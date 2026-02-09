हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 10 February 2026: मिथुन राशिफल बिज़नेस में मुनाफे का मौका मिलेगा, मानसिक शांति के लिए फालतू की बातों से दूर रहें

Aaj ka Mithun Rashifal 10 February 2026: मिथुन राशिफल बिज़नेस में मुनाफे का मौका मिलेगा, मानसिक शांति के लिए फालतू की बातों से दूर रहें

Gemini Horoscope 10 February 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Feb 2026 11:19 PM (IST)
Preferred Sources

Mithun Rashifal 10 February 2026 in Hindi: आज का दिन आपके लिए "सावधानी और सतर्कता" का है. चंद्रमा के छठे भाव में होने से मन में अज्ञात भय या अनावश्यक चिंता रह सकती है. आज आपको किसी प्रियजन की बहुत याद आ सकती है, जिससे मन थोड़ा भावुक रहेगा. वाद-विवाद से खुद को दूर रखें, क्योंकि आपकी बातें किसी अपने को ठेस पहुँचा सकती हैं. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे का समय आपके लिए राहत भरा रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत में सुधार के लिए आज आपको धैर्य रखने की जरूरत है. अचानक बदलाव की उम्मीद न करें, बल्कि छोटे-छोटे प्रयासों (जैसे खान-पान में सुधार) से अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने की कोशिश करें. मानसिक तनाव आपकी शारीरिक ऊर्जा को कम कर सकता है, इसलिए सकारात्मक सोचें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आने वाले त्योहारों के सीजन को देखते हुए व्यापारियों के लिए लाभ के नए अवसर खुलेंगे. स्टॉक और मार्केटिंग पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा. हालांकि, पार्टनरशिप के बिजनेस में आज कोई भी बड़ा फैसला न लें; आज का दिन केवल योजना बनाने के लिए बेहतर है, क्रियान्वयन के लिए नहीं. वित्त के मामले में किसी भी तरह के लालच से बचें.

जॉब और करियर (Job & Career)

ऑफिस में आपके काम समय पर पूरे हो जाएंगे, जिससे आप राहत महसूस करेंगे. सहकर्मियों और स्टाफ के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें; बहुत ज्यादा टोकना या सख्त अनुशासन आपके स्टाफ को परेशान कर सकता है. आज कार्यक्षेत्र में कोई आपको गलत काम करने के लिए लालच दे सकता है, ऐसे में अपनी नैतिकता और ईमानदारी बनाए रखें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन "एकाग्रता परीक्षण" जैसा है. सोशल मीडिया या व्यर्थ की गपशप से दूरी बनाकर रखें. आपका पूरा ध्यान आपके लक्ष्य पर होना चाहिए, वरना हाथ आया अवसर निकल सकता है.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए अनावश्यक बहस से बचें. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता लाने के लिए उनकी भावनाओं को समझें. किसी पुराने मित्र या करीबी की याद आपको उदास कर सकती है, उनसे फोन पर बात करना सुकून देगा.

  • भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden) - यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.
  • भाग्यशाली अंक: 7 (अशुभ अंक: 2)
  • आज का विशेष मंत्र: "ऊँ श्री रामाय नमः" मंत्र की एक माला का जाप करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी.
  • अचूक उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और राहुकाल (03:00 से 04:30) के दौरान कोई भी बड़ा सौदा न करें.

(FAQs)

1. छठे भाव का चंद्रमा मानसिक तनाव क्यों दे रहा है?
    छठा भाव संघर्ष और बाधाओं का होता है. यहाँ चंद्रमा होने से व्यक्ति छोटी-छोटी बातों पर ज्यादा सोचने लगता है. आध्यात्मिक जाप और ध्यान इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है.

2. करियर में 'लालच' से बचने का क्या अर्थ है?
   हो सकता है कि कोई आपको शॉर्टकट से पैसा कमाने या ऑफिस की नीतियों के खिलाफ जाने का सुझाव दे. इससे आज तो फायदा दिख सकता है, लेकिन भविष्य में आपकी नौकरी पर खतरा मंडरा         सकता है.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा शुभ है?
   जैसा कि पंचांग में बताया गया है, आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ और सफल रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 09 Feb 2026 11:19 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Gemini Horoscope Mithun Rashifal #mithun
और पढ़ें
