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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 6 September 2026: 3रे चंद्रमा व सिद्धि योग से मेष राशि को मिलेगा सामान्य से अधिक लाभ, संचार कौशल से संवरेंगे संबंध

Mesh Rashifal 6 September 2026: 3रे चंद्रमा व सिद्धि योग से मेष राशि को मिलेगा सामान्य से अधिक लाभ, संचार कौशल से संवरेंगे संबंध

Mesh Rashifal 6 September 2026: 3रे चंद्रमा व सिद्धि योग से मेष राशि को मिलेगा सामान्य से अधिक लाभ, लव लाइफ में सुधार! पढ़ें 6 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 06 Sep 2026 04:00 AM (IST)
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मेष राशिफल, 6 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 6 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 07:30 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:53 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, सिद्धि योग और आपकी राशि मेष होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, संचार कौशल, भाई-बहन, मित्र, नेटवर्किंग व नई शुरुआत स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 3रे चंद्रमा के प्रभाव से आज दोस्तों के साथ आपका संचार कौशल (Communication Skills) बहुत मजबूत होगा और संवाद से कई रास्ते खुलेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए बंपर मुनाफे और बाजार में मजबूत पकड़ बनाने का रहेगा. सिद्धि योग और लक्ष्मी योग के अद्भुत प्रभाव से व्यवसायी लोगों को सामान्य से अधिक मुनाफा कमाने के प्रबल योग बन रहे हैं. मार्केट में बिजनेसमैन और डीलर्स के बीच आपसी समझ और समन्वय बहुत मजबूत होगा; बाजार से कुछ सकारात्मक समाचार सुनने को मिलेगा और समय पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगा. आगामी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए बिजनेसमैन को अपनी इच्छाशक्ति और तुरंत सही निर्णय लेने की क्षमता, दोनों को और अधिक धारदार बनाने का प्रयास करना होगा ताकि आने वाले बड़े अवसरों को भुनाया जा सके.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज संडे के दिन भी सक्रिय रहने और प्रलोभनों से बचने का रहेगा. वर्कस्पेस पर आज आपको अपनी तय जिम्मेदारी और अपने हिस्से से ज्यादा काम करना पड़ सकता है; करियर से संबंधित किसी भी तरह की नकारात्मक अफवाह या बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें. फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन विशेष रूप से सावधान रहें; बाजार में कुछ गैरकानूनी या अनैतिक काम करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आपको लुभाने की कोशिश की जा सकती है, ऐसे किसी भी शॉर्टकट से पूरी तरह दूर रहें. रविवार के दिन भी साथी को-वर्कर्स से भरपूर मदद मिलेगी, जिससे क्लाइंट्स और कस्टमर्स को प्रभावी ढंग से हैंडल करने में आप पूरी तरह सफल रहेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों में मधुरता और समाधान लेकर आया है. यदि आपकी लव लाइफ में पिछले कुछ दिनों से कोई कड़वाहट या गतिरोध चल रहा था, तो आज किसी विपरीत लिंगी मित्र (Opposite Gender Friend) की समझदारी भरी मध्यस्थता से आपकी लव लाइफ पुनः पटरी पर आ जाएगी; संकट दूर होने पर आपको खुले दिल से उनका धन्यवाद करना चाहिए. घर-परिवार में मित्रों और परिजनों का सहयोग सुखद रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन दिन चढ़ने के साथ बेहतर होता जाएगा. दिन की शुरुआत (Day Starting) छात्रों के लिए शायद बहुत ज्यादा सकारात्मक न रहे और पढ़ाई में मन थोड़ा उचट सकता है, लेकिन दोपहर बाद स्थितियां पूरी तरह अनुकूल और सामान्य हो जाएंगी; अध्ययन में किसी भी प्रकार का बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं रहेगा और आप शांति से अपनी तैयारी कर पाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

तृतीय भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक स्फूर्ति और ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा बना रहेगा. काम के अधिक बोझ के चलते मानसिक थकान हो सकती है, लेकिन मित्रों से बातचीत मन को हल्का कर देगी. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, संतुलित और सुपाच्य आहार लें, नियमित रूप से योग व प्राणायाम करें और अनैतिक तनावों से खुद को मुक्त रखें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: रविवार के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' और 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. साथ ही शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद व काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को गुड़, गेहूं या फल का दान करें; इससे 3रे चंद्रमा व मालव्य योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, सिद्धि योग से व्यापार में सामान्य से अधिक लाभ होगा और अनैतिक प्रलोभनों से रक्षा होगी.

FAQs 

Q1. 6 सितंबर 2026 को मेष राशि के कारोबारियों को सिद्धि व लक्ष्मी योग से क्या लाभ होगा?
Ans. सामान्य से अधिक मुनाफा कमाने के अवसर मिलेंगे, डीलर्स के साथ समझ बढ़ेगी और फेस्टिवल सीजन के लिए निर्णय क्षमता मजबूत होगी.

Q2. आज मेष राशि के मार्केटिंग कर्मियों को किस बात से सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा?
Ans. किसी भी तरह के गैरकानूनी काम के प्रलोभन में न आएं, करियर की नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें और अपनी ईमानदारी बनाए रखें.

Q3. आज मेष राशि वालों की लव लाइफ को वापस पटरी पर लाने में कौन मदद करेगा?
Ans. किसी विपरीत लिंगी मित्र के सहयोग से प्रेम जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ता फिर से मधुर बनेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Sep 2026 04:00 AM (IST)
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