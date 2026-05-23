हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal: सिंह राशि वालों को MNCs में मिलेंगे करियर के बेहतरीन मौके, जानें क्यों आज जरूरी है 'डाइट चार्ट' फॉलो करना

Aaj Ka Singh Rashifal: सिंह राशि वालों को MNCs में मिलेंगे करियर के बेहतरीन मौके, जानें क्यों आज जरूरी है 'डाइट चार्ट' फॉलो करना

Leo Horoscope 23 May 2026: सिंह राशि वालों के लिए आज का शनिवार लाया है मन की शांति और विदेशी खुशखबरी! करियर में मिलेंगे नए मौके, लेकिन सेहत पर रखें नजर. पढ़ें सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 May 2026 03:20 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Singh Rashifal 23 May 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है. इस सप्ताहांत चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं. आपके लग्न स्थान पर चंद्रमा का यह गोचर आपके मन को पूरी तरह शांत, स्थिर और प्रफुल्लित रखेगा, जिससे आपका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा.

इसके साथ ही आज आपको ध्रुव योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का भी प्रभाव देखने को मिलेगा, जो आपके करियर और व्यक्तिगत विकास को एक नई गति देने वाले हैं.

व्यापार और वित्त: पुरानी प्लानिंग का क्रियान्वयन और विदेशी खुशखबरी

वर्तमान वैश्विक बाजार के दौर में आज का दिन सिंह राशि के व्यापारियों के लिए कोई बड़ी और सकारात्मक करवट ले सकता है. ग्रहों के खेल को देखते हुए, आज बिजनेसमैन को अचानक विदेश या सुदूर क्षेत्रों से कोई प्रसन्नता का संदेश (Global Business Opportunity) मिल सकता है, जो आपके व्यापार के विस्तार में मददगार साबित होगा.

इसके अलावा, ग्रहीय स्थिति यह भी संकेत देती है कि व्यापारिक वर्ग काफी लंबे समय से जिस विशेष बिजनेस प्लानिंग या प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, वह आज सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी. आपकी दूरगामी नीतियां आज धरातल पर उतरेंगी, जिससे भविष्य में अच्छे वित्तीय लाभ का रास्ता साफ होगा.

नौकरी और करियर: मल्टीनेशनल कंपनियों में चमक और घर लौटने की चाह

कार्यक्षेत्र के मोर्चे पर आज आपकी प्रतिभा और काम करने की शैली दूसरों से जुदा रहेगी. ध्रुव और व्याघात योग के शुभ प्रभाव से, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन्हें करियर के कुछ बेहद शानदार और बेहतर मौके मिल सकते हैं. इन अवसरों में आप अपनी छिपी हुई क्षमताओं और हुनर का लोहा मनवाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

जो लोग अपने गृह नगर या मुख्य शहर से बाहर रहकर जॉब करते हैं, वे इस वीकेंड पर काम के दबाव से थोड़ा ब्रेक लेकर, छुट्टी मनाकर अपने परिवार के पास जाने का मन बना सकते हैं. अपनों के बीच बिताया यह समय आपको मानसिक रूप से रीचार्ज कर देगा.

शिक्षा और छात्र: 'अपस्किलिंग' का दौर और आईटी सेक्टर में संभावनाएं

विद्यार्थियों और युवा करियर-ओरिएंटेड जातकों के लिए आज का दिन केवल रूटीन पढ़ाई करने का नहीं, बल्कि खुद को समय के साथ अपडेट करने का है. आज के कड़े कॉम्पिटिशन के दौर में आपको कुछ ऐसे नए कोर्सेज या स्किल्स (Upskilling) की तलाश करनी होगी, जो आपको प्रतिस्पर्धा में दूसरों से आगे निकलने का मौका दें. जो छात्र आईटी (Information Technology) या टेक सेक्टर से जुड़े हैं या इसमें करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आज कुछ बेहतरीन रास्ते और प्रबल संभावनाएं खुलती दिखाई दे रही हैं.

पारिवारिक ताना-बाना और स्वास्थ्य: अपनों का स्नेह और डाइट चार्ट की अहमियत

अपनी ही राशि में चंद्रमा होने से आपकी सकारात्मकता का असर आपके परिवार पर भी दिखेगा. इस सप्ताहांत घर के सभी लोग आपसे बेहद खुश और संतुष्ट रहेंगे, जिसके कारण आपको अपने से बड़े बुजुर्गों का भरपूर स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा. पारिवारिक माहौल काफी खुशनुमा और जीवंत रहेगा.

आज के दिन आपको अपने खानपान को लेकर बहुत अधिक सजग और अनुशासित रहने की जरूरत है. इस मौसम में केवल पेट भरने के लिए कुछ भी खाने के बजाय, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को समझें और एक संतुलित डाइट चार्ट (Diet Chart) के अनुसार ही भोजन लें. लापरवाही बरतने पर शरीर में पोषक तत्वों की कमी (Deficiency) हो सकती है, जो भविष्य में बीमारियों का कारण बन सकती है.

