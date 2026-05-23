Aaj ka Kanya Rashifal 23 May 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है. इस सप्ताहांत कन्या राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 12वें भाव (व्यय, हानि, बाहरी संपर्क और मानसिक उलझनों के स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की इस विपरीत स्थिति के बीच आज आपको ध्रुव योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का भी सामना करना पड़ेगा.

आज का ग्रहीय गोचर आपको हर मोर्चे पर, विशेषकर वित्तीय निवेश और कार्यस्थल पर, अत्यधिक सतर्कता और सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाने की गंभीर चेतावनी दे रहा है.

व्यापार और वित्त: विपरीत ग्रह गोचर में 'नो-रिस्क पॉलिसी' और निवेश से बचाव

वर्तमान आर्थिक परिवेश में आज का दिन कन्या राशि के व्यापारियों के लिए बहुत संभलकर चलने का है. 12वें भाव में चंद्रमा होने से नए संपर्क या अपरिचित लोगों से जुड़ने के कारण आपके चलते हुए कामों में रुकावट आने की आशंका है. ग्रह गोचर विपरीत होने से बिजनेस में वित्तीय नुकसान के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए जितना संभव हो सके आज जोखिम (Risk) वाले फैसलों से पूरी तरह बचने का प्रयास करें.

यदि आप आज कोई बड़ा निवेश (Investment) करने का मन बना रहे हैं, तो रुक जाएं. आज बाजार में कोई भी पूंजी लगाने से पहले उस क्षेत्र के किसी बेहद अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें. बिना सोचे-समझे या बिना गहरी रिसर्च के किया गया निवेश आपको भविष्य में बड़ी परेशानी में डाल सकता है, इसलिए फिलहाल अपनी योजनाओं को रोककर रखना ही बुद्धिमानी होगी.

नौकरी और करियर: मानसिक उलझनें और एकाग्रता की कड़ी परीक्षा

कार्यक्षेत्र के मोर्चे पर आज का दिन आपकी सहनशीलता और फोकस की परीक्षा लेगा. दफ्तर में आज आपके पास काम की अधिकता या किसी प्रोजेक्ट के कारण मानसिक उलझनें और तनाव की स्थिति बन सकती है. ऐसी सिचुएशन में अपने मन को शांत रखते हुए केवल अपने टास्क को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें.

आज आपको वर्कप्लेस पर अत्यधिक कंसन्ट्रेट (एकाग्र) होकर कार्य करना होगा. आपकी छोटी सी लापरवाही या काम में होने वाली त्रुटि (गलती) आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है. बॉस और सीनियर अधिकारियों से डांट-फटकार मिलने के साथ-साथ आपके वेतन में कटौती (Salary Deduction) जैसी अप्रिय खबर भी मिल सकती है. आज अपनी फाइलें और डेटा खुद री-चेक करें.

शिक्षा और छात्र: पुरानी गलतियों से लें सीख, शॉर्टकट पड़ेगा भारी

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आत्ममंथन का है. अतीत में आपसे जो गलतियां या कमियां रह गई थीं, उनसे सीखें और उन्हें दोबारा दोहराने की भूल बिल्कुल न करें. आज के दौर में कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है. यदि आप फिर से वही लापरवाही या गलतियां दोहराते हैं, तो इस बार परिवार की ओर से आपको कोई माफी या रियायत नहीं मिलेगी. अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह अनुशासित रहें.

पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य: भक्ति का सहारा और सेहत पर विशेष ध्यान

जब बाहरी परिस्थितियां तनावपूर्ण हों, तब आंतरिक शांति के लिए परिवार की शरण में जाना सबसे बेहतर होता है. इस वीकेंड पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर समय बिताएं, उनके साथ बातचीत करें और मिलकर भगवान की भक्ति या किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल हों. इससे न केवल आपको गहरी मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि आपके भीतर आध्यात्मिकता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा.

आज के दिन आपकी सेहत में अचानक गिरावट आने की आशंका दिखाई दे रही है. इस भीषण गर्मी के मौसम में थकान, डिहाइड्रेशन या मानसिक तनाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है. शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें, भरपूर पानी पिएं और अस्वस्थ महसूस होने पर तुरंत आराम करें.

सकारात्मक रंग: पिंक (यह रंग आज आपके भीतर संवेदनशीलता, शांति और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा)

पिंक (यह रंग आज आपके भीतर संवेदनशीलता, शांति और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा) सहायक अंक: 2 (जो आपकी आंतरिक सोच और सूझबूझ को मजबूती देगा)

2 (जो आपकी आंतरिक सोच और सूझबूझ को मजबूती देगा) असंतुलन का अंक: 5 (आज जल्दबाजी में आकर किसी भी नए व्यावसायिक समझौते पर हस्ताक्षर करने से बचें)





5 (आज जल्दबाजी में आकर किसी भी नए व्यावसायिक समझौते पर हस्ताक्षर करने से बचें) आज का व्यावहारिक उपाय: शनिवार के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 04:41 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी और सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इन अशुभ समयों में कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय या नया काम शुरू न करें. शाम के समय शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. पूर्व दिशा की यात्रा आपके विचारों को सकारात्मक दिशा देगी.

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