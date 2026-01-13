हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलGemini Rashifal 14 January 2026: मिथुन राशि को अचानक धन लाभ, कर्ज से मिलेगी बड़ी राहत

Gemini Rashifal 14 January 2026: मिथुन राशि को अचानक धन लाभ, कर्ज से मिलेगी बड़ी राहत

Gemini Horoscope 14 January 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Jan 2026 07:15 PM (IST)
Preferred Sources

Mithun Rashifal 14 January 2026 in Hindi मकर संक्रांति के पावन पर्व पर चन्द्रमा आपके छठे भाव में स्थित है, जिससे कर्ज, रोग और शत्रुओं पर विजय का संकेत मिल रहा है. आज का दिन आपके लिए राहत, नई योजनाएं और सकारात्मक बदलाव लेकर आया है.

स्वास्थ्य राशिफल:
आज आपकी सेहत में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा. यदि आप लंबे समय से किसी शारीरिक या मानसिक तनाव से गुजर रहे थे तो राहत महसूस करेंगे. स्पोर्ट्स पर्सन और फिटनेस प्रेमियों के लिए योग और मेडिटेशन बहुत लाभकारी रहेगा, इससे स्ट्रेस कम होगा और एकाग्रता बढ़ेगी. खान-पान में लापरवाही न करें, क्योंकि पोषक तत्वों की कमी से कमजोरी या पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है. हरी सब्जियां, फल और पर्याप्त पानी आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

बिजनेस और करियर राशिफल:
आज बिजनेसमैन के लिए दिन खास है. आप लीड जनरेशन और नए कस्टमर तक पहुंचने की रणनीति बनाने में सफल रहेंगे, जिससे भविष्य में बड़ा मुनाफा हो सकता है. गण्ड और सर्वाअमृत योग के कारण सुबह 7:00 से 9:00 बजे और शाम 5:15 से 6:15 बजे के बीच प्रॉपर्टी या बड़े निवेश के लिए समय बेहद शुभ है. नौकरीपेशा लोगों को समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा, तभी काम समय पर पूरा होगा. पुराने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ेंगे तो करियर में नई ऊंचाइयां छू सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल:
आज कर्ज से छुटकारा मिलने के योग बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. निवेश सोच-समझकर करें, लेकिन आज किए गए सही फैसले भविष्य में बड़ा लाभ दे सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल:
अपनी समझदारी और हंसमुख स्वभाव से आप वैवाहिक जीवन में खुशियां बनाए रखेंगे. परिवार के साथ समय बिताना, खासतौर पर कोई कॉमेडी फिल्म देखना, तनाव को दूर करने का अच्छा उपाय रहेगा. संतान की संगति पर ध्यान दें और उनसे खुलकर बातचीत करें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल:
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को ईर्ष्या और तुलना से बचना चाहिए. दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें और अपने लक्ष्य पर फोकस रखें, तभी आगे बढ़ पाएंगे.

भाग्यशाली अंक व रंग:
लकी नंबर – 9
लकी कलर – नेवी ब्लू

मकर संक्रांति का उपाय:
आज तिल और गुड़ का दान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें. इससे कर्ज और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज निवेश करना शुभ रहेगा?
हां, विशेष रूप से सुबह 7 से 9 बजे और शाम 5:15 से 6:15 बजे निवेश करना शुभ रहेगा.

Q2. सेहत के लिए क्या सावधानी रखें?
खान-पान संतुलित रखें और योग-ध्यान से तनाव कम करें.

Q3. छात्रों के लिए आज का मुख्य संदेश क्या है?
ईर्ष्या से बचें और नियमित मेहनत पर ध्यान दें, सफलता जरूर मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 13 Jan 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
Horoscope Today Gemini Horoscope Mithun Rashifal Rashifal 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
इंडिया
केरल में BJP को बड़ा झटका, तिरुवनंतपुरम नगर निगम उपचुनाव में हारा कैंडिडेट, अब बहुमत से दूर!
केरल में BJP को बड़ा झटका, तिरुवनंतपुरम नगर निगम उपचुनाव में हारा कैंडिडेट, अब बहुमत से दूर!
आईपीएल 2026
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: बिना 'जाति' के चुनाव जीतना मुश्किल? वरिष्ट पत्रकार का सटीक विश्लेषण | Mahadangal
Trump हैं ACTING PRESIDENT of VENEZUELA ! इसके क्या है मायने? |ABPLIVE
Splitsvilla 16: बॉयफ्रेंड को किया था किस, क्या है उर्फी जावेद और निहारिका तिवारी की कंट्रोवर्सी?
Bollywood News: शाहिद कपूर की फिल्म ‘रोमियो’ से रणदीप हुड्डा का आखिरी वक्त पर एग्जिट
PAN, Aadhaar, Live Selfie: Crypto Trading का नया Rulebook | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
इंडिया
केरल में BJP को बड़ा झटका, तिरुवनंतपुरम नगर निगम उपचुनाव में हारा कैंडिडेट, अब बहुमत से दूर!
केरल में BJP को बड़ा झटका, तिरुवनंतपुरम नगर निगम उपचुनाव में हारा कैंडिडेट, अब बहुमत से दूर!
आईपीएल 2026
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
बॉलीवुड
‘हक’ देखकर भावुक हुईं सामंथा, यामी गौतम की एक्टिंग को बताया शब्दों से परे
‘हक’ देखकर भावुक हुईं सामंथा, यामी गौतम की एक्टिंग को बताया शब्दों से परे
विश्व
Earthquake: इस देश में आया भयानक भूकंप, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.3 की तीव्रता, क्या सुनामी का खतरा?
Earthquake: इस देश में आया भयानक भूकंप, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.3 की तीव्रता, क्या सुनामी का खतरा?
लाइफस्टाइल
Iran: ईरान की लड़कियां किस उम्र में बन जाती हैं मां, जानें कितना है यहां का फर्टिलिटी रेट?
ईरान की लड़कियां किस उम्र में बन जाती हैं मां, जानें कितना है यहां का फर्टिलिटी रेट?
शिक्षा
मुंबई नगर निगम के मेयर को कितनी मिलती है सैलरी, कैसे होता है इनका इंक्रीमेंट?
मुंबई नगर निगम के मेयर को कितनी मिलती है सैलरी, कैसे होता है इनका इंक्रीमेंट?
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget