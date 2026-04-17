Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मिथुन राशि: आय के नए स्रोत खुलेंगे, शुभ योग अटके काम गति देंगे।

व्यापार: टैरिफ बदलाव पक्ष में, पैतृक व्यवसाय में नई तकनीक से सेल्स बढ़ेगी।

करियर: बारीकियों पर ध्यान की सराहना, फ्रीलांसरों की आय बढ़ेगी।

स्वास्थ्य: लिवर, कोलेस्ट्रॉल की समस्याओं में सुधार, ऊर्जा को सही दिशा मिलेगी।

Aaj ka Mithun Rashifal 17 April 2026: शुक्रवार का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए आय के नए स्रोत खोलने वाला रहेगा. आज वैशाख कृष्ण देव पितृ कार्ये अमावस्या तिथि शाम 05:22 तक रहेगी, तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि का आगमन होगा. ग्रहों की चाल देखें तो दोपहर 12:02 तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष रहेगा, जिसके बाद चन्द्रमा आपके 11वें भाव (लाभ भाव) में प्रवेश करेंगे.

आज विष्कुम्भ, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो आपके अटके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगा. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस समय को छोड़कर अन्य शुभ मुहूर्त में कार्य करना लाभकारी होगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज आप काफी भाग्यशाली रहेंगे. टैरिफ कानूनों में होने वाले बदलाव आपके पक्ष में रहेंगे, जिससे सर्विस कॉस्ट कम होगी और वैश्विक बाजार में आपकी पकड़ मजबूत होगी. यदि आप पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े हैं, तो उसमें नई टेक्नोलॉजी का समावेश आपकी सेल को रातों-रात बढ़ा सकता है. आज किसी ऐसे प्रोडक्ट की लॉन्चिंग संभव है, जिसकी बाजार में काफी मांग थी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

कार्यस्थल पर आपकी 'डिटेलिंग' यानी बारीकियों पर ध्यान देने की क्षमता की सराहना होगी. फ्रीलांसरों के लिए आज का दिन शानदार है, एक साथ कई प्रोजेक्ट्स मिलने से आय में वृद्धि होगी. यदि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 या दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच निकलें. घर से निकलते समय तुलसी के पत्ते और मिश्री का सेवन करें, इससे आपकी वाणी में मधुरता और स्पष्टता आएगी.

हेल्थ राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज राहत भरी खबर मिल सकती है. लंबे समय से चल रही लिवर या कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी समस्याओं में सुधार देखने को मिलेगा. अपनी दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें. शारीरिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. ससुराल पक्ष के बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके वैवाहिक जीवन की कड़वाहट को दूर करने में सहायक होगा. रिश्तों में मजबूती आएगी. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए उच्च पदस्थ अधिकारियों से घनिष्ठता भविष्य के लिए सफलता के मार्ग प्रशस्त करेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

स्पोर्ट्स से जुड़े विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन रिकॉर्ड बनाने वाला है. विष्कुम्भ और सर्वार्थ सिद्धि योग की वजह से कोच के साथ आपकी ट्यूनिंग शानदार रहेगी, जिससे आपकी तकनीक में सुधार होगा. प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी मेहनत का उचित फल मिलेगा.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय

शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को मिश्री और खीर का भोग लगाएं.

FAQs

1. मिथुन राशि के लिए आज का सबसे बड़ा लाभ क्या है?

आज टैरिफ कानूनों में बदलाव और पैतृक व्यवसाय में नई तकनीक का इस्तेमाल आपके लिए आर्थिक क्रांति ला सकता है.

2. इंटरव्यू में सफलता के लिए क्या विशेष करें?

शुभ समय (सुबह 08:15-10:15 या दोपहर 01:15-02:15) का पालन करें और मिश्री-तुलसी खाकर निकलें.

3. क्या आज कोई विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?

दोपहर 12:02 तक विष दोष के कारण महत्वपूर्ण निर्णयों में जल्दबाजी न करें और राहुकाल का ध्यान रखें.

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