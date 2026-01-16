Mithun Rashifal 17 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित है, जिससे साझेदारी और रिश्तों से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी. दिन मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा, जहां समझदारी से लिए गए फैसले आपको लाभ दिला सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नए अवसर लेकर आ सकता है. जो लोग लेखन शैली, कंटेंट, मीडिया या कम्युनिकेशन फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उन्हें किसी बड़ी मीडिया या मल्टीनेशनल कंपनी से अच्छा ऑफर मिल सकता है. हालांकि वर्कस्पेस पर फालतू गतिविधियों में समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बचें. प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखना आज बेहद जरूरी है, तभी मानसिक दबाव कम होगा. अचानक ऑफिशियल ट्रैवलिंग के योग बन सकते हैं, जिससे आपका वीकेंड प्रभावित हो सकता है.

बिजनेस राशिफल

व्यवसायियों को आज बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद या बहस की स्थिति बन सकती है. बातचीत में संयम रखें और भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें. बिजनेस से जुड़े लीगल डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार करने से पहले किसी अनुभवी लीगल एडवाइजर की सलाह जरूर लें. फाइनेंशियल डिसीजन सोच-समझकर करें. जो व्यापारी मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े हैं या प्रोडक्ट डीलिंग करते हैं, उन्हें बिजनेस के सिलसिले में विदेश यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति आज अपेक्षाकृत बेहतर रहेगी. आय के साधन मजबूत रहेंगे और आप किसी जरूरतमंद की आर्थिक मदद करने में भी सक्षम रहेंगे. हालांकि बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसले फिलहाल टालना ही उचित रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के मामलों में आप सामंजस्य बैठाने में सफल रहेंगे. घर में शांति और सहयोग का माहौल बना रहेगा. दांपत्य जीवन में संवाद बनाए रखें, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी न बढ़े. रिश्तों में स्पष्टता और ईमानदारी आज आपके लिए फायदेमंद रहेगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और ओवरथिंकिंग से बचने की जरूरत है. पर्याप्त आराम करें और ध्यान या योग को दिनचर्या में शामिल करें.

शिक्षा और छात्र राशिफल

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को मानसिक अस्थिरता के कारण पढ़ाई में मन कम लग सकता है. खुद को शांत रखें और पढ़ाई को छोटे-छोटे टारगेट में बांटकर आगे बढ़ें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग ऑरेंज रहेगा. भाग्यशाली अंक 2 है, जबकि 1 से दूरी रखें.

उपाय: आज किसी धार्मिक स्थल पर जाएं या आसपास हो रहे किसी कार्यक्रम में दान स्वरूप आर्थिक सहयोग करें, इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

FAQs

प्रश्न 1 क्या आज बिजनेस पार्टनरशिप में फैसला लेना सही रहेगा

उत्तर: नहीं, आज संयम रखें और बड़े फैसले टालें.

प्रश्न 2 नौकरी में नया ऑफर स्वीकार करें या नहीं

उत्तर: ऑफर अच्छा हो तो विचार करें, लेकिन सभी शर्तें ध्यान से पढ़ें.

प्रश्न 3 पढ़ाई में मन न लगे तो क्या करें

उत्तर: मेडिटेशन करें और पढ़ाई का समय सीमित लेकिन नियमित रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.