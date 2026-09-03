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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 3 September 2026: 2रे चंद्रमा से सत्कर्मों में लगाएं मन, प्रोजेक्ट पूरा होने से मिलेगी उच्चाधिकारियों से सराहना

Mesh Rashifal 3 September 2026: 2रे चंद्रमा से सत्कर्मों में लगाएं मन, प्रोजेक्ट पूरा होने से मिलेगी उच्चाधिकारियों से सराहना

Mesh Rashifal 3 September 2026: 2रे चंद्रमा से मेष राशि वाले करें सत्कर्म, ऑफिस में प्रोजेक्ट पूरा होने पर मिलेगी सराहना! पढ़ें 3 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 03 Sep 2026 08:12 AM (IST)
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मेष राशिफल, 3 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 3 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा सुबह 07:26 बजे के बाद आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, कुटुंब, संचित पूंजी व सत्कर्म स्थान) में संचार करेंगे (वृषभ राशि में उच्च के होकर गोचर करेंगे).

2रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपका मन सत्कर्म, धर्म-कर्म और परोपकारी कार्यों में लगेगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए नई मार्केटिंग तकनीकों को अपनाने और पब्लिक रिलेशन मजबूत करने का रहेगा. बिजनेस में इस समय मीडिया और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट (Digital Marketing) पर ज्यादा ध्यान दें तथा अपने पब्लिक रिलेशंस को और अधिक सुदृढ़ बनाएं. बदलते दौर के साथ-साथ आपको अपनी व्यावसायिक कार्यप्रणाली में भी जरूरी बदलाव लाने की आवश्यकता है. आर्थिक दृष्टि से बिजनेसमैन के लिए आज का दिन मध्यम फलदायक रहेगा—न तो बहुत बड़ा अप्रत्याशित मुनाफा होगा और न ही किसी प्रकार का नुकसान होगा. व्यावसायिक संतुलन बनाए रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सराहना मिलने और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा करने का रहेगा. ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के समय पर सफलतापूर्वक पूरा होने से आपको उच्चाधिकारियों और सीनियर्स से जमकर सराहना मिलेगी; भाग्य पूरी तरह आपके साथ खड़ा नजर आएगा. हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन को सलाह दी जाती है कि वे कार्यस्थल पर अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स और गोपनीय फाइलों को बहुत अधिक संभाल कर रखें ताकि कोई लापरवाही न हो. यदि आप अपने करियर की दिशा को लेकर किसी उलझन में हैं, तो घर या कार्यक्षेत्र के अनुभवी बुजुर्गों से सलाह अवश्य लें; उनका मार्गदर्शन अत्यंत लाभकारी साबित होगा. किसी पारिवारिक कारण के चलते कोई महत्वपूर्ण व फायदेमंद ऑफिशियल यात्रा कैंसिल होने से मन थोड़ा उदास हो सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों और रोमांटिक पलों से भरा रहेगा. शादीशुदा लोग अपने गृहस्थ जीवन में भरपूर प्रसन्नता और संतुष्टि का अनुभव करेंगे. जीवनसाथी का मूड काफी रोमांटिक रहेगा, जिसके चलते वे आपसे कुछ मनपसंद खरीदारी या सैर-सपाटे पर खर्चे करवा सकते हैं. दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों और विद्यार्थियों (Sports Persons & Students) के लिए आज का दिन स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बरतने का है. आज आपकी सेहत थोड़ी कमजोर या सुस्त रह सकती है; इसलिए मौसमी बीमारियों को हल्के में न लें. जरूरत पड़ने पर तुरंत उचित डॉक्टरी सलाह और दवाई जरूर लें, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपकी पढ़ाई और खेल के अभ्यास में रुकावट बन सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

द्वितीय भाव में चंद्रमा के संचरण से खान-पान और स्वास्थ्य पर ध्यान देना अनिवार्य रहेगा. खिलाड़ियों और छात्रों को शारीरिक कमजोरी या मौसमी विकार परेशान कर सकते हैं. यात्रा रद्द होने से मानसिक उदासी न आने दें. समय पर सुपाच्य भोजन लें, नियमित रूप से योग व प्राणायाम करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: ग्रीन (हरा)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व पीले पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल व केले का भोग लगाएं और किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 2रे चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी.

FAQs 

Q1. 3 सितंबर 2026 को मेष राशि के कारोबारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. मीडिया और ऑनलाइन विज्ञापनों पर ध्यान दें, पब्लिक रिलेशन मजबूत करें और कार्यप्रणाली में आधुनिक बदलाव लाएं.

Q2. आज मेष राशि के नौकरीपेशा लोगों को उच्चाधिकारियों से किस बात के लिए सराहना मिलेगी?
Ans. महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने से अधिकारियों की सराहना मिलेगी और भाग्य का पूरा साथ रहेगा.

Q3. आज मेष राशि के विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को सेहत को लेकर क्या सावधानी बरतनी है?
Ans. सेहत कमजोर रह सकती है, इसलिए किसी भी समस्या पर तुरंत दवाई लें और खान-पान में लापरवाही न बरतें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Sep 2026 06:12 AM (IST)
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