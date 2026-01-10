Mithun Rashifal 11 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे बुद्धि, क्रिएटिविटी और शिक्षा से जुड़े मामलों में आपको विशेष लाभ मिलने वाला है. दिन कुल मिलाकर प्रगति, नए अवसर और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. आप अपने काम को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करेंगे, जिससे सीनियर्स और बॉस आपसे प्रभावित होंगे. वर्कप्लेस पर आपकी योजनाबद्ध कार्यशैली और बुद्धिमत्ता की तारीफ होगी. यदि आप प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे हैं, तो आज उसके संकेत मिल सकते हैं.

बिजनेस राशिफल

सुकर्मा योग के प्रभाव से व्यापारियों के लिए दिन शुभ है. अगर आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं, तो सफलता मिल सकती है. वर्तमान व्यापार के साथ नए प्रोडक्ट जोड़ने का विचार लाभदायक साबित होगा. आपकी मार्केट समझ बेहतर रहेगी और नए ग्राहकों से जुड़ने के मौके मिलेंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. आय बढ़ने के संकेत हैं और निवेश से भी लाभ मिल सकता है. हालांकि किसी भी नए खर्च या इन्वेस्टमेंट से पहले सोच-विचार जरूरी है. आज की गई प्लानिंग भविष्य में अच्छी कमाई का जरिया बन सकती है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ समय बिताने और किसी खास प्रोग्राम की योजना बनने के योग हैं. जीवनसाथी से अचानक कोई प्यारा सरप्राइज मिल सकता है, जिससे आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा. प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी और आपसी समझ बढ़ेगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में आप खुद को ऊर्जावान और फ्रेश महसूस करेंगे. लंबे समय से चली आ रही थकान दूर होगी. हल्की एक्सरसाइज और संतुलित आहार आपको और बेहतर बनाए रखेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत शुभ है. पढ़ाई में मन लगेगा और जो प्रयास आपने एजुकेशन के लिए किए हैं, उनमें सफलता मिलने के योग हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी अच्छे समाचार मिल सकते हैं.

न्यू जनरेशन और ट्रैवल

युवाओं के लिए विदेश यात्रा या किसी बड़े अवसर के संकेत हैं. ऑफिशियल या पर्सनल ट्रैवलिंग लाभदायक रहेगी और नए संपर्क बनेंगे.

भाग्यशाली रंग – येलो

भाग्यशाली अंक – 7

उपाय

आज भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ गण गणपतये नमः” का 11 बार जाप करें. इससे बुद्धि और सफलता दोनों में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. क्या आज मिथुन राशि के लिए बिजनेस शुरू करना अच्छा रहेगा?

हां, नई योजना बनाने या लोन लेने के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन पूरी रिसर्च जरूर करें.

Q2. क्या स्टूडेंट्स को कोई अच्छी खबर मिल सकती है?

जी हां, पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े प्रयासों में सफलता के योग हैं.

Q3. क्या आज यात्रा लाभदायक रहेगी?

ऑफिशियल और पर्सनल दोनों तरह की यात्राएं फायदेमंद और नए अवसर देने वाली होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.