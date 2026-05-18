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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 18 May 2026: मिथुन राशि विपरीत गोचर से बाजार में विरोधी बढ़ाएंगे परेशानी, व्यापारिक मामलों में बरतें विशेष सावधानी

Aaj ka Mithun Rashifal 18 May 2026: मिथुन राशि विपरीत गोचर से बाजार में विरोधी बढ़ाएंगे परेशानी, व्यापारिक मामलों में बरतें विशेष सावधानी

Gemini Horoscope 18 May 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 18 May 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 18 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि फिर तृतीया रहेगी. आज सुबह 11:32 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वार्थसिद्धि योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा रात्रि 10:05 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल 
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. चंद्रमा के 12th भाव में होने से आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप बिजनेस से जुड़े नए कानूनी दांवपेच को अच्छी तरह सीखें और समझें. यदि आप अपने पुश्तैनी (एन्सेस्ट्रल) बिजनेस में पुरानी परंपराओं को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज आपको घर के बड़ों का विरोध झेलना पड़ सकता है, जिसके कारण आपके काम की गति थोड़ी धीमी रहेगी. आज ग्रह गोचर आपके विपरीत होने से मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर आपकी इमेज को डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में पूरी तरह अलर्ट रहें और सही समय आने तक धैर्य बनाए रखें.

जॉब और करियर राशिफल 
नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा. आज ऑफिस में कोवर्कर और जूनियर के साथ आपके वैचारिक मतभेद गहरे हो सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है. इसके अलावा, मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) में जॉब करने वाले एंप्लॉयड पर्सन को आज काम के सिलसिले में अकेलेपन और अपने परिवार की कमी का अहसास बहुत ज्यादा सताएगा, जिससे मन थोड़ा उदास रह सकता है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल 
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सुस्त रह सकती है. वीक स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स के भीतर जबरदस्त आलस्य बढ़ेगा, जिसका सीधा असर आपकी पढ़ाई पर पड़ेगा. इस आलस्य के कारण आप समय पर अपने जरूरी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं कर पाएंगे. आपको सलाह दी जाती है कि समय के महत्व को समझें और अपनी एकाग्रता भंग न होने दें.

लव और फैमिली राशिफल 
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्तावों में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, और इस बात की भी आशंका है कि आपके अपने ही रिलेटिव आपके रिश्तों को तोड़ने का काम करें. आज रिश्तेदारों (रिलेटिव) के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाना भी आपसी विवाद का कारण बन सकता है. इसके साथ ही, यात्रा के दौरान वाहन दुर्घटना या चोट लगने का भय है, इसलिए यदि संभव हो तो आज यात्रा को टाल दें.

स्वास्थ्य राशिफल 
स्वास्थ्य के मामले में आज आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. मानसिक तनाव और आलस्य के कारण शारीरिक थकान महसूस होगी. वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी रखें और चोट-चपेट से बचने के लिए सतर्क रहें. नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय
भाग्यशाली रंग: लाल (Red)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तुओं या अन्न का दान करें. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 May 2026 03:25 AM (IST)
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