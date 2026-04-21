Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मिथुन राशि का दिन ऊर्जावान, विवेक और उत्साह में वृद्धि के साथ।

व्यापार में अटके पेमेंट क्लियर, ई-कॉमर्स में साझेदारी का अवसर।

नौकरीपेशा विदेश में नौकरी, विदेशी भाषा/सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग संभव।

छात्रों को सफलता, खेल और शिक्षा में विशेष उपलब्धियां मिलेंगी।

Aaj ka Mithun Rashifal 21 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए अत्यंत ऊर्जावान रहने वाला है. चंद्रमा दोपहर 01:09 के बाद आपकी अपनी राशि यानी प्रथम भाव (1st House) में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके विवेक और उत्साह (Enthusiasm) में अभूतपूर्व वृद्धि होगी. आज रात्रि 11:59 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र लगेगा.

ग्रहों के मेल से आज वाशि, सुनफा, गजकेसरी और शोभन योग का शुभ प्रभाव आप पर बना रहेगा. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया आपके कार्यों में सिद्धि दिलाएगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल का ध्यान रखें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "धन वर्षा" का संकेत दे रहा है. काफी समय से अटके हुए पेमेंट्स आज क्लियर हो सकते हैं, जिससे आपके बैंक बैलेंस में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी होगी. यदि आप बिजनेस वुमन हैं, तो आज ई-कॉमर्स दिग्गजों के साथ किसी बड़े करार या साझेदारी के लिए दिन सर्वश्रेष्ठ है. आपकी राजनीतिक नेटवर्किंग आज आपके व्यापारिक टर्नओवर को एक नई और सकारात्मक दिशा देगी. निवेश के मामलों में भी आज सितारे आपके पक्ष में हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को निखारने का है. आप किसी विदेशी भाषा या एडवांस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेने का मन बना सकते हैं, जो भविष्य में आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए मिसाल बनेगा. जो लोग लंबे समय से विदेश में नौकरी (Job Abroad) की तलाश कर रहे हैं, उन्हें आज कोई शुभ समाचार या ऑफर लेटर मिल सकता है. ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी और आप कूटनीति से कठिन स्थितियों को संभाल लेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. विशेष रूप से स्पोर्ट्स पर्सन को आज किसी प्रतिष्ठित क्लब या बड़ी टीम से बुलावा (Selection Call) आने के प्रबल योग हैं. संतान की ओर से किसी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीतने की खबर मिल सकती है, जिससे परिवार का नाम रोशन होगा. शिक्षा के क्षेत्र में आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

घर-परिवार में आज उत्सव जैसा माहौल रहेगा. संतान की सफलता और आर्थिक मजबूती से खुशियां बढ़ेंगी. सामाजिक जीवन में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और समाजसेवियों के लिए आज फंड जुटाना काफी सरल रहेगा. आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आज आपके लिए सुखद और नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाली साबित होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन राहत भरा है. यदि आप पिछले कुछ समय से लीवर या पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान थे, तो आज उनमें बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी. खुद को हाइड्रेटेड रखें और खान-पान में अनुशासन बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग: सफेद (White)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. क्या आज मिथुन राशि वालों को निवेश करना चाहिए?

जी हां, आज पुराने पेमेंट्स क्लियर होने और गजकेसरी योग के प्रभाव से निवेश करना और आर्थिक फैसले लेना शुभ रहेगा.

2. विदेश यात्रा या नौकरी के लिए आज का दिन कैसा है?

आज ऑफर लेटर मिलने के प्रबल योग हैं. विदेश से जुड़े कार्यों के लिए ग्रह स्थिति बहुत अनुकूल है.

3. आज का लकी कलर क्या है और इसका महत्व क्या है?

आज का लकी कलर सफेद है. यह आपके मानसिक तनाव को कम करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.