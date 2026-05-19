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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 19 May 2026: मिथुन राशि गजकेसरी योग से पुराने कोर्ट केस का फैसला आएगा आपके पक्ष में, व्यापारियों को बड़े मंच पर मिलेगा सम्मान

Aaj ka Mithun Rashifal 19 May 2026: मिथुन राशि गजकेसरी योग से पुराने कोर्ट केस का फैसला आएगा आपके पक्ष में, व्यापारियों को बड़े मंच पर मिलेगा सम्मान

Gemini Horoscope 19 May 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 19 May 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 19 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि फिर चतुर्थी रहेगी. आज सुबह 08:42 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, धृति योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद मजबूत रहने वाला है. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियों से भरा रहेगा, आपके बेहतरीन कार्यों के लिए आपको किसी बड़े मंच पर सम्मानित किया जा सकता है. इसके साथ ही, आपकी कुंडली में धृति और गजकेसरी योग बनने से किसी पुराने कानूनी विवाद या कोर्ट केस का डिसीजन आज आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना बनी हुई है. इस बड़े फैसले से आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी और व्यापार में धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवाने का है. कार्यक्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आप इतनी चतुराई से करेंगे कि किसी पुरानी और जटिल तकनीकी समस्या का आप ऐसा आधुनिक समाधान निकाल लेंगे जो कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा. इसके अलावा, प्रोफेशनल अचीवमेंट और फैमिली लाइफ के बीच आज आप एक ऐसा शानदार तालमेल बैठाएंगे कि आपको काम के दबाव के बीच भी मानसिक शांति और भरपूर खुशी का सुखद एहसास होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन करियर को नई मजबूती देने वाला रहेगा. आज पढ़ाई में आपका फोकस बहुत शानदार रहेगा, जिससे कठिन से कठिन विषयों पर भी आपकी पकड़ बेहद मजबूत हो जाएगी. आपके गुरुजनों और शिक्षकों का विशेष सहयोग आज आपको प्राप्त होगा, जो आपको अपनी कक्षा और प्रतियोगिता में अन्य सभी छात्रों से सबसे आगे खड़ा कर देगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन घर में शहनाइयां बजने के संकेत लेकर आया है. अविवाहित जातकों (अनमैरिड पर्सन) के लिए आज विवाह की बात काफी आगे बढ़ सकती है. विशेष रूप से आपके भाई के ससुराल पक्ष की तरफ से विवाह के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा. चंद्रमा के प्रभाव से परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और तालमेल बहुत गहरा रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन मानसिक और शारीरिक रूप से नई ऊर्जा देने वाला रहेगा. चंद्रमा के आपकी ही राशि में होने से आपका आत्म-विश्वास बहुत बढ़ा हुआ रहेगा. मानसिक शांति और पारिवारिक सहयोग के कारण आप खुद को पूरी तरह से फिट, सेहतमंद और तरोताजा महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 8
आज का विशेष उपाय: मानसिक शांति और कानूनी मामलों में सफलता के लिए आज भगवान गणेश को दूर्वा (हरी घास) चढ़ाएं और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 May 2026 03:35 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today
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