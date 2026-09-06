Mesh Rashifal 6 September 2026: 3रे चंद्रमा व सिद्धि योग से मेष राशि को मिलेगा सामान्य से अधिक लाभ, संचार कौशल से संवरेंगे संबंध
Mesh Rashifal 6 September 2026: 3रे चंद्रमा व सिद्धि योग से मेष राशि को मिलेगा सामान्य से अधिक लाभ, लव लाइफ में सुधार! पढ़ें 6 सितंबर राशिफल.
मेष राशिफल, 6 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 6 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 07:30 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:53 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, सिद्धि योग और आपकी राशि मेष होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ महासंयोग बन रहा है.
चंद्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, संचार कौशल, भाई-बहन, मित्र, नेटवर्किंग व नई शुरुआत स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 3रे चंद्रमा के प्रभाव से आज दोस्तों के साथ आपका संचार कौशल (Communication Skills) बहुत मजबूत होगा और संवाद से कई रास्ते खुलेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए बंपर मुनाफे और बाजार में मजबूत पकड़ बनाने का रहेगा. सिद्धि योग और लक्ष्मी योग के अद्भुत प्रभाव से व्यवसायी लोगों को सामान्य से अधिक मुनाफा कमाने के प्रबल योग बन रहे हैं. मार्केट में बिजनेसमैन और डीलर्स के बीच आपसी समझ और समन्वय बहुत मजबूत होगा; बाजार से कुछ सकारात्मक समाचार सुनने को मिलेगा और समय पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगा. आगामी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए बिजनेसमैन को अपनी इच्छाशक्ति और तुरंत सही निर्णय लेने की क्षमता, दोनों को और अधिक धारदार बनाने का प्रयास करना होगा ताकि आने वाले बड़े अवसरों को भुनाया जा सके.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज संडे के दिन भी सक्रिय रहने और प्रलोभनों से बचने का रहेगा. वर्कस्पेस पर आज आपको अपनी तय जिम्मेदारी और अपने हिस्से से ज्यादा काम करना पड़ सकता है; करियर से संबंधित किसी भी तरह की नकारात्मक अफवाह या बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें. फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन विशेष रूप से सावधान रहें; बाजार में कुछ गैरकानूनी या अनैतिक काम करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आपको लुभाने की कोशिश की जा सकती है, ऐसे किसी भी शॉर्टकट से पूरी तरह दूर रहें. रविवार के दिन भी साथी को-वर्कर्स से भरपूर मदद मिलेगी, जिससे क्लाइंट्स और कस्टमर्स को प्रभावी ढंग से हैंडल करने में आप पूरी तरह सफल रहेंगे.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों में मधुरता और समाधान लेकर आया है. यदि आपकी लव लाइफ में पिछले कुछ दिनों से कोई कड़वाहट या गतिरोध चल रहा था, तो आज किसी विपरीत लिंगी मित्र (Opposite Gender Friend) की समझदारी भरी मध्यस्थता से आपकी लव लाइफ पुनः पटरी पर आ जाएगी; संकट दूर होने पर आपको खुले दिल से उनका धन्यवाद करना चाहिए. घर-परिवार में मित्रों और परिजनों का सहयोग सुखद रहेगा.
शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)
विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन दिन चढ़ने के साथ बेहतर होता जाएगा. दिन की शुरुआत (Day Starting) छात्रों के लिए शायद बहुत ज्यादा सकारात्मक न रहे और पढ़ाई में मन थोड़ा उचट सकता है, लेकिन दोपहर बाद स्थितियां पूरी तरह अनुकूल और सामान्य हो जाएंगी; अध्ययन में किसी भी प्रकार का बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं रहेगा और आप शांति से अपनी तैयारी कर पाएंगे.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
तृतीय भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक स्फूर्ति और ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा बना रहेगा. काम के अधिक बोझ के चलते मानसिक थकान हो सकती है, लेकिन मित्रों से बातचीत मन को हल्का कर देगी. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, संतुलित और सुपाच्य आहार लें, नियमित रूप से योग व प्राणायाम करें और अनैतिक तनावों से खुद को मुक्त रखें.
शुभ रंग: येलो (पीला)
शुभ अंक: 4
अशुभ अंक: 2
आज का उपाय: रविवार के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' और 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. साथ ही शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद व काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को गुड़, गेहूं या फल का दान करें; इससे 3रे चंद्रमा व मालव्य योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, सिद्धि योग से व्यापार में सामान्य से अधिक लाभ होगा और अनैतिक प्रलोभनों से रक्षा होगी.
FAQs
Q1. 6 सितंबर 2026 को मेष राशि के कारोबारियों को सिद्धि व लक्ष्मी योग से क्या लाभ होगा?
Ans. सामान्य से अधिक मुनाफा कमाने के अवसर मिलेंगे, डीलर्स के साथ समझ बढ़ेगी और फेस्टिवल सीजन के लिए निर्णय क्षमता मजबूत होगी.
Q2. आज मेष राशि के मार्केटिंग कर्मियों को किस बात से सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा?
Ans. किसी भी तरह के गैरकानूनी काम के प्रलोभन में न आएं, करियर की नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें और अपनी ईमानदारी बनाए रखें.
Q3. आज मेष राशि वालों की लव लाइफ को वापस पटरी पर लाने में कौन मदद करेगा?
Ans. किसी विपरीत लिंगी मित्र के सहयोग से प्रेम जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ता फिर से मधुर बनेगा.