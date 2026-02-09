Mithun Rashifal 10 February 2026 in Hindi: आज का दिन आपके लिए "सावधानी और सतर्कता" का है. चंद्रमा के छठे भाव में होने से मन में अज्ञात भय या अनावश्यक चिंता रह सकती है. आज आपको किसी प्रियजन की बहुत याद आ सकती है, जिससे मन थोड़ा भावुक रहेगा. वाद-विवाद से खुद को दूर रखें, क्योंकि आपकी बातें किसी अपने को ठेस पहुँचा सकती हैं. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे का समय आपके लिए राहत भरा रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत में सुधार के लिए आज आपको धैर्य रखने की जरूरत है. अचानक बदलाव की उम्मीद न करें, बल्कि छोटे-छोटे प्रयासों (जैसे खान-पान में सुधार) से अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने की कोशिश करें. मानसिक तनाव आपकी शारीरिक ऊर्जा को कम कर सकता है, इसलिए सकारात्मक सोचें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आने वाले त्योहारों के सीजन को देखते हुए व्यापारियों के लिए लाभ के नए अवसर खुलेंगे. स्टॉक और मार्केटिंग पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा. हालांकि, पार्टनरशिप के बिजनेस में आज कोई भी बड़ा फैसला न लें; आज का दिन केवल योजना बनाने के लिए बेहतर है, क्रियान्वयन के लिए नहीं. वित्त के मामले में किसी भी तरह के लालच से बचें.

जॉब और करियर (Job & Career)

ऑफिस में आपके काम समय पर पूरे हो जाएंगे, जिससे आप राहत महसूस करेंगे. सहकर्मियों और स्टाफ के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें; बहुत ज्यादा टोकना या सख्त अनुशासन आपके स्टाफ को परेशान कर सकता है. आज कार्यक्षेत्र में कोई आपको गलत काम करने के लिए लालच दे सकता है, ऐसे में अपनी नैतिकता और ईमानदारी बनाए रखें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन "एकाग्रता परीक्षण" जैसा है. सोशल मीडिया या व्यर्थ की गपशप से दूरी बनाकर रखें. आपका पूरा ध्यान आपके लक्ष्य पर होना चाहिए, वरना हाथ आया अवसर निकल सकता है.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए अनावश्यक बहस से बचें. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता लाने के लिए उनकी भावनाओं को समझें. किसी पुराने मित्र या करीबी की याद आपको उदास कर सकती है, उनसे फोन पर बात करना सुकून देगा.

7 (अशुभ अंक: 2) आज का विशेष मंत्र: "ऊँ श्री रामाय नमः" मंत्र की एक माला का जाप करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी.

"ऊँ श्री रामाय नमः" मंत्र की एक माला का जाप करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी. अचूक उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और राहुकाल (03:00 से 04:30) के दौरान कोई भी बड़ा सौदा न करें.

(FAQs)

1. छठे भाव का चंद्रमा मानसिक तनाव क्यों दे रहा है?

छठा भाव संघर्ष और बाधाओं का होता है. यहाँ चंद्रमा होने से व्यक्ति छोटी-छोटी बातों पर ज्यादा सोचने लगता है. आध्यात्मिक जाप और ध्यान इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है.

2. करियर में 'लालच' से बचने का क्या अर्थ है?

हो सकता है कि कोई आपको शॉर्टकट से पैसा कमाने या ऑफिस की नीतियों के खिलाफ जाने का सुझाव दे. इससे आज तो फायदा दिख सकता है, लेकिन भविष्य में आपकी नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा शुभ है?

जैसा कि पंचांग में बताया गया है, आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ और सफल रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.