  • सकारात्मक रंग: ब्लैक (यह रंग आज आपको एक गहरी एकाग्रता, गरिमा और सुरक्षा की भावना प्रदान करेगा)
  • सहायक अंक: 8 (जो आपके प्रयासों में स्थायित्व और दृढ़ता लेकर आएगा)
  • असंतुलन का अंक: 3 (आज बातचीत के दौरान किसी पर भी अपने विचार थोपने या अहंकार दिखाने से बचें)
  • आज का व्यावहारिक उपाय: शनिवार के दिन सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा और दोपहर 04:41 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. इन समयों में कोई भी महत्वपूर्ण या नया काम शुरू करने से बचें. शाम के समय शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना और पूर्व दिशा की ओर सकारात्मक सोच के साथ बढ़ना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 23 May 2026 03:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal: सिंह राशि वालों को MNCs में मिलेंगे करियर के बेहतरीन मौके, जानें क्यों आज जरूरी है 'डाइट चार्ट' फॉलो करना
सिंह राशिफल 23 मई 2026 आईटी सेक्टर के छात्रों के लिए खुलेंगे सफलता के नए द्वार, सप्ताहांत पर अपनों से मिलेगा भरपूर स्नेह
राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal: कर्क राशि वालों को दफ्तर में बढ़ानी होगी अपनी भागीदारी, जानें क्यों आज का दिन है 'धैर्य' और 'बड़प्पन' दिखाने का
कर्क राशिफल 23 मई 2026 छात्रों के लिए क्यों जरूरी है केवल हार्ड वर्क? गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों की अनदेखी ला सकती है बड़ा संकट
राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal: मिथुन राशि ध्रुव योग से बढ़ेगी आमदनी, लेकिन सप्ताहांत पर घर के बुजुर्गों की सेहत को लेकर रहना होगा अलर्ट
मिथुन राशिफल 23 मई 2026 दफ्तर में बेहतरीन प्रेजेंटेशन से चमकेगा करियर, बिजनेस में बड़े ऑर्डर के संकेत
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal: वृषभ राशि वालों की मैरिड लाइफ में आ सकती हैं नई चुनौतियां; रोजाना की आय में नुकसान से बचने के लिए अपनाएं यह नीति
वृषभ राशिफल 23 मई 2026 क्यों आज आपके हर काम पर है बॉस की पैनी नजर? कार्यस्थल पर तनाव से बचने का जानें ज्योतिषीय गणित
Advertisement

वीडियोज

Twisha Murder Case: अब CBI खंगालेगी सबूत, समर्थ सिंह का सरेंडर ड्रामा फेल! | Bhopal | CBI Inquiry
Sansani | Crime News | Twisha Murder Case: समर्थ सिंह की चालाकी जबलपुर में फेल! | Bhopal
Janhit | Twisha Murder Case: अब CBI करेगी दूध का दूध और पानी का पानी! | Bhopa | CBI Inquiry
Bharat Ki Baat | UP Politics | CM Yogi | Akhilesh Yadav: PDAका दांव या हिंदुत्व का ब्रह्मास्त्र?
Sandeep Chaudhary | Inflation: 21वीं सदी का सबसे बड़े आर्थिक संकट पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके का इंस्टाग्राम हैक, कहा- बैकअप अकाउंट भी उड़ा दिया
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके का इंस्टाग्राम हैक, कहा- बैकअप अकाउंट भी उड़ा दिया
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्शन, पति वकील समर्थ सिंह का लाइसेंस रद्द
ट्विशा शर्मा केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्शन, पति वकील समर्थ सिंह का लाइसेंस रद्द
क्रिकेट
IPL में बिहार की टीम भी आएगी? मुख्यमंत्री ने बीच सीजन दिया ऐसा बयान, मच गई हलचल
IPL में बिहार की टीम भी आएगी? मुख्यमंत्री ने बीच सीजन दिया ऐसा बयान, मच गई हलचल
बॉलीवुड
4 मिनट 46 सेकंड का वो गाना, जिसे लेकर कंफ्यूज थे मेकर्स! 19 साल पहले ऐसे हुआ था तैयार
4 मिनट 46 सेकंड का वो गाना, जिसे लेकर कंफ्यूज थे मेकर्स! 19 साल पहले ऐसे हुआ था तैयार
विश्व
Iran US War: कुछ घंटों में यूएस-ईरान ड्राफ्ट डील का ऐलान, कतर से जा रही टीम, मुनीर पहुंच रहे तेहरान
कुछ घंटों में यूएस-ईरान ड्राफ्ट डील का ऐलान, कतर से जा रही टीम, मुनीर पहुंच रहे तेहरान
इंडिया
पाकिस्तान से बातचीत वाले होसबोले के बयान पर RSS से जुड़े संगठन ने कहा, 'अगर हम उन्हें...'
पाकिस्तान से बातचीत वाले होसबोले के बयान पर RSS से जुड़े संगठन ने कहा, 'अगर हम उन्हें...'
बिजनेस
RBI का केंद्र को तोहफा, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच मंजूर किया 2.87 लाख करोड़ का लाभांश
RBI का केंद्र को तोहफा, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच मंजूर किया 2.87 लाख करोड़ का लाभांश
क्रिकेट
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget