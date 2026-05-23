Aaj ka Kark Rashifal 23 May 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है. इस सप्ताहांत कर्क राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा दूसरे भाव (धन, कुटुंब, वाणी और पैतृक संपत्ति के स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की इस स्थिति के बीच आज आपको ध्रुव योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का प्रभाव देखने को मिलेगा.

आज का दिन आपके लिए वित्तीय सजगता, कार्यस्थल पर अधिक सक्रियता और पारिवारिक रिश्तों में बड़प्पन दिखाने की मांग करता है.

व्यापार और वित्त: पैतृक संपत्ति की सुरक्षा और नई साझेदारी के अवसर

आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर आज का दिन कर्क राशि के जातकों को बहुत सोच-समझकर कदम आगे बढ़ाने का संकेत दे रहा है. दूसरे भाव का चंद्रमा यह स्पष्ट करता है कि आज आपको अपनी पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) और पारिवारिक धन की देखभाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए; इससे जुड़े दस्तावेजों को सुरक्षित रखें.

बिजनेस के नजरिए से आज का दिन मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है. एक तरफ बाजार में आपको किसी नई कंपनी या नए वेंचर से जुड़ने का शानदार मौका मिल सकता है, जो भविष्य के लिए फायदेमंद होगा. वहीं दूसरी तरफ, एक जरूरी चेतावनी यह भी है कि आज किसी भी अपरिचित, अनजान या अनुभवहीन व्यक्ति की सलाह पर आकर कोई वित्तीय निर्णय न लें, अन्यथा कोई गलत और नुकसानदेह डील फाइनल होने की आशंका बनी हुई है.

नौकरी और करियर: अधिक भागीदारी की जरूरत और धैर्य का इम्तिहान

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपकी कर्मठता और आंतरिक शांति की परीक्षा लेगा. यदि आप दफ्तर में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं और बॉस की गुड बुक्स (नजरों) में आना चाहते हैं, तो आपको केवल रूटीन काम करने के बजाय कामकाज में अपनी भागीदारी (Participation) और जिम्मेदारी को बढ़ाना होगा. आगे बढ़कर काम की कमान संभालें.

एंप्लॉयड पर्सन को इस समय अपनी मनचाही मेहनत का उचित या मनमुताबिक फल मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो मन छोटा करने या निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. करियर का ग्राफ हमेशा एक जैसा नहीं रहता; आज के दिन पूरी तरह धैर्य का परिचय दें. आपकी आज की गई चुपचाप मेहनत आने वाले समय में बड़े पुरस्कार के रूप में सामने आएगी.

शिक्षा और छात्र: 'शॉर्टकट' को कहें अलविदा, हार्ड वर्क से मिलेगी राह

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन यह स्पष्ट संदेश दे रहा है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. आज के दिन मन में भटकाव या आलस्य की स्थिति बन सकती है, लेकिन याद रखें कि कड़ा परिश्रम (Hard Work) ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा. कठिन विषयों को समझने के लिए आज अपने शिक्षकों या सीनियर की मदद लें; की गई मेहनत बेकार नहीं जाएगी.

पारिवारिक ताना-बाना और सुरक्षा: बड़प्पन दिखाने का समय और वाहन दुर्घटना से बचाव

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन आपके व्यक्तित्व की गहराई को परखने वाला है. यह समय घर में विवाद बढ़ाने का नहीं, बल्कि बड़प्पन दिखाने का है. यदि घर के छोटे सदस्यों या बच्चों से कोई गलती हो भी गई है, तो उन पर गुस्सा करने के बजाय शांति से माफ करें और उन्हें दोबारा वह गलती न दोहराने की प्यार से सलाह दें. इससे घर का माहौल तनावमुक्त रहेगा.

सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान: इस सप्ताहांत वाहन चलाते समय (Driving) आपको अत्यधिक अलर्ट रहने की आवश्यकता है. ग्रहीय स्थिति अनुकूल न होने के कारण वाहन दुर्घटना होने या चोट लगने के आसार बने हुए हैं. जल्दबाजी में गाड़ी न चलाएं और ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का सख्ती से पालन करें.

सकारात्मक रंग: गोल्डन (यह रंग आज आपके भीतर आत्मविश्वास, बड़प्पन और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा)

गोल्डन (यह रंग आज आपके भीतर आत्मविश्वास, बड़प्पन और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा) सहायक अंक: 5 (जो आपकी तार्किक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत बनाएगा)

5 (जो आपकी तार्किक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत बनाएगा) असंतुलन का अंक: 8 (आज किसी भी तरह के रिस्की इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट में बड़ा पैसा लगाने से बचें)





8 (आज किसी भी तरह के रिस्की इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट में बड़ा पैसा लगाने से बचें) आज का व्यावहारिक उपाय: शनिवार के दिन दोपहर 04:41 तक मृत्युलोक की भद्रा का प्रभाव रहेगा और सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इन अशुभ समयों में कोई भी नया या मांगलिक कार्य शुरू न करें. शाम के समय शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पूर्व दिशा की यात्रा आपके दृष्टिकोण को संतुलित रखने में मददगार होगी.

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