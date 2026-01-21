Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Mithun Rashifal 22 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे भाग्य, धर्म, शिक्षा और लंबी योजनाओं से जुड़े मामलों में गति आएगी. आज किए गए अच्छे काम आने वाले समय में सीधा फायदा दिला सकते हैं. किस्मत साथ दे रही है, लेकिन याद रखो भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद भी एक्शन लेते हैं.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन महत्वपूर्ण है. बिजनेस को एक्सपेंड करने से पहले मार्केट डेटा, सेल्स रिपोर्ट और फाइनेंशियल प्रेडिक्शन का रिव्यू करना जरूरी है. बिना आंकड़ों के फैसला लेना आज नुकसानदेह हो सकता है. छोटे-छोटे पेंडिंग कामों को आज ही निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि टालमटोल आगे चलकर रुकावट बनेगी. पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी रखें, वरना गलतफहमी से नुकसान हो सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज टाइम मैनेजमेंट पर खास ध्यान देना होगा. किसी टास्क को तय समय में पूरा करने का प्रेशर रहेगा. अच्छी बात यह है कि आपकी परफॉर्मेंस नोटिस की जाएगी. कुछ लोगों को किसी MNC कंपनी से अपॉइंटमेंट लेटर या इंटरव्यू से जुड़ी ईमेल मिल सकती है. आज प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मजबूत रखना जरूरी है, वरना अच्छा मौका हाथ से निकल सकता है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी. आज बड़ा रिस्क लेने के बजाय सेफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा फायदेमंद रहेगा. एजुकेशन, ट्रैवल या स्किल डेवलपमेंट पर खर्च हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगा. उधार देने से पहले दो बार सोचें, वरना पैसा फंस सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

मैरिड लाइफ में सुधार के संकेत हैं. अगर रिश्ता मजबूत बनाना है तो शक और संदेह से बाहर निकलना होगा. आज बातचीत से बहुत सी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. रिश्तेदारों के साथ चल रहे मतभेद सुलझने के योग हैं. इगो साइड में रखोगे तो रिश्ते अपने आप बेहतर होंगे.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा और आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे. पुरानी किसी परेशानी में राहत मिल सकती है. हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं. नींद और खानपान बिगड़ा तो फिर वही समस्या लौट सकती है.

शिक्षा और छात्र राशिफल

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन साफ मैसेज देता है शॉर्टकट नहीं, सिर्फ हार्ड वर्क. आज डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाकर पढ़ाई पर फोकस करना जरूरी है. जो छात्र अपनी कमजोरियों को पहचानकर काम करेंगे, वही आगे निकलेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 5

अनलकी अंक: 4

उपाय

आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या किसी गुरु/टीचर का आशीर्वाद लें. इससे भाग्य और निर्णय शक्ति दोनों मजबूत होंगी.

FAQs

प्रश्न 1. क्या आज नई जॉब के योग हैं?

उत्तर: हां, इंटरव्यू या ऑफर लेटर से जुड़ी खबर मिल सकती है, खासकर MNC सेक्टर से.

प्रश्न 2. बिजनेस में निवेश करना सही रहेगा?

उत्तर: हां, लेकिन सिर्फ डेटा और रिसर्च के आधार पर, भावनाओं में बहकर नहीं.

प्रश्न 3. रिश्तों में सुधार कैसे होगा?

उत्तर: शक छोड़कर खुलकर संवाद करने से रिश्ते मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.