मेष राशिफल, 26 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 26 सितंबर 2026, शनिवार, श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के प्रारंभ के पावन अवसर पर रात्रि 10:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, गण्ड योग और आपकी राशि मेष होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज सुबह 05:33 के बाद मीन राशि में संचार करेंगे, यानी आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, कानूनी जटिलताएं, बाहरी मामले, अस्पताल, अनिद्रा व सतर्कता स्थान) में रहेंगे. साथ ही मीन राशि में चंद्रमा-शनि की युति से बनने वाला विष दोष पूरे दिन प्रभावी रहेगा. बुध दोपहर 12:38 के बाद आपकी राशि से सप्तम भाव तुला राशि में गोचर करेंगे. 12वें चंद्रमा और विष दोष के कारण आज लीगल कॉम्प्लिकेशन (कानूनी पचड़ों) की वजह से मानसिक चिंताएं और परेशानी रह सकती है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए अत्यधिक सतर्कता बरतने, कानूनी सलाह लेने और अपनी निगरानी में काम कराने का रहेगा. यदि किसी सरकारी विभाग की तरफ से कोई नोटिस, ऑडिट या आधिकारिक मामला सामने आता है, तो उसमें घबराने या जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के बजाय किसी अनुभवी लीगल एक्सपर्ट या सीए की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें. दोपहर 12:38 के बाद बुध के सप्तम भाव तुला राशि में आने से कारोबार से संबंधित सभी मामलों में पूर्ण रूप से सजग व चौकन्ना रहने की सख्त जरूरत होगी; अपने सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद अपनी देखरेख में ही करवाएं. ग्रह गोचर कुछ विपरीत होने के कारण व्यक्तिगत या घरेलू कार्यों की अधिकता की वजह से आप व्यवसाय पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे; ऐसे में वित्तीय लेन-देन में लापरवाही बिल्कुल न बरतें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ठगी से बचाव, कार्यक्षेत्र में संजीदगी और रणनीतिक फैसलों का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन को बहुत ही संजीदगी, सावधानी और गंभीरता से काम करने की जरूरत है; किसी भी आधिकारिक फाइल या ईमेल को बिना पढ़े आगे न बढ़ाएं. यदि कोई बाहरी व्यक्ति आपको बेहतर पद या नई नौकरी का प्रलोभन व लालच देकर संपर्क करता है, तो पूरी तरह सतर्क रहें; नौकरी के झांसे में आकर कोई आपको ठग सकता है. हालांकि, ऑफिस से संबंधित जटिल कार्यों में आपके द्वारा लिया गया कोई अत्यंत महत्वपूर्ण और साहसिक फैसला संस्थान और सभी सहकर्मियों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा. वहीं, मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन में आज एकाग्रता (कंसंट्रेशन) की भारी कमी देखने को मिल सकती है, जिससे वे अपने फील्ड लक्ष्यों में आगे बढ़ने से चूक सकते हैं; अपने मन को केंद्रित रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 12वें चंद्रमा और विष दोष का संचरण पारिवारिक सद्भाव बनाए रखने और आध्यात्मिक शरण में जाने का संकेत दे रहा है. घर में किसी पुरानी बात या संपत्ति के विषय को लेकर वैचारिक संघर्ष की संभावना बन सकती है; ऐसे में आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ धैर्य, प्यार और गहरा सद्भाव बनाए रखना चाहिए. विवादों से बचने के लिए मौन का सहारा लें. इस दौरान आपका झुकाव भौतिक उलझनों से हटकर आध्यात्मिकता और पितरों के तर्पण व स्मरण की ओर अधिक रहेगा, जिससे आपको आंतरिक संबल प्राप्त होगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्टूडेंट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों और विद्यार्थियों (Sports Persons & Students) के लिए आज का दिन चंद्रमा-शनि के विष दोष के कारण काफी संभलकर रहने की चेतावनी दे रहा है. विष दोष के नकारात्मक प्रभाव से स्पोर्ट्स पर्सन और छात्रों को अचानक मानसिक बेचैनी, अवसाद और शारीरिक पीड़ा (चोट, मांसपेशियों में खिंचाव या बदन दर्द) की समस्या का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए आज मैदान पर अतिरिक्त जोखिम न लें और अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

द्वादश भाव में चंद्रमा और विष दोष के प्रभाव से आंखों में भारीपन, अनिद्रा, सिरदर्द या नसों में खिंचाव जैसी शारीरिक व मानसिक परेशानियां हो सकती हैं. श्राद्ध पक्ष के प्रथम दिन पितरों की शांति के लिए सात्विक दिनचर्या अपनाएं. शनिवार के दिन हल्का, सुपाच्य और सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और व्यर्थ की कानूनी व वित्तीय चिंताओं से खुद को बचाएं.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शनिवार और श्राद्ध पक्ष प्रारंभ के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त तर्पण करें और काले तिल, जल व कुश से अर्घ्य दें. चंद्रमा-शनि के विष दोष और 12वें चंद्रमा की शांति के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व थोड़ा सा शहद डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को काले तिल, छाता, उड़द या भोजन का दान करें; इससे मालव्य व पारिजात योग के प्रभाव से कानूनी अड़चनें शांत होंगी, नौकरी में ठगी से रक्षा होगी, मानसिक व शारीरिक पीड़ा मिटेगी और परिवार में शांति स्थापित होगी.

FAQs

Q1. 26 सितंबर 2026 को मेष राशि के कारोबारियों को सरकारी नोटिस और व्यापारिक मामलों में क्या सावधानी रखनी है?

Ans. सरकारी मामलों में जल्दबाजी के बजाय एक्सपर्ट की सलाह लें, और दोपहर बाद बुध के प्रभाव से सभी व्यापारिक कार्य खुद अपनी देखरेख में ही करवाएं.

Q2. आज मेष राशि के नौकरीपेशा व मार्केटिंग कर्मियों को किन बातों से अलर्ट रहना चाहिए?

Ans. नई नौकरी के लालच में आने वाली ठगी से पूरी तरह सावधान रहें, ऑफिस में गंभीरता से काम करें और मार्केटिंग कर्मी एकाग्रता की कमी से बचें.

Q3. आज मेष राशि के छात्रों, खिलाड़ियों और पारिवारिक जीवन पर विष दोष का क्या प्रभाव रहेगा?

Ans. चंद्रमा-शनि के विष दोष से छात्रों और खिलाड़ियों को मानसिक व शारीरिक पीड़ा हो सकती है, वहीं परिवार में संघर्ष टालने के लिए सदस्यों से सद्भाव बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.