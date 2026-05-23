हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal: कन्या राशि वाले आज दफ्तर में काम को लेकर रहें गंभीर, लापरवाही पर मिल सकती है वेतन में कटौती की सजा!

Aaj Ka Kanya Rashifal: कन्या राशि वाले आज दफ्तर में काम को लेकर रहें गंभीर, लापरवाही पर मिल सकती है वेतन में कटौती की सजा!

Virgo Horoscope 23 May 2026: कन्या राशि वालों के लिए आज का शनिवार लाया है बड़ी चुनौती! 12वें चंद्रमा से बिजनेस में नुकसान और ऑफिस में डांट की आशंका, जानें उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 May 2026 03:25 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Kanya Rashifal 23 May 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है. इस सप्ताहांत कन्या राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 12वें भाव (व्यय, हानि, बाहरी संपर्क और मानसिक उलझनों के स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की इस विपरीत स्थिति के बीच आज आपको ध्रुव योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का भी सामना करना पड़ेगा.

आज का ग्रहीय गोचर आपको हर मोर्चे पर, विशेषकर वित्तीय निवेश और कार्यस्थल पर, अत्यधिक सतर्कता और सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाने की गंभीर चेतावनी दे रहा है.

व्यापार और वित्त: विपरीत ग्रह गोचर में 'नो-रिस्क पॉलिसी' और निवेश से बचाव

वर्तमान आर्थिक परिवेश में आज का दिन कन्या राशि के व्यापारियों के लिए बहुत संभलकर चलने का है. 12वें भाव में चंद्रमा होने से नए संपर्क या अपरिचित लोगों से जुड़ने के कारण आपके चलते हुए कामों में रुकावट आने की आशंका है. ग्रह गोचर विपरीत होने से बिजनेस में वित्तीय नुकसान के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए जितना संभव हो सके आज जोखिम (Risk) वाले फैसलों से पूरी तरह बचने का प्रयास करें.

यदि आप आज कोई बड़ा निवेश (Investment) करने का मन बना रहे हैं, तो रुक जाएं. आज बाजार में कोई भी पूंजी लगाने से पहले उस क्षेत्र के किसी बेहद अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें. बिना सोचे-समझे या बिना गहरी रिसर्च के किया गया निवेश आपको भविष्य में बड़ी परेशानी में डाल सकता है, इसलिए फिलहाल अपनी योजनाओं को रोककर रखना ही बुद्धिमानी होगी.

नौकरी और करियर: मानसिक उलझनें और एकाग्रता की कड़ी परीक्षा

कार्यक्षेत्र के मोर्चे पर आज का दिन आपकी सहनशीलता और फोकस की परीक्षा लेगा. दफ्तर में आज आपके पास काम की अधिकता या किसी प्रोजेक्ट के कारण मानसिक उलझनें और तनाव की स्थिति बन सकती है. ऐसी सिचुएशन में अपने मन को शांत रखते हुए केवल अपने टास्क को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें.

आज आपको वर्कप्लेस पर अत्यधिक कंसन्ट्रेट (एकाग्र) होकर कार्य करना होगा. आपकी छोटी सी लापरवाही या काम में होने वाली त्रुटि (गलती) आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है. बॉस और सीनियर अधिकारियों से डांट-फटकार मिलने के साथ-साथ आपके वेतन में कटौती (Salary Deduction) जैसी अप्रिय खबर भी मिल सकती है. आज अपनी फाइलें और डेटा खुद री-चेक करें.

शिक्षा और छात्र: पुरानी गलतियों से लें सीख, शॉर्टकट पड़ेगा भारी

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आत्ममंथन का है. अतीत में आपसे जो गलतियां या कमियां रह गई थीं, उनसे सीखें और उन्हें दोबारा दोहराने की भूल बिल्कुल न करें. आज के दौर में कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है. यदि आप फिर से वही लापरवाही या गलतियां दोहराते हैं, तो इस बार परिवार की ओर से आपको कोई माफी या रियायत नहीं मिलेगी. अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह अनुशासित रहें.

पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य: भक्ति का सहारा और सेहत पर विशेष ध्यान

जब बाहरी परिस्थितियां तनावपूर्ण हों, तब आंतरिक शांति के लिए परिवार की शरण में जाना सबसे बेहतर होता है. इस वीकेंड पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर समय बिताएं, उनके साथ बातचीत करें और मिलकर भगवान की भक्ति या किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल हों. इससे न केवल आपको गहरी मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि आपके भीतर आध्यात्मिकता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा.

आज के दिन आपकी सेहत में अचानक गिरावट आने की आशंका दिखाई दे रही है. इस भीषण गर्मी के मौसम में थकान, डिहाइड्रेशन या मानसिक तनाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है. शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें, भरपूर पानी पिएं और अस्वस्थ महसूस होने पर तुरंत आराम करें.

