मेष साप्ताहिक राशिफल (21–27 सितंबर 2025): करियर में दबाव, रिश्तों में तनाव और सेहत पर ध्यान जरूरी
Aries Weekly Horoscope: मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है? प्रेम, धन, करियर, व्यापार और सेहत के लिहाज से 21 से 27 सितंबर 2025 का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Mesh Saptahik Rashifal 21 to 27 September 2025: इस हफ्ते की शुरुआत मेष राशि के जातकों के लिए कुछ निजी और पारिवारिक चुनौतियों से भरी रह सकती है. परिवार में अचानक उत्पन्न होने वाले मामले आपके ध्यान और समय की मांग करेंगे.
व्यवसाय और धन लाभ: यदि आप लंबे समय से भूमि, भवन या प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने की योजना बना रहे थे, तो इस सप्ताह शुभ समाचार मिलने की संभावना है. व्यापार और कारोबार से जुड़े जातकों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा. मार्केटिंग, सेल्स और ट्रेडिंग से जुड़े काम में मनचाहा फायदा मिलेगा. कारोबार का विस्तार करने और नई साझेदारी स्थापित करने के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा.
परिवार और सामाजिक जीवन: सप्ताह के मध्य में परिवार और धार्मिक कार्यों पर अधिक ध्यान देने का अवसर मिलेगा. महिलाएँ पूजा-पाठ और धार्मिक गतिविधियों में समय देंगी. किसी तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थल पर परिवार के साथ जाने का अवसर बन सकता है. माता-पिता का आशीर्वाद और सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. सप्ताह के अंत तक संतान या घर के युवा सदस्य से जुड़ी चिंता का समाधान प्राप्त होने पर मन को सुकून मिलेगा.
प्रेम और वैवाहिक जीवन: लव रिलेशनशिप में मिठास बनी रहेगी. प्रेमी या जीवनसाथी के साथ तालमेल बढ़ेगा. किसी प्रियजन की ओर से सरप्राइज गिफ्ट मिलने की संभावना है. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल: सप्ताह के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा. मौसमी बीमारियाँ, पाचन संबंधी परेशानियाँ या हल्का अस्वस्थ्य अनुभव हो सकता है. खान-पान में संतुलन और नियमित दिनचर्या बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.
उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाएँ.
FAQs:
प्र.1: यह सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर: करियर और व्यवसाय में सफलता, स्वास्थ्य पर सतर्कता.
प्र.2: क्या भूमि-भवन खरीद सकते हैं?
उत्तर: हाँ, निवेश से शुभ फल मिल सकते हैं.
प्र.3: प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर: लव पार्टनर और जीवनसाथी से तालमेल अच्छा रहेगा.
प्र.4: स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?
उत्तर: खान-पान संतुलित रखें, मौसमी बीमारियों से बचें.
प्र.5: शुभ उपाय क्या है?
उत्तर: हनुमान चालीसा का पाठ और मंगलवार को हनुमान जी की पूजा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
