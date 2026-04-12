Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom करियर में ऑफिस की राजनीति से काम का श्रेय चोरी हो सकता है।

व्यापार में लॉजिस्टिक्स देरी और पुरानी टेक्नोलॉजी से चुनौती मिलेगी।

पारिवारिक जीवन में संयम रखें, संतान की संगति पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य में गिरावट, मानसिक अशांति और नींद की कमी संभव है।

Aaj ka Mithun Rashifal 12 April 2026: रविवार को वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. दोपहर 03:14 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र प्रभावी होगा. चन्द्रमा आज आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव) में स्थित रहेंगे. अष्टम भाव का चन्द्रमा मानसिक तनाव और कार्यों में आकस्मिक बाधाओं का संकेत देता है. ग्रहों की स्थिति आज वाशि, सुनफा और साध्य योग बना रही है, लेकिन चन्द्रमा की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको संभलकर चलने की आवश्यकता है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 तक का समय ठीक है, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल में कोई भी नया निर्णय न लें.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. ऑफिस की अंदरूनी राजनीति के कारण आपकी कड़ी मेहनत का श्रेय कोई और लेने की कोशिश कर सकता है. बचाव के लिए अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को लिखित रूप में ही साझा करें. हाइब्रिड मॉडल में काम करने वालों को टीम के साथ तालमेल की कमी के कारण डेडलाइन मिस होने का डर सता सकता है. छुट्टी के दिन भी आप काम के बोझ और तनाव से घिरे महसूस करेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज सावधानी बरतने की जरूरत है. अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट्स में लॉजिस्टिक देरी आपके 'डिलीवरी कमिटमेंट' को प्रभावित कर सकती है. पुश्तैनी (Ancestral) बिजनेस चलाने वालों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण है; कोई पुराना भरोसेमंद कर्मचारी काम छोड़ सकता है, जिससे ऑपरेशंस में रुकावट आएगी. बाजार में नई टेक्नोलॉजी के आने से आपका मौजूदा सर्विस मॉडल कुछ पुराना (Outdated) महसूस होगा, जिसे अपडेट करने की योजना बनानी होगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज संयम बनाए रखें. संडे के दिन खुशियां मनाने के बजाय आप छोटी-छोटी बातों पर बहसबाजी में उलझ सकते हैं, जिससे लाइफ पार्टनर का मूड खराब होने की आशंका है. संतान की गलत संगति को लेकर आज आपको कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, जो शायद उन्हें पसंद न आएं. घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताने का प्रयास करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Players) के लिए आज का दिन आलस्य से भरा रह सकता है. पढ़ाई और नियमित प्रैक्टिस से आपका मन भटकेगा, जिससे कीमती समय बर्बाद होने की संभावना है. एकाग्रता बनाए रखने के लिए योग का सहारा लेना उचित रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

अष्टम चन्द्रमा की वजह से स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो सकती है. पुराने अनसुलझे मामलों के कारण मानसिक अशांति और तनाव बढ़ सकता है. आंखों में जलन या नींद की कमी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. आज के दिन हल्का भोजन करें और पर्याप्त आराम करें.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र

राजनीति से जुड़े लोगों को आज अपने ही खेमे के भीतर भितरघात और गुटबाजी का सामना करना पड़ सकता है. आपकी बनाई हुई प्लानिंग आज विफल हो सकती है. सामाजिक समारोहों में भी आपको अपेक्षित सम्मान न मिलने से आप खुद को थोड़ा उपेक्षित महसूस कर सकते हैं.

भाग्यशाली रंग: येलो (पीला)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: आज के दिन महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जाप करें और काले कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाएं.

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