Mithun Rashifal 22 January 2026: भाग्य देगा साथ, बस करें ये काम बिजनेस और रिश्ते में होगा सुधार! पढ़ें राशिफल

Mithun Rashifal 22 January 2026: भाग्य देगा साथ, बस करें ये काम बिजनेस और रिश्ते में होगा सुधार! पढ़ें राशिफल

Gemini Horoscope 22 January 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 21 Jan 2026 06:30 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mithun Rashifal 22 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे भाग्य, धर्म, शिक्षा और लंबी योजनाओं से जुड़े मामलों में गति आएगी. आज किए गए अच्छे काम आने वाले समय में सीधा फायदा दिला सकते हैं. किस्मत साथ दे रही है, लेकिन याद रखो भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद भी एक्शन लेते हैं.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन महत्वपूर्ण है. बिजनेस को एक्सपेंड करने से पहले मार्केट डेटा, सेल्स रिपोर्ट और फाइनेंशियल प्रेडिक्शन का रिव्यू करना जरूरी है. बिना आंकड़ों के फैसला लेना आज नुकसानदेह हो सकता है. छोटे-छोटे पेंडिंग कामों को आज ही निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि टालमटोल आगे चलकर रुकावट बनेगी. पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी रखें, वरना गलतफहमी से नुकसान हो सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज टाइम मैनेजमेंट पर खास ध्यान देना होगा. किसी टास्क को तय समय में पूरा करने का प्रेशर रहेगा. अच्छी बात यह है कि आपकी परफॉर्मेंस नोटिस की जाएगी. कुछ लोगों को किसी MNC कंपनी से अपॉइंटमेंट लेटर या इंटरव्यू से जुड़ी ईमेल मिल सकती है. आज प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मजबूत रखना जरूरी है, वरना अच्छा मौका हाथ से निकल सकता है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी. आज बड़ा रिस्क लेने के बजाय सेफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा फायदेमंद रहेगा. एजुकेशन, ट्रैवल या स्किल डेवलपमेंट पर खर्च हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगा. उधार देने से पहले दो बार सोचें, वरना पैसा फंस सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

मैरिड लाइफ में सुधार के संकेत हैं. अगर रिश्ता मजबूत बनाना है तो शक और संदेह से बाहर निकलना होगा. आज बातचीत से बहुत सी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. रिश्तेदारों के साथ चल रहे मतभेद सुलझने के योग हैं. इगो साइड में रखोगे तो रिश्ते अपने आप बेहतर होंगे.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा और आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे. पुरानी किसी परेशानी में राहत मिल सकती है. हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं. नींद और खानपान बिगड़ा तो फिर वही समस्या लौट सकती है.

शिक्षा और छात्र राशिफल

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन साफ मैसेज देता है शॉर्टकट नहीं, सिर्फ हार्ड वर्क. आज डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाकर पढ़ाई पर फोकस करना जरूरी है. जो छात्र अपनी कमजोरियों को पहचानकर काम करेंगे, वही आगे निकलेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 5
अनलकी अंक: 4

उपाय

आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या किसी गुरु/टीचर का आशीर्वाद लें. इससे भाग्य और निर्णय शक्ति दोनों मजबूत होंगी.

FAQs

प्रश्न 1. क्या आज नई जॉब के योग हैं?
उत्तर: हां, इंटरव्यू या ऑफर लेटर से जुड़ी खबर मिल सकती है, खासकर MNC सेक्टर से.

प्रश्न 2. बिजनेस में निवेश करना सही रहेगा?
उत्तर: हां, लेकिन सिर्फ डेटा और रिसर्च के आधार पर, भावनाओं में बहकर नहीं.

प्रश्न 3. रिश्तों में सुधार कैसे होगा?
उत्तर: शक छोड़कर खुलकर संवाद करने से रिश्ते मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 21 Jan 2026 06:30 PM (IST)
Tags :
Gemini Horoscope Mithun Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
प्राइवेसी पॉलिसी

Embed widget