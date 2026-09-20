मेष राशिफल, 20 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 20 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 05:52 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, सौभाग्य योग और आपकी राशि मेष होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा व ईश्वरीय कृपा स्थान) में संचार करेंगे. 9वें चंद्रमा के प्रभाव से आज किसी पूर्व-नियोजित धार्मिक कार्य या अनुष्ठान में अचानक कुछ अड़चनें या रुकावटें आ सकती हैं, जिससे मन थोड़ा विचलित हो सकता है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए सोचे हुए मुनाफे की प्राप्ति, अटके धन की वापसी और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बड़ी छलांग लगाने का रहेगा. सौभाग्य योग के शुभ प्रभाव से बड़े व्यापारियों को अपनी पूर्व योजना के अनुसार सोचा गया भारी वित्तीय लाभ मिल सकता है; यह अप्रत्याशित लाभ आपकी प्रसन्नता, आत्मबल और उत्साह को कई गुना बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा. दिन की शुरुआत (Day Starting) बिजनेसमैन के लिए काफी शानदार रहेगी; बाजार में लंबे समय से रुका हुआ या फंसा हुआ धन आज अचानक वापस प्राप्त हो सकता है. नए कारोबारियों (New Businessmen) के लिए आज का दिन कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरा रहेगा; अपने व्यापार में नए आइडियाज और आधुनिक टेक्नोलॉजी का सटीक इस्तेमाल आपको बाजार में बहुत बड़ा आर्थिक फायदा दिला सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नई स्किल्स सीखने, सीनियर्स से संबंध मजबूत करने और अनसुलझे मुद्दों को लेकर सजग रहने का रहेगा. वर्कप्लेस पर काम के तौर-तरीकों में अचानक से कोई बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा; इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाने के लिए आपको तुरंत नए स्किल्स (New Skills) सीखने और खुद को अपडेट करने की आवश्यकता होगी. हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन के वर्कस्पेस पर साथी सहकर्मियों और बॉस के साथ किसी विषय को लेकर पूर्व में काफी विचार-विमर्श होने के बावजूद यदि वह मसला अभी तक सुलझ नहीं पाया है, तो उससे आपकी मानसिक चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती हैं; धैर्य रखें. सीनियर्स और उच्चाधिकारियों के साथ आपके संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे, जिससे भविष्य में करियर के बेहतरीन अवसर प्राप्त होने के मार्ग प्रशस्त होंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 9वें चंद्रमा का संचरण समझदारी से घरेलू शांति बहाल करने का संकेत दे रहा है. दिन के शुरुआती हिस्से में किसी गलतफहमी या मतभेद के कारण परिवार की सुख-शांति में हल्की खलल पड़ सकती है; लेकिन रविवार (Sunday) की छुट्टी का सदुपयोग करते हुए आप अपनी सूझबूझ और प्यार भरी बातचीत से पूरे हालात को पूरी तरह सुधार लेंगे. आपके सकारात्मक प्रयासों से घर में पुनः एकता, प्रेम, सौहार्द और आपसी भाईचारे का खूबसूरत भाव देखने को मिलेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन अपनी अध्ययन शैली को अनुशासित करने का है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे ग्रुप स्टडी (Group Study) या दोस्तों के साथ व्यर्थ की गपशप में ज्यादा समय बर्बाद न करें; इसके बजाय एकांत में बैठकर अकेले अपनी पढ़ाई और कमजोर विषयों पर गहरा फोकस (Self-Study) करें, तभी अपेक्षित परिणाम मिलेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से धार्मिक विघ्नों या कार्यक्षेत्र के अनसुलझे मुद्दों के चलते मानसिक तनाव और बेचैनी रह सकती है. रविवार की छुट्टी में आराम और सेहत का ध्यान रखें. सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और नकारात्मक विचारों को मन से दूर रखें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य देव को 'ॐ सूर्याय नमः' या 'ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मनोवांछित फलम् देहि देहि स्वाहा' मंत्र बोलते हुए अर्घ्य दें. 9वें चंद्रमा के धार्मिक विघ्न दूर करने और मालव्य योग की सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, लाल फल या भोजन का दान करें; इससे सौभाग्य योग से बिजनेस में रुका हुआ धन वापस मिलेगा, बड़ा मुनाफा होगा, सीनियर्स से संबंध मजबूत होंगे और परिवार में एकता बनी रहेगी.

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