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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 4थे चंद्रमा से भूमि-वाहन सुख में कमी, मालव्य योग के बीच मेष राशि वाले क्रोध व गैरकानूनी कामों से बचें

Mesh Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 4थे चंद्रमा से भूमि-वाहन सुख में कमी, मालव्य योग के बीच मेष राशि वाले क्रोध व गैरकानूनी कामों से बचें

Mesh Rashifal 7 September 2026: अजा एकादशी पर 4थे चंद्रमा से मेष राशि वाले गैरकानूनी कामों व क्रोध से बचें, ब्रांड का रखें ध्यान! पढ़ें 7 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 07 Sep 2026 06:39 AM (IST)
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मेष राशिफल, 7 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 7 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 05:05 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 06:14 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, वरीयान योग और आपकी राशि मेष होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव रहेगा.

बुध ग्रह आज दोपहर 01:32 के बाद अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे. चंद्रमा दोपहर 12:38 बजे के बाद आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव यानी घर, भूमि, वाहन सुख, माता, आंतरिक शांति व मानसिक स्थिरता स्थान) में संचार करेंगे (कर्क राशि में गोचर करेंगे). 4थे चंद्रमा के प्रभाव से आज घर, भूमि और वाहन के सुख में कुछ कमी या अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज मेष राशि के जातकों को अपनी साख बचाने, ब्रांड वैल्यू की रक्षा करने और गैरकानूनी कार्यों से कोसों दूर रहने की जरूरत है. बिजनेसमैन भूलकर भी ऐसा कोई कार्य या डील न करें जिससे आपकी मार्केट इमेज या ब्रांड पर कोई आंच या डेंट लगे; विशेष रूप से किसी भी प्रकार की गैरकानूनी या संदिग्ध गतिविधियों में अपनी भागीदारी बिल्कुल न बनाएं. नए उद्यमियों (न्यूली बिजनेसमैन) को हर निर्णय में जल्दबाजी से दूरी बनाए रखनी होगी और अपने क्रोध पर सख्त नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा जल्दबाजी और गुस्से के चलते बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. इस समय नकदी के प्रवाह में कमी आने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी कमजोर हो सकती है; ऐसे में विचलित होने के बजाय धैर्य बनाए रखें और केवल जरूरी खर्चों पर ही ध्यान दें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन अनुशासन बनाए रखने और ऑफिस की राजनीति से संभलकर निकलने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन का लापरवाह और क्रोधपूर्ण रवैया उनके बनते कार्यों में भारी रुकावटें डाल सकता है; अपनी इन आदतों में तुरंत सुधार लाएं और पेशेवर व्यवहार अपनाएं. ऑफिस में आपके विपक्ष में ज्यादा लोगों या वोटों का ध्रुवीकरण होने से आपकी कार्यस्थल पर परेशानियां और चुनौतियां बढ़ सकती हैं. संस्थान में वर्कलोड अचानक बढ़ सकता है, जिसके चलते आपको अतिरिक्त समय देकर ओवरटाइम (Overtime) करना पड़ सकता है; शांति और एकाग्रता से अपने दायित्व पूरे करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज अजा एकादशी का पावन दिन मन को शांत रखने और रिश्तों को संभालने का है. प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी बातों पर कड़वाहट या अहं का टकराव न आने दें; एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. इस दौरान आपका झुकाव स्वाभाविक रूप से पूजा-पाठ, धर्म और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा, जिससे मन को असीम आत्मिक शांति मिलेगी. पारिवारिक विवादों को तूल देने से बचें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं (Government Exams) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन सख्त चेतावनी का है. प्रेम-प्रसंगों और लव-झंझाल के चक्रव्यूह में फंसने से युवा अपनी पढ़ाई और लक्ष्य से भटक सकते हैं, जिसके चलते आगे चलकर करियर को लेकर भारी संघर्ष करना पड़ सकता है. छात्र अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर लगाएं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा के संचरण, अधिक वर्कलोड और आर्थिक चिंताओं के कारण सीने में भारीपन, थकान, सिरदर्द और मानसिक अशांति रह सकती है. अपने गुस्से पर कड़ा नियंत्रण रखें ताकि ब्लड प्रेशर सामान्य बना रहे. अजा एकादशी के अवसर पर सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से ध्यान व प्राणायाम करें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: अजा एकादशी और सोमवार के पावन महासंयोग पर भगवान श्रीहरि विष्णु और शिवलिंग का पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद व गंगाजल) से अभिषेक करें. शिवलिंग पर सफेद चंदन, अक्षत व बिल्वपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और भगवान विष्णु के लिए 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, अनाज या भोजन का दान करें; इससे 4थे चंद्रमा के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, क्रोध पर विजय मिलेगी, कार्यक्षेत्र के विरोधियों की चालें निष्फल होंगी और घर-परिवार में शांति का वास होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Sep 2026 06:39 AM (IST)
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