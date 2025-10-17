हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mesh Saptahik Rashifal: ये हफ्ता शुभता और सौभाग्य से भरा, मेहनत का मिलेगा उचित फल! पढ़ें मेष साप्ताहिक राशिफल

Mesh Saptahik Rashifal 2025: मेष राशि के लिए 19 से 25 अक्टूबर 2025 का सप्ताह मिला जुला रहने वाला है. परिवार में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. पढ़ें मेष साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 17 Oct 2025 12:43 PM (IST)
Mesh Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए बीते हफ्ते की तुलना में अधिक शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार के साथ होगी.

जीवन के हर क्षेत्र में स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा, और आपके परिश्रम का उचित फल प्राप्त होगा.

व्यवसाय और धन लाभ

इस सप्ताह करियर और कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद और उम्मीद से अधिक फलदायी रहेंगी. यात्रा के दौरान प्रभावी लोगों के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा.

विदेश में करियर या कारोबार के संबंध में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे. बेरोजगार लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध में रोजगार की प्राप्ति संभव है.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के उत्सव, पर्व या धार्मिक कार्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा. घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा. रिश्ते-नाते अनुकूल रहेंगे और परिवार में सामंजस्य बना रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

सिंगल लोगों की लाइफ में मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. किसी के साथ हुई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है. पहले से चला आ रहा प्रेम संबंध मजबूत रहेगा. विवाहित जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. बाहर का जंक फूड खाना कम दें, नहीं तो गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं. हालांकि प्रतिदिन सेहत के प्रति सतर्कता बरतने की जरूरत है. 

उपाय

शिव चालीसा का पाठ करें.

FAQs
प्र1. सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर सप्ताह शुभ रहेगा, पर प्रयास और धैर्य आवश्यक हैं.

प्र2. व्यवसाय और धन लाभ में क्या रहेगा?
उत्तर करियर और कारोबार में प्रयास सफल होंगे, निवेश में सोच-समझकर कदम उठाएँ.

प्र3. परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर परिवार और सामाजिक जीवन अनुकूल रहेगा, उत्सवों और धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा.

प्र4. प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर प्रेम संबंध मजबूत होंगे, सिंगल जातकों के लिए नए संबंध बन सकते हैं.

प्र5. स्वास्थ्य के लिहाज से क्या सावधानी रखें?
उत्तर स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन यात्रा और दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 17 Oct 2025 12:43 PM (IST)
Aries Weekly Horoscope Aries Weekly Horoscope Mesh Saptahik Rashifal
