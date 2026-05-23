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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal: कर्क राशि वालों को दफ्तर में बढ़ानी होगी अपनी भागीदारी, जानें क्यों आज का दिन है 'धैर्य' और 'बड़प्पन' दिखाने का

Aaj Ka Kark Rashifal: कर्क राशि वालों को दफ्तर में बढ़ानी होगी अपनी भागीदारी, जानें क्यों आज का दिन है 'धैर्य' और 'बड़प्पन' दिखाने का

Cancer Horoscope 23 May 2026: कर्क राशि वालों के लिए आज का शनिवार लाया है पैतृक संपत्ति की चिंता और नए बिजनेस के मौके! ऑफिस में भागीदारी बढ़ाएं और धैर्य रखें. ड्राइविंग के दौरान अलर्ट रहें.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 May 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 23 May 2026:  आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है. इस सप्ताहांत कर्क राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा दूसरे भाव (धन, कुटुंब, वाणी और पैतृक संपत्ति के स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की इस स्थिति के बीच आज आपको ध्रुव योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का प्रभाव देखने को मिलेगा.

आज का दिन आपके लिए वित्तीय सजगता, कार्यस्थल पर अधिक सक्रियता और पारिवारिक रिश्तों में बड़प्पन दिखाने की मांग करता है.

व्यापार और वित्त: पैतृक संपत्ति की सुरक्षा और नई साझेदारी के अवसर

आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर आज का दिन कर्क राशि के जातकों को बहुत सोच-समझकर कदम आगे बढ़ाने का संकेत दे रहा है. दूसरे भाव का चंद्रमा यह स्पष्ट करता है कि आज आपको अपनी पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) और पारिवारिक धन की देखभाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए; इससे जुड़े दस्तावेजों को सुरक्षित रखें.

बिजनेस के नजरिए से आज का दिन मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है. एक तरफ बाजार में आपको किसी नई कंपनी या नए वेंचर से जुड़ने का शानदार मौका मिल सकता है, जो भविष्य के लिए फायदेमंद होगा. वहीं दूसरी तरफ, एक जरूरी चेतावनी यह भी है कि आज किसी भी अपरिचित, अनजान या अनुभवहीन व्यक्ति की सलाह पर आकर कोई वित्तीय निर्णय न लें, अन्यथा कोई गलत और नुकसानदेह डील फाइनल होने की आशंका बनी हुई है.

नौकरी और करियर: अधिक भागीदारी की जरूरत और धैर्य का इम्तिहान

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपकी कर्मठता और आंतरिक शांति की परीक्षा लेगा. यदि आप दफ्तर में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं और बॉस की गुड बुक्स (नजरों) में आना चाहते हैं, तो आपको केवल रूटीन काम करने के बजाय कामकाज में अपनी भागीदारी (Participation) और जिम्मेदारी को बढ़ाना होगा. आगे बढ़कर काम की कमान संभालें.

एंप्लॉयड पर्सन को इस समय अपनी मनचाही मेहनत का उचित या मनमुताबिक फल मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो मन छोटा करने या निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. करियर का ग्राफ हमेशा एक जैसा नहीं रहता; आज के दिन पूरी तरह धैर्य का परिचय दें. आपकी आज की गई चुपचाप मेहनत आने वाले समय में बड़े पुरस्कार के रूप में सामने आएगी.

शिक्षा और छात्र: 'शॉर्टकट' को कहें अलविदा, हार्ड वर्क से मिलेगी राह

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन यह स्पष्ट संदेश दे रहा है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. आज के दिन मन में भटकाव या आलस्य की स्थिति बन सकती है, लेकिन याद रखें कि कड़ा परिश्रम (Hard Work) ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा. कठिन विषयों को समझने के लिए आज अपने शिक्षकों या सीनियर की मदद लें; की गई मेहनत बेकार नहीं जाएगी.

पारिवारिक ताना-बाना और सुरक्षा: बड़प्पन दिखाने का समय और वाहन दुर्घटना से बचाव

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन आपके व्यक्तित्व की गहराई को परखने वाला है. यह समय घर में विवाद बढ़ाने का नहीं, बल्कि बड़प्पन दिखाने का है. यदि घर के छोटे सदस्यों या बच्चों से कोई गलती हो भी गई है, तो उन पर गुस्सा करने के बजाय शांति से माफ करें और उन्हें दोबारा वह गलती न दोहराने की प्यार से सलाह दें. इससे घर का माहौल तनावमुक्त रहेगा.

सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान: इस सप्ताहांत वाहन चलाते समय (Driving) आपको अत्यधिक अलर्ट रहने की आवश्यकता है. ग्रहीय स्थिति अनुकूल न होने के कारण वाहन दुर्घटना होने या चोट लगने के आसार बने हुए हैं. जल्दबाजी में गाड़ी न चलाएं और ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का सख्ती से पालन करें.

  • सकारात्मक रंग: गोल्डन (यह रंग आज आपके भीतर आत्मविश्वास, बड़प्पन और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा)
  • सहायक अंक: 5 (जो आपकी तार्किक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत बनाएगा)
  • असंतुलन का अंक: 8 (आज किसी भी तरह के रिस्की इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट में बड़ा पैसा लगाने से बचें)

  • आज का व्यावहारिक उपाय: शनिवार के दिन दोपहर 04:41 तक मृत्युलोक की भद्रा का प्रभाव रहेगा और सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इन अशुभ समयों में कोई भी नया या मांगलिक कार्य शुरू न करें. शाम के समय शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पूर्व दिशा की यात्रा आपके दृष्टिकोण को संतुलित रखने में मददगार होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 May 2026 03:15 AM (IST)
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