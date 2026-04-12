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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 12 April 2026: बिजनेस में लॉजिस्टिक बाधाएं और ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ा सकती हैं आपकी मुश्किलें

Aaj ka Mithun Rashifal 12 April 2026: बिजनेस में लॉजिस्टिक बाधाएं और ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ा सकती हैं आपकी मुश्किलें

Gemini Horoscope: मिथुन राशि 12 अप्रैल 2026 ऑफिस की राजनीति और बिजनेस में लॉजिस्टिक बाधाओं से बचें. संडे को परिवार में वाद-विवाद से दूर रहें. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Apr 2026 02:10 AM (IST)
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Key points generated by AI, verified by newsroom
  • करियर में ऑफिस की राजनीति से काम का श्रेय चोरी हो सकता है।
  • व्यापार में लॉजिस्टिक्स देरी और पुरानी टेक्नोलॉजी से चुनौती मिलेगी।
  • पारिवारिक जीवन में संयम रखें, संतान की संगति पर ध्यान दें।
  • स्वास्थ्य में गिरावट, मानसिक अशांति और नींद की कमी संभव है।

Aaj ka Mithun Rashifal 12 April 2026: रविवार को वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. दोपहर 03:14 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र प्रभावी होगा. चन्द्रमा आज आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव) में स्थित रहेंगे. अष्टम भाव का चन्द्रमा मानसिक तनाव और कार्यों में आकस्मिक बाधाओं का संकेत देता है. ग्रहों की स्थिति आज वाशि, सुनफा और साध्य योग बना रही है, लेकिन चन्द्रमा की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको संभलकर चलने की आवश्यकता है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 तक का समय ठीक है, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल में कोई भी नया निर्णय न लें.

करियर राशिफल (Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. ऑफिस की अंदरूनी राजनीति के कारण आपकी कड़ी मेहनत का श्रेय कोई और लेने की कोशिश कर सकता है. बचाव के लिए अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को लिखित रूप में ही साझा करें. हाइब्रिड मॉडल में काम करने वालों को टीम के साथ तालमेल की कमी के कारण डेडलाइन मिस होने का डर सता सकता है. छुट्टी के दिन भी आप काम के बोझ और तनाव से घिरे महसूस करेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापार के दृष्टिकोण से आज सावधानी बरतने की जरूरत है. अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट्स में लॉजिस्टिक देरी आपके 'डिलीवरी कमिटमेंट' को प्रभावित कर सकती है. पुश्तैनी (Ancestral) बिजनेस चलाने वालों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण है; कोई पुराना भरोसेमंद कर्मचारी काम छोड़ सकता है, जिससे ऑपरेशंस में रुकावट आएगी. बाजार में नई टेक्नोलॉजी के आने से आपका मौजूदा सर्विस मॉडल कुछ पुराना (Outdated) महसूस होगा, जिसे अपडेट करने की योजना बनानी होगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज संयम बनाए रखें. संडे के दिन खुशियां मनाने के बजाय आप छोटी-छोटी बातों पर बहसबाजी में उलझ सकते हैं, जिससे लाइफ पार्टनर का मूड खराब होने की आशंका है. संतान की गलत संगति को लेकर आज आपको कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, जो शायद उन्हें पसंद न आएं. घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताने का प्रयास करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Players) के लिए आज का दिन आलस्य से भरा रह सकता है. पढ़ाई और नियमित प्रैक्टिस से आपका मन भटकेगा, जिससे कीमती समय बर्बाद होने की संभावना है. एकाग्रता बनाए रखने के लिए योग का सहारा लेना उचित रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
अष्टम चन्द्रमा की वजह से स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो सकती है. पुराने अनसुलझे मामलों के कारण मानसिक अशांति और तनाव बढ़ सकता है. आंखों में जलन या नींद की कमी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. आज के दिन हल्का भोजन करें और पर्याप्त आराम करें.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र
राजनीति से जुड़े लोगों को आज अपने ही खेमे के भीतर भितरघात और गुटबाजी का सामना करना पड़ सकता है. आपकी बनाई हुई प्लानिंग आज विफल हो सकती है. सामाजिक समारोहों में भी आपको अपेक्षित सम्मान न मिलने से आप खुद को थोड़ा उपेक्षित महसूस कर सकते हैं.

 भाग्यशाली रंग: येलो (पीला)
 भाग्यशाली अंक: 3
 अशुभ अंक: 6
 आज का उपाय: आज के दिन महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जाप करें और काले कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Apr 2026 02:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Gemini Horoscope Mithun Rashifal

Frequently Asked Questions

आज मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन आपके लिए थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति मानसिक तनाव और कार्यों में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है. संभलकर चलने की आवश्यकता है.

करियर के लिहाज से आज मिथुन राशि वालों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

ऑफिस की राजनीति के कारण आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले सकता है. हाइब्रिड मॉडल में काम करने वालों को टीम के साथ तालमेल की कमी महसूस हो सकती है.

व्यापार और वित्त के मामले में आज क्या सलाह दी गई है?

अंतरराष्ट्रीय शिपिंग में लॉजिस्टिक देरी से आपके डिलीवरी कमिटमेंट प्रभावित हो सकते हैं. पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण आपका सर्विस मॉडल पुराना लग सकता है, जिसे अपडेट करने की योजना बनाएं.

पारिवारिक जीवन में आज मिथुन राशि वालों को कैसा व्यवहार करना चाहिए?

पारिवारिक जीवन में संयम बनाए रखें. छोटी-छोटी बातों पर बहसबाजी से बचें और लाइफ पार्टनर का मूड खराब न करें. बच्चों की गलत संगति पर कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं.

आज मिथुन राशि के स्वास्थ्य के बारे में क्या बताया गया है?

अष्टम चंद्रमा के कारण स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है. पुराने अनसुलझे मामले तनाव बढ़ा सकते हैं, जिससे आंखों में जलन या नींद की कमी हो सकती है. हल्का भोजन करें और आराम करें.

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