Mesh Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए बीते हफ्ते की तुलना में अधिक शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार के साथ होगी.

जीवन के हर क्षेत्र में स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा, और आपके परिश्रम का उचित फल प्राप्त होगा.

व्यवसाय और धन लाभ

इस सप्ताह करियर और कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद और उम्मीद से अधिक फलदायी रहेंगी. यात्रा के दौरान प्रभावी लोगों के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा.

विदेश में करियर या कारोबार के संबंध में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे. बेरोजगार लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध में रोजगार की प्राप्ति संभव है.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के उत्सव, पर्व या धार्मिक कार्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा. घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा. रिश्ते-नाते अनुकूल रहेंगे और परिवार में सामंजस्य बना रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

सिंगल लोगों की लाइफ में मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. किसी के साथ हुई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है. पहले से चला आ रहा प्रेम संबंध मजबूत रहेगा. विवाहित जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. बाहर का जंक फूड खाना कम दें, नहीं तो गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं. हालांकि प्रतिदिन सेहत के प्रति सतर्कता बरतने की जरूरत है.

उपाय

शिव चालीसा का पाठ करें.

FAQs

प्र1. सप्ताह कैसा रहेगा?

उत्तर सप्ताह शुभ रहेगा, पर प्रयास और धैर्य आवश्यक हैं.

प्र2. व्यवसाय और धन लाभ में क्या रहेगा?

उत्तर करियर और कारोबार में प्रयास सफल होंगे, निवेश में सोच-समझकर कदम उठाएँ.

प्र3. परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?

उत्तर परिवार और सामाजिक जीवन अनुकूल रहेगा, उत्सवों और धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा.

प्र4. प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?

उत्तर प्रेम संबंध मजबूत होंगे, सिंगल जातकों के लिए नए संबंध बन सकते हैं.

प्र5. स्वास्थ्य के लिहाज से क्या सावधानी रखें?

उत्तर स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन यात्रा और दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.