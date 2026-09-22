मेष राशिफल, 22 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 22 सितंबर 2026, मंगलवार, श्री जलझूलनी (परिवर्तिनी) एकादशी के पावन पर्व पर रात्रि 09:44 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 07:07 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूरे दिन व रात्रि श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, अतिगण्ड योग और आपकी राशि मेष होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में, यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, जॉब में लोकप्रियता, पद-प्रतिष्ठा व पिता का स्थान) में संचार करेंगे. 10वें चंद्रमा के प्रभाव से आज कार्यक्षेत्र में आपकी साख और लोकप्रियता में जबर्दस्त इजाफा होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए मनचाहा अनुबंध हासिल करने, स्थायी ग्राहक जुड़ने और लाभांश बढ़ाने का रहेगा. अतिगण्ड योग के प्रभाव से व्यापार में बेहतरीन मुनाफा कमाने की मजबूत स्थिति बन रही है; बाजार में आपके उत्पादों की अचानक मांग (Demand) बढ़ने से आपका शुद्ध लाभांश भी बढ़ेगा. व्यवसाय में कोई मनमुताबिक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की पूरी संभावना है, किंतु अपने व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों से अत्यधिक सावधान रहें; बेहतर होगा कि अपनी गुप्त योजनाओं और गतिविधियों को दूसरों के समक्ष बिल्कुल जाहिर न करें. इसके अतिरिक्त, कोई नया और बड़ा ग्राहक आपके व्यापार के साथ स्थायी रूप से जुड़ सकता है, जो भविष्य में निरंतर लाभ का मजबूत आधार बनेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन रुकावटें दूर होने, अच्छी खबर मिलने और इंसेंटिव से जुड़ी खुशखबरी का रहेगा. 10वें भाव में चंद्रमा का संचरण आपकी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देगा. हालांकि, दिन की शुरुआत में एंप्लॉयड पर्सन आधिकारिक जिम्मेदारियों और काम के दबाव को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं, लेकिन जल्द ही कामकाज में आ रही पुरानी रुकावटें पूरी तरह दूर हो जाएंगी. नौकरी में आगे बढ़ने और तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. फेस्टिवल सीजन को देखते हुए आज आपको इंसेंटिव बढ़ने या बोनस से जुड़ी कोई बहुत सकारात्मक और अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे कार्यस्थल पर उत्साह का माहौल रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों में विनम्रता और शॉपिंग की योजना का रहेगा. प्रेम जीवन (Love Life) में अपने लव पार्टनर के साथ आगामी त्योहारों या व्यक्तिगत जरूरतों के लिए शॉपिंग की सुखद प्लानिंग बन सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी में मिठास और विनम्रता बनाए रखें; किसी भी बात पर तल्ख तेवर दिखाने से बचें ताकि घर में सौहार्द और प्रेम का वातावरण बना रहे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन अध्ययन में उच्च स्तर की एकाग्रता हासिल करने का रहेगा. छात्र अपने-अपने संबंधित विषयों और लक्ष्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में पूरी तरह सक्षम होंगे. एकाग्र मन से की गई यह पढ़ाई आगामी परीक्षाओं और साक्षात्कारों में उत्कृष्ट परिणाम दिलाएगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

दशम भाव में चंद्रमा के संचरण से मन में उत्साह और कार्यक्षमता बनी रहेगी. हालांकि, काम की चिंता और भागदौड़ के चलते सिरदर्द या हल्की थकान महसूस हो सकती है. जलझूलनी एकादशी के पावन दिन सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पिएं, नियमित योग व ध्यान करें और अपनी सोच को पूरी तरह सकारात्मक रखें.

शुभ रंग: क्रीम (Cream)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: मंगलवार व जलझूलनी एकादशी के पावन अवसर पर भगवान श्री विष्णु के साथ श्री हनुमान जी की आराधना करें. हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें. 10वें चंद्रमा की शुभता और मालव्य योग की सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व लाल पुष्प डालकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल या अन्न का दान करें; इससे प्रतिद्वंद्वियों के षड्यंत्र शांत होंगे, बिजनेस में मनचाहा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और नौकरी में तरक्की के नए द्वार खुलेंगे.

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