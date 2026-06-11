Aaj ka Mithun Rashifal 11 June 2026: आज रात्रि 10:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:16 तक रेवती नक्षत्र फिर अश्विनी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा सुबह 08:16 के बाद मेष राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से निहाल करने वाला और साख मजबूत करने का साबित होगा. क्लाइंट्स का पेमेंट समय पर पूरी तरह क्लियर होगा और पुराने इनवॉइस तुरंत सेटल हो जाएंगे, यह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी (वित्तीय स्थिरता) आपको बड़ी मानसिक शांति देगी. डिजिटल मार्केटर्स की पोस्ट्स आज इंटरनेट पर वायरल हो सकती हैं; आपके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ेंगे और ब्रांड की विजिबिलिटी में जबरदस्त इजाफा होगा, जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाई पर ले जाएगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से डेटा साइंस फील्ड के लोगों के लिए गुरुवार का दिन बड़ी तरक्की और पुरस्कार दिलाने वाला साबित होगा. रिसर्च और डेटा साइंस के क्षेत्र में काम करने वालों को आज मैनेजमेंट की तरफ से कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, आपकी तार्किक शक्ति की हर जगह प्रशंसा की जाएगी. कॉरपोरेट एंप्लॉयज का ऑफिस में दिन बहुत बेहतर जाएगा, सीनियर और बॉस का पूरा संरक्षण व सहयोग मिलेगा; टीमवर्क से सब कुछ स्मूथली चलेगा और आप रिलैक्स महसूस करेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और सरकारी नौकरी की तैयारियों में जुटे युवाओं के लिए आज का दिन गजब की एकाग्रता लेकर आया है. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति को मजबूत करेगा. गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स (सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों) को आज पढ़ाई में बहुत अच्छा कंसंट्रेशन (एकाग्रता) मिलेगा, यह शानदार प्रगति आपको आपकी मुख्य परीक्षा और सफलता के बेहद करीब लेकर आएगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और गहरा सामंजस्य लेकर आया है. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपके लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) को आपकी उपस्थिति और आपके द्वारा किए गए प्रयासों का पूरा महत्व महसूस होगा; आपसी बातचीत की छोटी-छोटी बातों में भी प्यार झलकेगा और पुरानी चल रही हर प्रकार की नाराजगी पूरी तरह दूर हो जाएगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, सुदृढ़ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. वित्तीय स्थिरता और काम समय पर पूरे होने की खुशी से आप मानसिक रूप से पूरी तरह तनावमुक्त महसूस करेंगे. चेहरे पर गजब की रौनक और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: वाइट

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय: आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान नारायण (विष्णु जी) का पूजन करें. आज के दिन सुबह भगवान विष्णु के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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