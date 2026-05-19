Aaj ka Mithun Rashifal 19 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि फिर चतुर्थी रहेगी. आज सुबह 08:42 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, धृति योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद मजबूत रहने वाला है. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियों से भरा रहेगा, आपके बेहतरीन कार्यों के लिए आपको किसी बड़े मंच पर सम्मानित किया जा सकता है. इसके साथ ही, आपकी कुंडली में धृति और गजकेसरी योग बनने से किसी पुराने कानूनी विवाद या कोर्ट केस का डिसीजन आज आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना बनी हुई है. इस बड़े फैसले से आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी और व्यापार में धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवाने का है. कार्यक्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आप इतनी चतुराई से करेंगे कि किसी पुरानी और जटिल तकनीकी समस्या का आप ऐसा आधुनिक समाधान निकाल लेंगे जो कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा. इसके अलावा, प्रोफेशनल अचीवमेंट और फैमिली लाइफ के बीच आज आप एक ऐसा शानदार तालमेल बैठाएंगे कि आपको काम के दबाव के बीच भी मानसिक शांति और भरपूर खुशी का सुखद एहसास होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन करियर को नई मजबूती देने वाला रहेगा. आज पढ़ाई में आपका फोकस बहुत शानदार रहेगा, जिससे कठिन से कठिन विषयों पर भी आपकी पकड़ बेहद मजबूत हो जाएगी. आपके गुरुजनों और शिक्षकों का विशेष सहयोग आज आपको प्राप्त होगा, जो आपको अपनी कक्षा और प्रतियोगिता में अन्य सभी छात्रों से सबसे आगे खड़ा कर देगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन घर में शहनाइयां बजने के संकेत लेकर आया है. अविवाहित जातकों (अनमैरिड पर्सन) के लिए आज विवाह की बात काफी आगे बढ़ सकती है. विशेष रूप से आपके भाई के ससुराल पक्ष की तरफ से विवाह के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा. चंद्रमा के प्रभाव से परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और तालमेल बहुत गहरा रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन मानसिक और शारीरिक रूप से नई ऊर्जा देने वाला रहेगा. चंद्रमा के आपकी ही राशि में होने से आपका आत्म-विश्वास बहुत बढ़ा हुआ रहेगा. मानसिक शांति और पारिवारिक सहयोग के कारण आप खुद को पूरी तरह से फिट, सेहतमंद और तरोताजा महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 8

आज का विशेष उपाय: मानसिक शांति और कानूनी मामलों में सफलता के लिए आज भगवान गणेश को दूर्वा (हरी घास) चढ़ाएं और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें.

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