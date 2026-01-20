हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mithun Rashifal 21 January 2026: मिथुन राशि की आध्यात्मिक सोच मजबूत, नौकरी और सेहत में सुधार

Gemini Horoscope 21 January 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Jan 2026 11:30 PM (IST)
Preferred Sources

Mithun Rashifal 21 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके नवम भाव में स्थित हैं, जिससे आपके भीतर आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी. धार्मिक विचारों की ओर झुकाव बढ़ेगा और जीवन को लेकर सकारात्मक सोच बनेगी. भाग्य का साथ मिलने से कई रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं.

बिजनेस राशिफल
इलेक्ट्रॉनिक्स रीसाइक्लिंग बिजनेस से जुड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन नए अवसर लेकर आ रहा है. इस क्षेत्र में विस्तार के कई रास्ते खुल सकते हैं, जिससे भविष्य में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है. हालांकि किसी भी नए व्यापार या निवेश में आगे बढ़ने से पहले उससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारी और रिसर्च अवश्य कर लें. बिना तैयारी किया गया फैसला नुकसान दे सकता है. सही प्लानिंग और मार्केट एनालिसिस आपके बिजनेस को नई दिशा देगा.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अपनी प्रतिभा को सामने लाने का है. केवल मेहनत करना ही नहीं, बल्कि अपने टैलेंट का सही तरीके से प्रदर्शन करना भी जरूरी होगा. वर्कप्लेस पर आपके काम, परिश्रम और निष्ठा का आकलन हो रहा है. यदि आप प्रमोशन या बेहतर अवसर चाहते हैं, तो मेहनत के मंत्र को अपनाएं. निरंतर प्रयास से सफलता जरूर मिलेगी.

न्यू जनरेशन और करियर
युवा वर्ग जो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें ऑनलाइन जॉब पोर्टल और नेटवर्किंग का सहारा लेना चाहिए. आपकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलने के प्रबल योग हैं. धैर्य बनाए रखें और नियमित प्रयास करते रहें.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. किसी भी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दबाजी न करें. भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर सेविंग पर फोकस करें.

लव और फैमिली राशिफल
रिलेटिव्स के साथ चल रहे मतभेद दूर करने में आप सफल होंगे, जिससे पारिवारिक माहौल बेहतर बनेगा. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. आपसी समझ और संवाद से रिश्तों में मधुरता आएगी.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर रहेगा. आप खुद को एनर्जेटिक और अच्छा महसूस करेंगे. फिर भी दिनचर्या और खानपान में संतुलन बनाए रखें ताकि सेहत बनी रहे.

शिक्षा और छात्र राशिफल
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय मेहनत मांग रहा है. हार्ड वर्क और नियमित अभ्यास से ही सफलता मिलेगी. पढ़ाई में लापरवाही न करें.

भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक 9
अनलक्की अंक 6

उपाय
आज भगवान विष्णु या गुरु के मंत्र का जाप करें और किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र या फल दान करें. इससे भाग्य और एकाग्रता मजबूत होगी.

FAQs

प्रश्न 1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना ठीक रहेगा
उत्तर. हां, लेकिन पूरी रिसर्च और जानकारी लेने के बाद ही आगे बढ़ें.

प्रश्न 2. नौकरी में प्रमोशन के योग हैं क्या
उत्तर. परिश्रम और प्रतिभा के प्रदर्शन से अच्छे अवसर बन सकते हैं.

प्रश्न 3. छात्रों के लिए सफलता का मंत्र क्या है
उत्तर. नियमित अध्ययन और कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 20 Jan 2026 11:30 PM (IST)
Tags :
Gemini Horoscope Mithun Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
Embed widget