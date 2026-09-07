Mesh Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 4थे चंद्रमा से भूमि-वाहन सुख में कमी, मालव्य योग के बीच मेष राशि वाले क्रोध व गैरकानूनी कामों से बचें
Mesh Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 4थे चंद्रमा से मेष राशि वाले गैरकानूनी कामों व क्रोध से बचें, ब्रांड का रखें ध्यान! पढ़ें 7 सितंबर राशिफल.
मेष राशिफल, 7 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 7 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 05:05 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 06:14 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, वरीयान योग और आपकी राशि मेष होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव रहेगा.
बुध ग्रह आज दोपहर 01:32 के बाद अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे. चंद्रमा दोपहर 12:38 बजे के बाद आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव यानी घर, भूमि, वाहन सुख, माता, आंतरिक शांति व मानसिक स्थिरता स्थान) में संचार करेंगे (कर्क राशि में गोचर करेंगे). 4थे चंद्रमा के प्रभाव से आज घर, भूमि और वाहन के सुख में कुछ कमी या अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज मेष राशि के जातकों को अपनी साख बचाने, ब्रांड वैल्यू की रक्षा करने और गैरकानूनी कार्यों से कोसों दूर रहने की जरूरत है. बिजनेसमैन भूलकर भी ऐसा कोई कार्य या डील न करें जिससे आपकी मार्केट इमेज या ब्रांड पर कोई आंच या डेंट लगे; विशेष रूप से किसी भी प्रकार की गैरकानूनी या संदिग्ध गतिविधियों में अपनी भागीदारी बिल्कुल न बनाएं. नए उद्यमियों (न्यूली बिजनेसमैन) को हर निर्णय में जल्दबाजी से दूरी बनाए रखनी होगी और अपने क्रोध पर सख्त नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा जल्दबाजी और गुस्से के चलते बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. इस समय नकदी के प्रवाह में कमी आने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी कमजोर हो सकती है; ऐसे में विचलित होने के बजाय धैर्य बनाए रखें और केवल जरूरी खर्चों पर ही ध्यान दें.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन अनुशासन बनाए रखने और ऑफिस की राजनीति से संभलकर निकलने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन का लापरवाह और क्रोधपूर्ण रवैया उनके बनते कार्यों में भारी रुकावटें डाल सकता है; अपनी इन आदतों में तुरंत सुधार लाएं और पेशेवर व्यवहार अपनाएं. ऑफिस में आपके विपक्ष में ज्यादा लोगों या वोटों का ध्रुवीकरण होने से आपकी कार्यस्थल पर परेशानियां और चुनौतियां बढ़ सकती हैं. संस्थान में वर्कलोड अचानक बढ़ सकता है, जिसके चलते आपको अतिरिक्त समय देकर ओवरटाइम (Overtime) करना पड़ सकता है; शांति और एकाग्रता से अपने दायित्व पूरे करें.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज अजा एकादशी का पावन दिन मन को शांत रखने और रिश्तों को संभालने का है. प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी बातों पर कड़वाहट या अहं का टकराव न आने दें; एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. इस दौरान आपका झुकाव स्वाभाविक रूप से पूजा-पाठ, धर्म और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा, जिससे मन को असीम आत्मिक शांति मिलेगी. पारिवारिक विवादों को तूल देने से बचें.
शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)
सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं (Government Exams) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन सख्त चेतावनी का है. प्रेम-प्रसंगों और लव-झंझाल के चक्रव्यूह में फंसने से युवा अपनी पढ़ाई और लक्ष्य से भटक सकते हैं, जिसके चलते आगे चलकर करियर को लेकर भारी संघर्ष करना पड़ सकता है. छात्र अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर लगाएं.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
चतुर्थ भाव में चंद्रमा के संचरण, अधिक वर्कलोड और आर्थिक चिंताओं के कारण सीने में भारीपन, थकान, सिरदर्द और मानसिक अशांति रह सकती है. अपने गुस्से पर कड़ा नियंत्रण रखें ताकि ब्लड प्रेशर सामान्य बना रहे. अजा एकादशी के अवसर पर सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से ध्यान व प्राणायाम करें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें.
शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)
शुभ अंक: 4
अशुभ अंक: 6
आज का उपाय: अजा एकादशी और सोमवार के पावन महासंयोग पर भगवान श्रीहरि विष्णु और शिवलिंग का पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद व गंगाजल) से अभिषेक करें. शिवलिंग पर सफेद चंदन, अक्षत व बिल्वपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और भगवान विष्णु के लिए 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, अनाज या भोजन का दान करें; इससे 4थे चंद्रमा के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, क्रोध पर विजय मिलेगी, कार्यक्षेत्र के विरोधियों की चालें निष्फल होंगी और घर-परिवार में शांति का वास होगा.