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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमेष राशिफल 25 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगी सामाजिक लोकप्रियता, मालव्य योग से बिजनेस में मनचाहे बदलाव और नए शहर में तबादले का प्रस्ताव

मेष राशिफल 25 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगी सामाजिक लोकप्रियता, मालव्य योग से बिजनेस में मनचाहे बदलाव और नए शहर में तबादले का प्रस्ताव

मेष राशिफल 25 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगी सामाजिक लोकप्रियता, मालव्य योग से बिजनेस में प्रगति! मीडिया कर्मियों को बड़ा लाभ, दांपत्य में वाणी पर रखें संयम. लकी नंबर 5, लकी रंग पिंक.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 25 Sep 2026 07:03 AM (IST)
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मेष राशिफल, 25 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 25 सितंबर 2026, शुक्रवार के पावन अवसर पर अनंत चतुर्दशी का महापर्व मनाया जाएगा. रात्रि 11:07 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी तिथि रहेगी, तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी. प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:22 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, शूल योग और आपकी राशि मेष होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी आय, लाभ, सामाजिक लोकप्रियता, महत्वाकांक्षा व नए अवसर स्थान) में संचार करेंगे. हालांकि, 11वें भाव में चंद्रमा-राहु की युति रहने से ग्रहण दोष का प्रभाव भी बना रहेगा, इसलिए वाणी और पारिवारिक बातचीत में सावधानी रखनी होगी. 11वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको समाज में मान-सम्मान और जबर्दस्त सामाजिक लोकप्रियता हासिल होगी. आज के दिन शुभ कार्य आरंभ करने के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने, अनुकूल बदलावों को स्वीकारने और नई शुरुआत करने का रहेगा.

स्पष्ट लक्ष्य और समर्पण से प्रगति: शुभ ग्रहों के अनुकूल प्रभाव से बिजनेस में आपको सलाह दी जाती है कि एक साथ कई दिशाओं में भागने के बजाय केवल एक या दो ठोस लक्ष्य तय करें और पूरी लगन व समर्पण (Dedication) के साथ उनके लिए काम करें; धीरे-धीरे आपके कारोबार में स्पष्ट प्रगति नजर आने लगेगी.

नए काम की शुरुआत के शुभ मुहूर्त: यदि आप कोई नया व्यावसायिक प्रोजेक्ट, फर्म या शाखा शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक तथा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के मध्य का समय अत्यंत अनुकूल और फलदायी रहेगा.

अपेक्षानुरूप सकारात्मक बदलाव: बिजनेसमैन की अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप व्यापार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. मेहनत से बिल्कुल न घबराएं; आपका कड़ा परिश्रम ही आगे चलकर बड़े लाभ की नींव रखेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन स्थान परिवर्तन के प्रस्तावों, मीडिया कर्मियों के लिए प्रगति और नई जिम्मेदारियों को स्वीकारने का रहेगा.

नए शहर में तबादला या नई जगह काम का ऑफर: वर्कप्लेस पर आ रहे सांगठनिक बदलावों के चलते आपको किसी नए शहर में ट्रांसफर (तबादला) होने या किसी नई शाखा/स्थान पर काम संभालने का आधिकारिक प्रस्ताव मिल सकता है. इसे अपने करियर की प्रगति के रूप में देखें.

मीडिया व पीआर प्रोफेशनल्स को बड़ी बढ़त: सूर्य-गुरु का 3-11 संबंध बनने से मीडिया, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशंस से जुड़े जातकों के लिए समय बेहद शानदार है. अपनी कठोर मेहनत जारी रखें; आपके काम को व्यापक सराहना मिलेगी और करियर में आगे बढ़ने के नए मार्ग प्रशस्त होंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 11वें चंद्रमा और ग्रहण दोष का प्रभाव दांपत्य में संवाद पर नियंत्रण रखने का संकेत दे रहा है.

दांपत्य में वाणी पर रखें संयम: वैवाहिक जीवन में बातचीत करते समय बहुत सतर्क रहें. आपकी अनजाने में कही गई कोई पुरानी या हल्की बात जीवनसाथी को नाराज कर सकती है और उनका गुस्सा भड़क सकता है; शांत रहकर स्थिति को संभालें और विवाद को तूल न दें.

शिक्षा, स्टूडेंट और युवा वर्ग (Education & Students)

शिक्षकों से करियर पर खुली चर्चा: मेष राशि के स्टूडेंट्स (विद्यार्थियों) के लिए आज का दिन बौद्धिक स्पष्टता लाने वाला रहेगा. छात्र अपने भविष्य, करियर और आगामी परीक्षाओं को लेकर अपने शिक्षकों (Teachers) व मेंटर्स से खुलकर चर्चा करेंगे, जिससे उनके आगे की राह की दुविधाएं समाप्त होंगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन सामान्य और संतुलित रहेगा. किसी बड़ी शारीरिक परेशानी के संकेत नहीं हैं. फिर भी, मानसिक शांति और एकाग्रता बनाए रखने के लिए दिनचर्या को अनुशासित रखें और अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर सात्विक भोजन ग्रहण करें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: आज अनंत चतुर्दशी का महापर्व और शुक्रवार का दिन है. 11वें भाव के चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन और मालव्य योग की सिद्धि के लिए भगवान श्री अनंतरूपी विष्णु जी की पूजा करें और 'ॐ अनंताय नमः' मंत्र का जाप करते हुए चौदह गांठों वाला अनंत सूत्र अपनी दाहिनी कलाई पर धारण करें. शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व थोड़ा सा गंगाजल डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद कन्या या निर्धन को खीर अथवा सफेद मिठाई भेंट करें; इससे दांपत्य के तनाव दूर होंगे, कार्यक्षेत्र में मनचाही प्रगति मिलेगी और सामाजिक लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Sep 2026 07:03 AM (IST)
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