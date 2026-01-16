हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 17 January 2026: मिथुन राशि में पार्टनरशिप से तनाव, विदेशी यात्रा और बड़ी डील का योग

Mithun Rashifal 17 January 2026: मिथुन राशि में पार्टनरशिप से तनाव, विदेशी यात्रा और बड़ी डील का योग

Gemini Horoscope 17 January 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Jan 2026 06:40 PM (IST)
Preferred Sources

Mithun Rashifal 17 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित है, जिससे साझेदारी और रिश्तों से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी. दिन मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा, जहां समझदारी से लिए गए फैसले आपको लाभ दिला सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नए अवसर लेकर आ सकता है. जो लोग लेखन शैली, कंटेंट, मीडिया या कम्युनिकेशन फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उन्हें किसी बड़ी मीडिया या मल्टीनेशनल कंपनी से अच्छा ऑफर मिल सकता है. हालांकि वर्कस्पेस पर फालतू गतिविधियों में समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बचें. प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखना आज बेहद जरूरी है, तभी मानसिक दबाव कम होगा. अचानक ऑफिशियल ट्रैवलिंग के योग बन सकते हैं, जिससे आपका वीकेंड प्रभावित हो सकता है.

बिजनेस राशिफल
व्यवसायियों को आज बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद या बहस की स्थिति बन सकती है. बातचीत में संयम रखें और भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें. बिजनेस से जुड़े लीगल डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार करने से पहले किसी अनुभवी लीगल एडवाइजर की सलाह जरूर लें. फाइनेंशियल डिसीजन सोच-समझकर करें. जो व्यापारी मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े हैं या प्रोडक्ट डीलिंग करते हैं, उन्हें बिजनेस के सिलसिले में विदेश यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगी.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति आज अपेक्षाकृत बेहतर रहेगी. आय के साधन मजबूत रहेंगे और आप किसी जरूरतमंद की आर्थिक मदद करने में भी सक्षम रहेंगे. हालांकि बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसले फिलहाल टालना ही उचित रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार के मामलों में आप सामंजस्य बैठाने में सफल रहेंगे. घर में शांति और सहयोग का माहौल बना रहेगा. दांपत्य जीवन में संवाद बनाए रखें, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी न बढ़े. रिश्तों में स्पष्टता और ईमानदारी आज आपके लिए फायदेमंद रहेगी.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और ओवरथिंकिंग से बचने की जरूरत है. पर्याप्त आराम करें और ध्यान या योग को दिनचर्या में शामिल करें.

शिक्षा और छात्र राशिफल
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को मानसिक अस्थिरता के कारण पढ़ाई में मन कम लग सकता है. खुद को शांत रखें और पढ़ाई को छोटे-छोटे टारगेट में बांटकर आगे बढ़ें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग ऑरेंज रहेगा. भाग्यशाली अंक 2 है, जबकि 1 से दूरी रखें.
उपाय: आज किसी धार्मिक स्थल पर जाएं या आसपास हो रहे किसी कार्यक्रम में दान स्वरूप आर्थिक सहयोग करें, इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

FAQs
प्रश्न 1 क्या आज बिजनेस पार्टनरशिप में फैसला लेना सही रहेगा
उत्तर: नहीं, आज संयम रखें और बड़े फैसले टालें.

प्रश्न 2 नौकरी में नया ऑफर स्वीकार करें या नहीं
उत्तर: ऑफर अच्छा हो तो विचार करें, लेकिन सभी शर्तें ध्यान से पढ़ें.

प्रश्न 3 पढ़ाई में मन न लगे तो क्या करें
उत्तर: मेडिटेशन करें और पढ़ाई का समय सीमित लेकिन नियमित रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 16 Jan 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
Gemini Horoscope Mithun Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
क्रिकेट
केएल राहुल ने लिया महादेव का आशीर्वाद, IND-NZ तीसरे वनडे से पहले किए महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन
केएल राहुल ने लिया महादेव का आशीर्वाद, IND-NZ तीसरे वनडे से पहले किए महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
Advertisement

वीडियोज

BMC Election Result 2026: BMC चुनाव के क्या मायने? | Vote Counting | BJP
BMC Election Result 2026: BJP की बंपर जीत..BMC चुनाव में कहां चूक गए Thackrey Brothers?
BMC Election Result 2026: बीजेपी के जश्न में अचानक 'मोदी' बनकर कौन पहुंचा? | Vote Counting | BJP
Mumbai BMC Election Results 2026: BMC चुनाव में NCP का नहीं खुला खाता..नेता ने की फडणवीस की तारिफ
Mumbai BMC Election Results 2026: BMC में बड़ी जीत के बाद Fadnavis ने किसे दिया जीत क्रेडिट? | NCP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
क्रिकेट
केएल राहुल ने लिया महादेव का आशीर्वाद, IND-NZ तीसरे वनडे से पहले किए महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन
केएल राहुल ने लिया महादेव का आशीर्वाद, IND-NZ तीसरे वनडे से पहले किए महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
जनरल नॉलेज
BJP National President Election: क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
जनरल नॉलेज
दो साल में 9.68 लाख सड़क हादसों के साथ टॉप पर भारत, चीन-अमेरिका भी पीछे छूटे
दो साल में 9.68 लाख सड़क हादसों के साथ टॉप पर भारत, चीन-अमेरिका भी पीछे छूटे
जनरल नॉलेज
Iran US Tension: ईरान के आसपास कितने देशों में मौजूद हैं अमेरिकी एयरबेस, क्या यहां से हमला करने से पहले ट्रंप को लेनी होगी परमीशन?
ईरान के आसपास कितने देशों में मौजूद हैं अमेरिकी एयरबेस, क्या यहां से हमला करने से पहले ट्रंप को लेनी होगी परमीशन?
शिक्षा
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में परीक्षा का बिगुल, 10 फरवरी से शुरू होंगी वार्षिक परीक्षाएं
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में परीक्षा का बिगुल, 10 फरवरी से शुरू होंगी वार्षिक परीक्षाएं
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Embed widget