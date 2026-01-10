हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gemini Rashifal 11 January 2026: मिथुन राशि की किस्मत चमकेगी, लोन और विदेश यात्रा के योग, प्यार में मिलेगा सरप्राइज

Gemini Horoscope 11 January 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Jan 2026 05:30 PM (IST)
Mithun Rashifal 11 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे बुद्धि, क्रिएटिविटी और शिक्षा से जुड़े मामलों में आपको विशेष लाभ मिलने वाला है. दिन कुल मिलाकर प्रगति, नए अवसर और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. आप अपने काम को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करेंगे, जिससे सीनियर्स और बॉस आपसे प्रभावित होंगे. वर्कप्लेस पर आपकी योजनाबद्ध कार्यशैली और बुद्धिमत्ता की तारीफ होगी. यदि आप प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे हैं, तो आज उसके संकेत मिल सकते हैं.

बिजनेस राशिफल
सुकर्मा योग के प्रभाव से व्यापारियों के लिए दिन शुभ है. अगर आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं, तो सफलता मिल सकती है. वर्तमान व्यापार के साथ नए प्रोडक्ट जोड़ने का विचार लाभदायक साबित होगा. आपकी मार्केट समझ बेहतर रहेगी और नए ग्राहकों से जुड़ने के मौके मिलेंगे.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. आय बढ़ने के संकेत हैं और निवेश से भी लाभ मिल सकता है. हालांकि किसी भी नए खर्च या इन्वेस्टमेंट से पहले सोच-विचार जरूरी है. आज की गई प्लानिंग भविष्य में अच्छी कमाई का जरिया बन सकती है.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार के साथ समय बिताने और किसी खास प्रोग्राम की योजना बनने के योग हैं. जीवनसाथी से अचानक कोई प्यारा सरप्राइज मिल सकता है, जिससे आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा. प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी और आपसी समझ बढ़ेगी.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में आप खुद को ऊर्जावान और फ्रेश महसूस करेंगे. लंबे समय से चली आ रही थकान दूर होगी. हल्की एक्सरसाइज और संतुलित आहार आपको और बेहतर बनाए रखेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत शुभ है. पढ़ाई में मन लगेगा और जो प्रयास आपने एजुकेशन के लिए किए हैं, उनमें सफलता मिलने के योग हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी अच्छे समाचार मिल सकते हैं.

न्यू जनरेशन और ट्रैवल
युवाओं के लिए विदेश यात्रा या किसी बड़े अवसर के संकेत हैं. ऑफिशियल या पर्सनल ट्रैवलिंग लाभदायक रहेगी और नए संपर्क बनेंगे.

भाग्यशाली रंग – येलो
भाग्यशाली अंक – 7

उपाय
आज भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ गण गणपतये नमः” का 11 बार जाप करें. इससे बुद्धि और सफलता दोनों में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. क्या आज मिथुन राशि के लिए बिजनेस शुरू करना अच्छा रहेगा?
हां, नई योजना बनाने या लोन लेने के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन पूरी रिसर्च जरूर करें.

Q2. क्या स्टूडेंट्स को कोई अच्छी खबर मिल सकती है?
जी हां, पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े प्रयासों में सफलता के योग हैं.

Q3. क्या आज यात्रा लाभदायक रहेगी?
ऑफिशियल और पर्सनल दोनों तरह की यात्राएं फायदेमंद और नए अवसर देने वाली होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 10 Jan 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Horoscope Today Gemini Horoscope Mithun Rashifal Rashifal 2026
Embed widget