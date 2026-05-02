Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रेम-परिवार: संतान से सुख, मधुरता व रोमांटिक जीवन बढ़ेगा।

Aaj ka Mithun Rashifal 2 May 2026: आज प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. मिथुन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 5वें भाव (संतान, बुद्धि और प्रेम स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग और बुधादित्य योग का शुभ प्रभाव आपके आत्मविश्वास और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेगा. संतान की ओर से सुखद समाचार मिलने के प्रबल योग हैं.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "विस्तार" का है. विदेश में व्यापार करने वाले बिजनेसमैन के लिए आज का दिन विशेष रूप से सफल रहेगा और लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे. वाशि योग के प्रभाव से नए व्यापारिक अवसरों का आगमन होगा, जो भविष्य में बड़े लाभ का आधार बनेंगे. यदि आप किसी नए निवेश या डील की सोच रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सर्वश्रेष्ठ है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपको "सकारात्मक ऊर्जा" महसूस होगी. एंप्लॉयड पर्सन के करियर में ग्रोथ के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं. ऑफिस में अपने जूनियर और को-वर्कर्स के साथ बैठकर भविष्य की प्लानिंग करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा; इससे न केवल आपकी टीम मजबूत होगी बल्कि आपके निर्णय भी अधिक सटीक होंगे. मैनेजमेंट आपकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना करेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए यह वीकेंड "स्किल डेवलपमेंट" का है. जो छात्र नई स्किल्स या कोई तकनीकी कोर्स सीख रहे हैं, उनके लिए समय बेहद फायदेमंद है. आज आपकी सीखने की गति (Learning Power) बहुत तेज रहेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज "मधुरता और जुड़ाव" बढ़ेगा. 5वें भाव का चंद्रमा संतान की ओर से कोई बड़ी खुशी या सफलता दिला सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा, जिससे पुराने मनमुटाव दूर होंगे. लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा और आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं.

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप खुद को फिट महसूस करेंगे. योग, ध्यान और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आपकी फिटनेस को और बेहतर बनाएगा. मानसिक शांति बनी रहेगी, जिससे आप कठिन कार्यों को भी बिना तनाव के पूरा कर पाएंगे. रात 12:30 के बाद चंद्रमा के राशि परिवर्तन से अपनी ऊर्जा में थोड़ा बदलाव महसूस कर सकते हैं.

भाग्यशाली रंग: नीला (शांति और स्पष्टता का प्रतीक)

नीला (शांति और स्पष्टता का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 4

4 अशुभ अंक: 9

9 आज का उपाय: हनुमान जी के मंदिर में गुड़-चने का भोग लगाएं और "ॐ बुं बुधाय नमः" मंत्र का जप करें.

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