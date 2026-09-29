Mesh Rashifal: 29 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन शाम 05:11 तक आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 09:04 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, हर्षण योग, सर्वाअमृत योग और आपकी राशि मेष होने के कारण विशेष रूप से केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग का अत्यंत शुभ फल प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न भाव यानी आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, रचनात्मक सोच, मान-सम्मान व निर्णय क्षमता स्थान) में संचरण करेंगे. प्रथम भाव में चंद्रमा के रहने से आज आपका आत्मविश्वास और आत्मबल चरम पर रहेगा, जिससे आप हर कार्य को पूरे उत्साह से पूरा करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए विदेशी क्लाइंट्स से शुभ समाचार, रचनात्मक पहलों और व्यापार की तेज गति का रहेगा.

विदेशी व्यापार में शुभ समाचार: फॉरेन बिजनेस (विदेशी व्यापार, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या मल्टीनेशनल क्लाइंट्स) से जुड़े कारोबारियों को विदेशी क्लाइंट्स से किसी नई डील के फाइनल होने और अटके हुए पेमेंट्स के क्लियर होने से जुड़ी बहुत ही सकारात्मक खबर मिल सकती है.

हर्षण व सर्वाअमृत योग का लाभ: इन शुभ योगों के बनने से आपके दैनिक व्यवसाय और कारोबार की गति में अप्रत्याशित उछाल आएगा; बिक्री और मुनाफे का ग्राफ ऊपर चढ़ेगा.

क्रिएटिव काम पर फोकस: बिजनेसमैन के लिए अपने बिजनेस में नए और सृजनात्मक (Creative) कार्य शुरू करने के लिए यह सबसे अनुकूल समय है; पारंपरिक ढर्रे से हटकर कुछ नया व इनोवेटिव शुरू करें, इससे बाजार में आपकी ब्रांड वैल्यू मजबूत होगी.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी वास्तविक क्षमता साबित करने, वर्किंग स्किल्स को निखारने और टीम वर्क से सफलता पाने का रहेगा.

बड़े प्रोजेक्ट में अवसर: एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस के किसी महत्वपूर्ण और बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने या उसमें अपनी वास्तविक क्षमता व हुनर दिखाने का शानदार अवसर प्राप्त होगा.

वर्किंग स्किल्स में सुधार: वर्कस्पेस पर ऑनलाइन कार्यभार और डिजिटल प्रोजेक्ट्स की अधिकता के चलते एंप्लॉयड पर्सन की वर्किंग स्किल्स और टेक्निकल दक्षता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

सीनियर व जूनियर की मदद: ऑफिस में अपने जटिल प्रोजेक्ट को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए आपको अपने सीनियर्स के अनुभव और जूनियर्स के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी; टीम वर्क से आपका प्रोजेक्ट तय समय पर सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से प्रथम चंद्रमा का संचरण सांसारिक सुख और आध्यात्मिक झुकाव लेकर आया है.

सांसारिक सुख व परोपकार: आज आप अपने सांसारिक और पारिवारिक जीवन में अपार आनंद, शांति और संतुष्टि का अनुभव करेंगे. आपके भीतर दूसरों की सहायता और परोपकार की भावना प्रबल रहेगी.

धर्म के प्रति झुकाव: मंगलवार के दिन आपका धर्म, पूजा-पाठ और आध्यात्मिक क्रियाकलापों के प्रति विशेष झुकाव रहेगा. पितृ पक्ष के चलते पूर्वजों का स्मरण और पूजन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अध्ययन की रणनीति में स्मार्ट बदलाव लाने का है. यदि छात्र एक ही विषय को लगातार पढ़ते-पढ़ते बोरियत या थकान महसूस कर रहे हैं, तो मूड बदलने के लिए तुरंत किसी दूसरे विषय की पुस्तक पढ़ना शुरू करें; इससे आपका कीमती समय भी बर्बाद नहीं होगा, रिफ्रेशमेंट भी मिलेगा और दूसरा कोर्स भी आसानी से कवर हो जाएगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लग्न में चंद्रमा के संचरण से मानसिक ताजगी और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, ऑनलाइन कार्य की अधिकता के कारण आंखों में हल्का खिंचाव या सिरदर्द हो सकता है; इसलिए स्क्रीन टाइम के बीच आंखों को आराम दें, भरपूर पानी पिएं और संतुलित सुपाच्य आहार लें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: मंगलवार और पितृ पक्ष के पावन अवसर पर हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद को भोजन या लाल फल का दान करें; इससे मालव्य व हर्षण योग के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा, विदेशी डील में सफलता मिलेगी और करियर में नई जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी.

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