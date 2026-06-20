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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 20 June 2026: मिथुन राशि लेखन से जुड़े लोगों को मिलेगा बड़ा ऑफर; ऑफिशियल ट्रैवलिंग बिगाड़ सकती है वीकेंड का प्लान

Aaj Ka Mithun Rashifal 20 June 2026: मिथुन राशि लेखन से जुड़े लोगों को मिलेगा बड़ा ऑफर; ऑफिशियल ट्रैवलिंग बिगाड़ सकती है वीकेंड का प्लान

Gemini Horoscope 20 June 2026: मिथुन राशि वालों को मिलेंगे बड़ी डील्स के ऑफर्स, क्या शनिवार को कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर मुश्किल क्लाइंट्स को करेंगे राजी? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Jun 2026 03:34 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal Today, 20 June 2026: जून के इस तीसरे शनिवार को मिथुन राशि के जातकों के लिए सितारों की चाल बड़े बदलाव और नए अवसरों का संकेत दे रही है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपके तीसरे भाव (Third House) यानी साहस, पराक्रम और कम्युनिकेशन के घर में गोचर कर रहे हैं. वहीं, आपकी राशि से 12वें भाव (व्यय स्थान) में मंगल की स्थिति बनी हुई है.

ग्रहों का यह संयोजन आज आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा, लेकिन साथ ही वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रखने की बड़ी चुनौती भी देगा. आइए जानते हैं आज करियर, बिजनेस और पर्सनल लाइफ में आपको किन बातों का ध्यान रखना है.

करियर और वर्कप्लेस: मीडिया जगत से आ सकता है ऑफर, पर फालतू एक्टिविटी से बचें

आज आपकी संवाद शैली और क्रिएटिविटी चरम पर रहेगी, जिसका सीधा फायदा आपके करियर को मिलेगा.

राइटिंग और मीडिया में बड़ा ब्रेक: यदि आप लेखन, पत्रकारिता या किसी भी तरह की क्रिएटिव राइटिंग से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. वज्र योग के प्रभाव से किसी बड़ी मीडिया कंपनी या प्रतिष्ठित संस्थान से आपको नौकरी का बेहतरीन ऑफर मिल सकता है.

अचानक यात्रा की संभावना: 12वें भाव में बैठे मंगल के कारण अचानक किसी ऑफिशियल काम से आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है. यह सडन ट्रैवलिंग आपके वीकेंड के प्लान को थोड़ा प्रभावित कर सकती है, इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहें.

फोकस बनाए रखें: वर्कस्पेस पर आज गॉसिप या फालतू की एक्टिविटीज में अपना समय और एनर्जी वेस्ट करने से बचें. अपने काम को प्राथमिकता दें ताकि पेंडिंग वर्क का दबाव न बढ़े.

बिजनेस और फाइनेंस: फाइनेंशियल डील्स में एक्सपर्ट की लें सलाह

आर्थिक रूप से आज का दिन मजबूती लेकर आया है, लेकिन बड़े फैसलों में सावधानी जरूरी है.

लीगल एडवाइजर की मदद लें: बिजनेस में आज किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को साइन करने में जल्दबाजी न करें. लीगल एडवाइजर के साथ सलाह-मशवरा करने के बाद ही किसी डील को एक्सेप्ट करें.

विदेशी व्यापार में मुनाफा: जो बिजनेसमैन मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) के साथ प्रॉडक्ट की डीलिंग करते हैं, उन्हें आज कोई बड़ा मुनाफा या विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है. आर्थिक स्थिति बेहतर होने से आज आप परिवार के किसी सदस्य की बड़ी आर्थिक मदद करने में सक्षम होंगे.

पर्सनल लाइफ और स्टूडेंट्स: वर्क-लाइफ बैलेंस और मेंटल फोकस की जरूरत

प्रोफेशनल और पर्सनल को अलग रखें: आज के दिन का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि ऑफिस के तनाव को घर न लाएं. प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखकर ही आप मानसिक शांति पा सकते हैं.

स्टूडेंट्स के लिए चुनौती: कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को आज मेंटल अनस्टेबिलिटी (मानसिक भटकाव) का सामना करना पड़ सकता है, जिससे पढ़ाई में मन कम लगेगा. योग या डीप ब्रीदिंग से फोकस बढ़ाने की कोशिश करें.

माइंडफुलनेस और डोनेशन: आज की पॉजिटिव रेमेडी

शनिवार का विशेष उपाय: आज के दिन अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किसी धार्मिक स्थल पर जाएं या अपने आसपास हो रहे किसी सामाजिक/धार्मिक कार्यक्रम में अपनी सामर्थ्य के अनुसार आर्थिक सहयोग या दान जरूर करें. यह निस्वार्थ सेवा आपके 12वें भाव के मंगल के नकारात्मक प्रभाव को कम करेगी.

  • भाग्यशाली रंग (Lucky Color): ऑरेंज (नारंगी - जो आपके भीतर उत्साह और ऊर्जा बनाए रखेगा)
  • भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Jun 2026 03:34 AM (IST)
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