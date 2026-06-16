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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 16 June 2026: मिथुन राशि राशि में चंद्रमा बढ़ने से चमकेगा आत्मविश्वास, दफ्तर में कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी सफलता

Aaj ka Mithun Rashifal 16 June 2026: मिथुन राशि राशि में चंद्रमा बढ़ने से चमकेगा आत्मविश्वास, दफ्तर में कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी सफलता

Gemini Horoscope 16 June 2026: सोमवती अमावस्या पर मिथुन राशि वालों की साख में होगा बंपर इजाफा, क्या मंगलवार को पुराने संपर्कों से मिलेगी करियर में बड़ी हिडन अपॉर्चुनिटी? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 16 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 16 June 2026: सुबह 08:24 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष देवकार्य सोमवती अमावस्या तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज शाम 07:08 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शूल योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और साख मजबूत करने का साबित होगा. आज बाजार में आपके काम करने के गजब के जुनून और लगन को देखकर कई बड़े और नए क्लाइंट्स आपके साथ खुद जुड़ना चाहेंगे, जिससे बाजार में आपकी साख बढ़ेगी. जो बिजनेसमैन किसी इंपोर्टेंट प्रॉडक्ट्स के लिए 'न्यू फ्रेंचाइजी' (New Franchise) लेने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो इसके लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपके लिए सबसे शुभ और फलदायी रहेगा. बिजनेसमैन आगे बढ़कर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की हर संभव मदद करें, उनकी परेशानियां दूर करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और करियर में बड़ा बदलाव चाह रहे युवाओं के लिए मंगलवार का दिन भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा. जो एंप्लॉयड पर्सन इन दिनों अपनी पुरानी नौकरी से तंग आकर 'जॉब स्विच' (Job Switch) करने की गंभीर सोच रख रहे हैं, वे आज अपने पुराने प्रोफेशनल संपर्कों से खुलकर बात करें; आज संपर्कों के माध्यम से आपको करियर में कोई बहुत बड़ी 'हिडन अपॉर्चुनिटी' (गुप्त अवसर) अचानक मिल सकती है. ऑफिस में आज आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना होगा, क्योंकि काम ज्यादा और समय कम जैसी नौबत आ सकती है; टीम वर्क में काम करना बहुत जरूरी है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन फियर ऑफ फेलियर (असफलता के डर) से बाहर निकलने का संदेश दे रहा है. राशि का चंद्रमा आपके मानसिक बल को मजबूत करेगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को आज घबराने या डरने के बजाय केवल और केवल अपने 'रिवीजन' (पुनरावृत्ति) पर पूरा फोकस करना चाहिए, तभी परीक्षाओं में आप टॉप कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सुंदर रिश्तों को संवारने का है. आज आपका पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ अपनी Family के मेंबर्स की सेवा व मदद करना, आपके आपसी पारिवारिक रिलेशंस को एक बिल्कुल नई और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा. यदि आपका कोई सगा-संबंधी इन दिनों अस्वस्थ होने के कारण अस्पताल (Hospital) में भर्ती है, तो आज फोन पर ही सही लेकिन उनका हाल-चाल आदरपूर्वक अवश्य लें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार, मजबूत और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. राशि का चंद्रमा चेहरे पर गजब का तेज और नया निखार देगा. नए क्लाइंट मिलने और नौकरी के गुप्त अवसर मिलने से आप मानसिक रूप से पूरी तरह खर्च, शांत और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सोमवती अमावस्या की महाशुभता पाने के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन का तिलक लगाएं और सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. पूर्व दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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