की बहार और 'कस्टमर फर्स्ट' अप्रोच

वर्तमान बाजार के बदलते दौर में आज का दिन मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए बेहद भाग्यशाली और आर्थिक मजबूती लेकर आने वाला साबित होगा. ध्रुव और व्याघात योग के शुभ प्रभाव से आज आपके बिजनेस में कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं, जो सीधे तौर पर आपकी कमाई के ग्राफ को ऊपर ले जाएगा.

बाजार में आज आपके प्रतिष्ठान पर ग्राहकों (Customers) की लगातार आवाजाही बनी रहेगी. ऐसी व्यस्त स्थिति में आपको एक सफल बिजनेसमैन की तरह पूरी तरह 'कूल और कंपोज्ड' रहना होगा. शांत दिमाग से ग्राहकों की मांग और उनकी जरूरतों को समझकर पूरा करें; आज का यह व्यावहारिक बर्ताव आपकी ब्रांड वैल्यू को लंबे समय के लिए मजबूत कर देगा.

नौकरी और करियर: शानदार प्रेजेंटेशन और मल्टीटास्किंग की चुनौती

कार्यक्षेत्र के मोर्चे पर आज आपकी प्रतिभा और बौद्धिक क्षमता का लोहा सभी मानेंगे. यदि आज दफ्तर में आपको किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को सबके सामने रखना है, तो आपका प्रेजेंटेशन (Presentation) इतना प्रभावी रहेगा कि आपके सहकर्मी और उच्च अधिकारी आपकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे.

आज का दिन आपसे थोड़े अतिरिक्त श्रम की मांग करता है. एंप्लॉयड पर्सन को आज दफ्तर में 'मल्टीटास्किंग' (एक साथ कई मोर्चों पर काम करना) के लिए तैयार रहना होगा. सप्ताहांत होने के कारण दफ्तर के साथ-साथ घर की भी कई जिम्मेदारियां एक साथ आपके सामने आ सकती हैं. घबराने के बजाय अपनी प्राथमिकताओं को तय करें; आपके पास आज वह साहस और क्षमता है जो इन दोनों क्षेत्रों में संतुलन बना सके. अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आज आपको बेहतरीन अवसर मिलेंगे, जिनका आपको जमकर फायदा उठाना चाहिए.

खेल और उत्साह: ट्रैक पर पसीना बहाने का समय

खिलाड़ियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का शनिवार नई ऊर्जा और उत्साह से सराबोर रहने वाला है. तीसरे भाव का चंद्रमा आपके भीतर गजब का करेज और शारीरिक क्षमता पैदा करेगा. इस सकारात्मक ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें और पूरे आनंद के साथ अपने खेल की प्रैक्टिस करते हुए ट्रैक या मैदान पर समय बिताएं. आज की गई मेहनत आपकी तकनीक में बड़ा सुधार लाएगी.

पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य: बुजुर्गों की देखभाल और सामान्य सेहत

पारिवारिक मोर्चे पर आज आपको थोड़ा सा संवेदनशील होना पड़ेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों की सेहत में अचानक कुछ गिरावट आने की सूचना मिल सकती है, जिससे आपका शेड्यूल थोड़ा प्रभावित हो सकता है. इस भीषण गर्मी के मौसम में उनके खानपान और दवाइयों का विशेष ध्यान रखें; आपका थोड़ा सा वक्त उन्हें मानसिक संबल देगा. जहां तक आपकी अपनी सेहत का सवाल है, आज का दिन सामान्य रहने वाला है, किसी बड़ी चिंता की बात नहीं है.

  • सकारात्मक रंग: सिल्वर (यह रंग आज आपकी मानसिक स्पष्टता, शांति और तार्किक क्षमता को निखारेगा)
  • सहायक अंक: 4 (जो आपके संकल्पों को मजबूती और कार्यों में निरंतरता देगा)
  • असंतुलन का अंक: 1 (आज अति-उत्साह में आकर दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में दखल देने से बचें)

  • आज का व्यावहारिक उपाय: शनिवार के दिन सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा और दोपहर 04:41 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. इन समयों को छोड़कर ही महत्वपूर्ण कार्य करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाना और जरूरतमंदों की मदद करना पारिवारिक शांति बढ़ाएगा. पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए फलदायी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 May 2026 03:10 AM (IST)
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