Aaj ka Singh Rashifal 23 May 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है. इस सप्ताहांत चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं. आपके लग्न स्थान पर चंद्रमा का यह गोचर आपके मन को पूरी तरह शांत, स्थिर और प्रफुल्लित रखेगा, जिससे आपका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा.

इसके साथ ही आज आपको ध्रुव योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का भी प्रभाव देखने को मिलेगा, जो आपके करियर और व्यक्तिगत विकास को एक नई गति देने वाले हैं.

व्यापार और वित्त: पुरानी प्लानिंग का क्रियान्वयन और विदेशी खुशखबरी

वर्तमान वैश्विक बाजार के दौर में आज का दिन सिंह राशि के व्यापारियों के लिए कोई बड़ी और सकारात्मक करवट ले सकता है. ग्रहों के खेल को देखते हुए, आज बिजनेसमैन को अचानक विदेश या सुदूर क्षेत्रों से कोई प्रसन्नता का संदेश (Global Business Opportunity) मिल सकता है, जो आपके व्यापार के विस्तार में मददगार साबित होगा.

इसके अलावा, ग्रहीय स्थिति यह भी संकेत देती है कि व्यापारिक वर्ग काफी लंबे समय से जिस विशेष बिजनेस प्लानिंग या प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, वह आज सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी. आपकी दूरगामी नीतियां आज धरातल पर उतरेंगी, जिससे भविष्य में अच्छे वित्तीय लाभ का रास्ता साफ होगा.

नौकरी और करियर: मल्टीनेशनल कंपनियों में चमक और घर लौटने की चाह

कार्यक्षेत्र के मोर्चे पर आज आपकी प्रतिभा और काम करने की शैली दूसरों से जुदा रहेगी. ध्रुव और व्याघात योग के शुभ प्रभाव से, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन्हें करियर के कुछ बेहद शानदार और बेहतर मौके मिल सकते हैं. इन अवसरों में आप अपनी छिपी हुई क्षमताओं और हुनर का लोहा मनवाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

जो लोग अपने गृह नगर या मुख्य शहर से बाहर रहकर जॉब करते हैं, वे इस वीकेंड पर काम के दबाव से थोड़ा ब्रेक लेकर, छुट्टी मनाकर अपने परिवार के पास जाने का मन बना सकते हैं. अपनों के बीच बिताया यह समय आपको मानसिक रूप से रीचार्ज कर देगा.

शिक्षा और छात्र: 'अपस्किलिंग' का दौर और आईटी सेक्टर में संभावनाएं

विद्यार्थियों और युवा करियर-ओरिएंटेड जातकों के लिए आज का दिन केवल रूटीन पढ़ाई करने का नहीं, बल्कि खुद को समय के साथ अपडेट करने का है. आज के कड़े कॉम्पिटिशन के दौर में आपको कुछ ऐसे नए कोर्सेज या स्किल्स (Upskilling) की तलाश करनी होगी, जो आपको प्रतिस्पर्धा में दूसरों से आगे निकलने का मौका दें. जो छात्र आईटी (Information Technology) या टेक सेक्टर से जुड़े हैं या इसमें करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आज कुछ बेहतरीन रास्ते और प्रबल संभावनाएं खुलती दिखाई दे रही हैं.

पारिवारिक ताना-बाना और स्वास्थ्य: अपनों का स्नेह और डाइट चार्ट की अहमियत

अपनी ही राशि में चंद्रमा होने से आपकी सकारात्मकता का असर आपके परिवार पर भी दिखेगा. इस सप्ताहांत घर के सभी लोग आपसे बेहद खुश और संतुष्ट रहेंगे, जिसके कारण आपको अपने से बड़े बुजुर्गों का भरपूर स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा. पारिवारिक माहौल काफी खुशनुमा और जीवंत रहेगा.

आज के दिन आपको अपने खानपान को लेकर बहुत अधिक सजग और अनुशासित रहने की जरूरत है. इस मौसम में केवल पेट भरने के लिए कुछ भी खाने के बजाय, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को समझें और एक संतुलित डाइट चार्ट (Diet Chart) के अनुसार ही भोजन लें. लापरवाही बरतने पर शरीर में पोषक तत्वों की कमी (Deficiency) हो सकती है, जो भविष्य में बीमारियों का कारण बन सकती है.

सकारात्मक रंग: ब्लैक (यह रंग आज आपको एक गहरी एकाग्रता, गरिमा और सुरक्षा की भावना प्रदान करेगा)

ब्लैक (यह रंग आज आपको एक गहरी एकाग्रता, गरिमा और सुरक्षा की भावना प्रदान करेगा) सहायक अंक: 8 (जो आपके प्रयासों में स्थायित्व और दृढ़ता लेकर आएगा)

8 (जो आपके प्रयासों में स्थायित्व और दृढ़ता लेकर आएगा) असंतुलन का अंक: 3 (आज बातचीत के दौरान किसी पर भी अपने विचार थोपने या अहंकार दिखाने से बचें)

3 (आज बातचीत के दौरान किसी पर भी अपने विचार थोपने या अहंकार दिखाने से बचें) आज का व्यावहारिक उपाय: शनिवार के दिन सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा और दोपहर 04:41 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. इन समयों में कोई भी महत्वपूर्ण या नया काम शुरू करने से बचें. शाम के समय शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना और पूर्व दिशा की ओर सकारात्मक सोच के साथ बढ़ना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.