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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमेष राशिफल 22 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा व मालव्य योग से जॉब में बढ़ेगी लोकप्रियता, मनचाहा कॉन्ट्रैक्ट और बड़ा मुनाफा

मेष राशिफल 22 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा व मालव्य योग से जॉब में बढ़ेगी लोकप्रियता, मनचाहा कॉन्ट्रैक्ट और बड़ा मुनाफा

मेष राशिफल 22 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा व मालव्य योग से जॉब में बढ़ेगी लोकप्रियता, मिलेगा मनचाहा कॉन्ट्रैक्ट, इंसेंटिव की मिलेगी खुशखबरी! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 22 Sep 2026 07:58 AM (IST)
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मेष राशिफल, 22 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 22 सितंबर 2026, मंगलवार, श्री जलझूलनी (परिवर्तिनी) एकादशी के पावन पर्व पर रात्रि 09:44 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 07:07 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूरे दिन व रात्रि श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, अतिगण्ड योग और आपकी राशि मेष होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में, यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, जॉब में लोकप्रियता, पद-प्रतिष्ठा व पिता का स्थान) में संचार करेंगे. 10वें चंद्रमा के प्रभाव से आज कार्यक्षेत्र में आपकी साख और लोकप्रियता में जबर्दस्त इजाफा होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए मनचाहा अनुबंध हासिल करने, स्थायी ग्राहक जुड़ने और लाभांश बढ़ाने का रहेगा. अतिगण्ड योग के प्रभाव से व्यापार में बेहतरीन मुनाफा कमाने की मजबूत स्थिति बन रही है; बाजार में आपके उत्पादों की अचानक मांग (Demand) बढ़ने से आपका शुद्ध लाभांश भी बढ़ेगा. व्यवसाय में कोई मनमुताबिक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की पूरी संभावना है, किंतु अपने व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों से अत्यधिक सावधान रहें; बेहतर होगा कि अपनी गुप्त योजनाओं और गतिविधियों को दूसरों के समक्ष बिल्कुल जाहिर न करें. इसके अतिरिक्त, कोई नया और बड़ा ग्राहक आपके व्यापार के साथ स्थायी रूप से जुड़ सकता है, जो भविष्य में निरंतर लाभ का मजबूत आधार बनेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन रुकावटें दूर होने, अच्छी खबर मिलने और इंसेंटिव से जुड़ी खुशखबरी का रहेगा. 10वें भाव में चंद्रमा का संचरण आपकी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देगा. हालांकि, दिन की शुरुआत में एंप्लॉयड पर्सन आधिकारिक जिम्मेदारियों और काम के दबाव को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं, लेकिन जल्द ही कामकाज में आ रही पुरानी रुकावटें पूरी तरह दूर हो जाएंगी. नौकरी में आगे बढ़ने और तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. फेस्टिवल सीजन को देखते हुए आज आपको इंसेंटिव बढ़ने या बोनस से जुड़ी कोई बहुत सकारात्मक और अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे कार्यस्थल पर उत्साह का माहौल रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों में विनम्रता और शॉपिंग की योजना का रहेगा. प्रेम जीवन (Love Life) में अपने लव पार्टनर के साथ आगामी त्योहारों या व्यक्तिगत जरूरतों के लिए शॉपिंग की सुखद प्लानिंग बन सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी में मिठास और विनम्रता बनाए रखें; किसी भी बात पर तल्ख तेवर दिखाने से बचें ताकि घर में सौहार्द और प्रेम का वातावरण बना रहे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन अध्ययन में उच्च स्तर की एकाग्रता हासिल करने का रहेगा. छात्र अपने-अपने संबंधित विषयों और लक्ष्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में पूरी तरह सक्षम होंगे. एकाग्र मन से की गई यह पढ़ाई आगामी परीक्षाओं और साक्षात्कारों में उत्कृष्ट परिणाम दिलाएगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

दशम भाव में चंद्रमा के संचरण से मन में उत्साह और कार्यक्षमता बनी रहेगी. हालांकि, काम की चिंता और भागदौड़ के चलते सिरदर्द या हल्की थकान महसूस हो सकती है. जलझूलनी एकादशी के पावन दिन सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पिएं, नियमित योग व ध्यान करें और अपनी सोच को पूरी तरह सकारात्मक रखें.

शुभ रंग: क्रीम (Cream)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: मंगलवार व जलझूलनी एकादशी के पावन अवसर पर भगवान श्री विष्णु के साथ श्री हनुमान जी की आराधना करें. हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें. 10वें चंद्रमा की शुभता और मालव्य योग की सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व लाल पुष्प डालकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल या अन्न का दान करें; इससे प्रतिद्वंद्वियों के षड्यंत्र शांत होंगे, बिजनेस में मनचाहा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और नौकरी में तरक्की के नए द्वार खुलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Sep 2026 06:48 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Aries Horoscope Today Mesh Rashifal 22 September 2026
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