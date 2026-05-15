Aaj ka Mithun Rashifal 15 May 2026: मिथुन राशि आज नई जॉब जॉइन करने का सबसे श्रेष्ठ दिन, माँ का आशीर्वाद खोलेगा सफलता के द्वार
Gemini Horoscope 15 May 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मिथुन राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?
Aaj ka Mithun Rashifal 15 May 2026: ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 08.32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 08.15 बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात भरणी नक्षत्र प्रभावी होगा. मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहने वाला है क्योंकि चंद्रमा आज आपके 11वें भाव में विराजमान हैं, जो आय और इच्छा पूर्ति का भाव है. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योगों का अद्भुत संयोग बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08.15 से 10.15 और दोपहर 01.15 से 02.15 का समय श्रेष्ठ है. सुबह 10.30 से 12.00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद रहेगा.
व्यापार और व्यवसाय (Business)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि का है. बिजनेस में लिए गए आपके साहसिक डिसीजन आज मील का पत्थर साबित होंगे, जिससे न केवल आपके व्यापार बल्कि आपके कुल की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी. किसी ताकतवर पॉलिटिशियन की सिफारिश से बिजनेसमैन के लंबे समय से अटके हुए सरकारी कामों को आज क्लीयरेंस मिल सकती है. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और नए मुनाफे के द्वार खुलेंगे.
नौकरी और करियर (Job & Career)
करियर के मोर्चे पर आज का दिन नई शुरुआत के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है. यदि आप नई जॉब जॉइन करने जा रहे हैं, तो आज आपको अपनी पसंद का विभाग और बेहतरीन टीम मिलेगी. न्यू टेक्नोलॉजी सीखने में आपकी रुचि आज आपको एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनाएगी, जो आपके प्रोफेशनल स्किल-सेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. घर से निकलते समय अपनी मां के हाथ से दही-चीनी खाकर और उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें, इससे आपके सभी काम निर्बाध पूरे होंगे.
लव और फैमिली (Love & Family)
पारिवारिक और निजी जीवन में आज खुशियों की शहनाई बज सकती है. लव लाइफ के लिए आज का दिन सगाई या शादी के प्रस्ताव के लिए सबसे अनुकूल है; आपका प्रेम संबंध आज विवाह के बंधन में बदल सकता है. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और आप अपने कर्तव्यों को पहचान कर उन्हें बखूबी पूरा करेंगे, जिससे बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने का है. आर्टिस्ट्स की निरंतर प्रैक्टिस आज उन्हें एक 'मास्टरपीस' बनाने की ओर ले जाएगी, जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे. छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी और वे किसी विशेष प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता हासिल करेंगे.
स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन बहुत अच्छा है. मानसिक प्रसन्नता और कार्यों में सफलता मिलने से आप खुद को हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें और कर्तव्यों के प्रति सजग रहें. सकारात्मक ऊर्जा आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएगी.
वित्त और निवेश (Finance)
आर्थिक स्थिति आज बहुत मजबूत रहेगी. चंद्रमा के 11वें भाव में होने से आय के नए स्रोत बनेंगे. पुराने निवेशों से उम्मीद से अधिक लाभ मिलने के योग हैं. सरकारी कार्यों में सफलता मिलने से धन का प्रवाह सुगम होगा. भविष्य की बचत के लिए आज का दिन निवेश के लिहाज से भी उत्तम है.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: रॉयल ब्लू (Royal Blue)
भाग्यशाली अंक: 4
अनलक्की अंक: 1
आज का विशेष उपाय: माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें. घर से निकलते समय मां का आशीर्वाद जरूर लें और दही-चीनी का सेवन करें.
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