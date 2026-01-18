हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mithun Rashifal 19 January 2026: मिथुन राशि यात्रा और स्वास्थ्य में सावधानी, कार्यस्थल पर सतर्क रहना जरूरी

Gemini Horoscope 19 January 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 18 Jan 2026 10:22 PM (IST)
Mithun Rashifal 19 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित है, इसलिए आज यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतना जरूरी होगा. अचानक बदलाव और अनिश्चित परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप दिन को संभाल सकते हैं. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें.

सेहत राशिफल
आज मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की थकान महसूस हो सकती है. तनाव, नींद की कमी और अनियमित दिनचर्या से परेशानी बढ़ सकती है. मेडिटेशन, गहरी सांस और समय पर आराम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. वाहन चलाते समय और यात्रा के दौरान सतर्क रहें.

बिजनेस राशिफल
सरकारी सेक्टर से जुड़े व्यापारियों को संबंधित अधिकारियों के साथ संतुलित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने होंगे. इससे आपकी साख बढ़ेगी और काम सुचारु रूप से चलेगा. कॉम्पिटिटर से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. किसी भी डील या कागजी काम को पूरी जांच के बाद ही फाइनल करें.

जॉब और करियर राशिफल
वर्कस्पेस पर आपकी इमेज को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है. नकारात्मक छवि बनने से परेशानियां बढ़ सकती हैं. नौकरीपेशा लोग पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें और गलती की कोई गुंजाइश न छोड़ें. लापरवाही करने पर बॉस के सामने जवाब देना पड़ सकता है. करियर में स्थिरता बनाए रखने के लिए अनुशासन जरूरी है.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक रूप से दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. न्यू जनरेशन को मनोरंजन पर खर्च कम करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से जुड़े प्रोजेक्ट पर धन खर्च करना पड़ सकता है. फिजूलखर्ची से बचें और बजट बनाकर चलें.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में गलतफहमी के कारण किसी से बहस हो सकती है. बात को बढ़ाने के बजाय शांति से समझाने का प्रयास करें. जीवनसाथी से बातचीत करते समय शब्दों पर नियंत्रण रखें, वरना छोटी बात बड़ा रूप ले सकती है. रिश्तों में धैर्य और समझदारी आज सबसे बड़ा हथियार है.

शिक्षा और छात्र राशिफल
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को रिजल्ट को लेकर निराशा महसूस हो सकती है. यह समय खुद को कमजोर समझने का नहीं, बल्कि गलतियों से सीखने का है. निरंतर अभ्यास और सही मार्गदर्शन आगे बेहतर परिणाम देगा.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग गोल्डन. भाग्यशाली अंक 5. अनलकी नंबर 4.

उपाय
आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और ॐ गण गणपतये नमः का 11 बार जप करें. इससे मानसिक शांति और बाधाओं में कमी आएगी.

  1. क्या आज यात्रा करना सुरक्षित रहेगा?
    जरूरी हो तो ही यात्रा करें और पूरी सावधानी बरतें.

  2. नौकरी में गलती हो जाए तो क्या करें?
    तुरंत सुधार करें और ईमानदारी से अपनी बात रखें.

  3. छात्रों के लिए आज का सबसे जरूरी मंत्र क्या है?
    धैर्य रखें और निरंतर अभ्यास जारी रखें, सफलता जरूर मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 18 Jan 2026 10:22 PM (IST)
Gemini Horoscope Mithun Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