  • सकारात्मक रंग: पिंक (यह रंग आज आपके भीतर संवेदनशीलता, शांति और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा)
  • सहायक अंक: 2 (जो आपकी आंतरिक सोच और सूझबूझ को मजबूती देगा)
  • असंतुलन का अंक: 5 (आज जल्दबाजी में आकर किसी भी नए व्यावसायिक समझौते पर हस्ताक्षर करने से बचें)

  • आज का व्यावहारिक उपाय: शनिवार के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 04:41 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी और सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इन अशुभ समयों में कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय या नया काम शुरू न करें. शाम के समय शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. पूर्व दिशा की यात्रा आपके विचारों को सकारात्मक दिशा देगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 23 May 2026 03:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal: कन्या राशि वाले आज दफ्तर में काम को लेकर रहें गंभीर, लापरवाही पर मिल सकती है वेतन में कटौती की सजा!
कन्या राशिफल 23 मई 2026, 12वें चंद्रमा के कारण नए संपर्कों से खड़ी होगी मुसीबत; जानें क्यों आज बिजनेस में लग सकता है बड़ा झटका
राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal: सिंह राशि वालों को MNCs में मिलेंगे करियर के बेहतरीन मौके, जानें क्यों आज जरूरी है 'डाइट चार्ट' फॉलो करना
सिंह राशिफल 23 मई 2026 आईटी सेक्टर के छात्रों के लिए खुलेंगे सफलता के नए द्वार, सप्ताहांत पर अपनों से मिलेगा भरपूर स्नेह
राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal: कर्क राशि वालों को दफ्तर में बढ़ानी होगी अपनी भागीदारी, जानें क्यों आज का दिन है 'धैर्य' और 'बड़प्पन' दिखाने का
कर्क राशिफल 23 मई 2026 छात्रों के लिए क्यों जरूरी है केवल हार्ड वर्क? गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों की अनदेखी ला सकती है बड़ा संकट
राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal: मिथुन राशि ध्रुव योग से बढ़ेगी आमदनी, लेकिन सप्ताहांत पर घर के बुजुर्गों की सेहत को लेकर रहना होगा अलर्ट
मिथुन राशिफल 23 मई 2026 दफ्तर में बेहतरीन प्रेजेंटेशन से चमकेगा करियर, बिजनेस में बड़े ऑर्डर के संकेत
Advertisement

वीडियोज

Twisha Murder Case: अब CBI खंगालेगी सबूत, समर्थ सिंह का सरेंडर ड्रामा फेल! | Bhopal | CBI Inquiry
Sansani | Crime News | Twisha Murder Case: समर्थ सिंह की चालाकी जबलपुर में फेल! | Bhopal
Janhit | Twisha Murder Case: अब CBI करेगी दूध का दूध और पानी का पानी! | Bhopa | CBI Inquiry
Bharat Ki Baat | UP Politics | CM Yogi | Akhilesh Yadav: PDAका दांव या हिंदुत्व का ब्रह्मास्त्र?
Sandeep Chaudhary | Inflation: 21वीं सदी का सबसे बड़े आर्थिक संकट पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके का इंस्टाग्राम हैक, कहा- बैकअप अकाउंट भी उड़ा दिया
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके का इंस्टाग्राम हैक, कहा- बैकअप अकाउंट भी उड़ा दिया
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्शन, पति वकील समर्थ सिंह का लाइसेंस रद्द
ट्विशा शर्मा केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्शन, पति वकील समर्थ सिंह का लाइसेंस रद्द
क्रिकेट
IPL में बिहार की टीम भी आएगी? मुख्यमंत्री ने बीच सीजन दिया ऐसा बयान, मच गई हलचल
IPL में बिहार की टीम भी आएगी? मुख्यमंत्री ने बीच सीजन दिया ऐसा बयान, मच गई हलचल
बॉलीवुड
4 मिनट 46 सेकंड का वो गाना, जिसे लेकर कंफ्यूज थे मेकर्स! 19 साल पहले ऐसे हुआ था तैयार
4 मिनट 46 सेकंड का वो गाना, जिसे लेकर कंफ्यूज थे मेकर्स! 19 साल पहले ऐसे हुआ था तैयार
विश्व
Iran US War: कुछ घंटों में यूएस-ईरान ड्राफ्ट डील का ऐलान, कतर से जा रही टीम, मुनीर पहुंच रहे तेहरान
कुछ घंटों में यूएस-ईरान ड्राफ्ट डील का ऐलान, कतर से जा रही टीम, मुनीर पहुंच रहे तेहरान
इंडिया
पाकिस्तान से बातचीत वाले होसबोले के बयान पर RSS से जुड़े संगठन ने कहा, 'अगर हम उन्हें...'
पाकिस्तान से बातचीत वाले होसबोले के बयान पर RSS से जुड़े संगठन ने कहा, 'अगर हम उन्हें...'
बिजनेस
RBI का केंद्र को तोहफा, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच मंजूर किया 2.87 लाख करोड़ का लाभांश
RBI का केंद्र को तोहफा, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच मंजूर किया 2.87 लाख करोड़ का लाभांश
क्रिकेट
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget